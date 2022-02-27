Шольц скликає екстрене засідання Бундестагу через війну в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц скликає в неділю екстрене засідання парламенту ФРН для того, щоб зробити урядову заяву щодо ситуації в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я попросив спікера Бундестагу скликати на неділю екстрене засідання Бундестагу. Там я зроблю урядову заяву", - сказав Шольц.

Він засудив дії Росії на території України.

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