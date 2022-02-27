Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС
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Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Росії з морського напрямку.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Російської Федерації з морського напрямку", - зазначило МЗС.
Метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора та створення умов для діяльності Військово-Морських Сил України з реагування на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об’єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.
"Україна вважає злочинним використання її морського простору для завдання ударів по суходолу в рамках наступальної операції РФ на території України. Чорне море повинно знову стати простором миру, безпеки і розвитку", - підкреслило МЗС.
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Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі.
Всі за батьком отаманом -
На багнет «червоних»!
Вкриє поле кров тиранів
Залунають дзвони.
Але ворог йшов стіною.
Звір той не втомився
Степ багрянів під ходою
У крові втопився.
За спиною хата рідна -
Ворогу не взяти.
Та у серці Україну
Не закриють ґрати.
Громом вдарив
долі постріл:
«Брати, прощавайте
як до волі доживете
від мене вітайте».
Спи спокійно, отамане,
Спи і не турбуйся
Вже і куля не дістане,
Коні не спіткнуться.
Спи спокійно,
батьку рідний,
Ми не підведемо,
Пройдемося по Вкраїні
Ворога доб'ємо.
Максим Степовий
40років, заплакав...
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор (с) Александра Смилянская
геноцид мишей-полівок кацапськими оккупантами
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