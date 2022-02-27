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Шольц скликає екстрене засідання Бундестагу через війну в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц скликає в неділю екстрене засідання парламенту ФРН для того, щоб зробити урядову заяву щодо ситуації в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я попросив спікера Бундестагу скликати на неділю екстрене засідання Бундестагу. Там я зроблю урядову заяву", - сказав Шольц.
Він засудив дії Росії на території України.
Топ коментарі
+19 Масімо Касетті
показати весь коментар26.02.2022 23:55
+18 Артем Шаборонко
показати весь коментар26.02.2022 23:53
+17 Teret Johan
показати весь коментар27.02.2022 00:06
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Будь ласка, зачекайте...
Нас сдали по договорняку с херлом?
Что происходит?
Почему это никого не волнует?
И ещё люди пишут что их прости слили херлу!
Йому дороги треба було будувать.
500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину
Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.
Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.
В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.
Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.
А тепер роблять великі очі. Дивні люди.
https://youtu.be/Kfd5zEIdNHI
СЛАВА УКРАЇНІ НАЗАВЖДИ !!!!!!!
Ахмед Закаев вот только что сделал заявление и предложение помощи Украинскому народу.
Лукашенко в ходе телефонного разговора с Макроном назвал фейком слухи о возможности размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.
«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может», - передает слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия РФ на территории Белоруссии.
Беседа глав двух стран продолжалась без малого полтора часа. Также обсуждались вопросы взаимоотношений России и Белоруссии и позиция Минска на фоне ситуации на Украине.Може то мудіщеву чорна мітка?
Чи аби ..******
А не ...запізно?