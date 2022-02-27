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Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Росії з морського напрямку.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Російської Федерації з морського напрямку", - зазначило МЗС.

Метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора та створення умов для діяльності Військово-Морських Сил України з реагування на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об’єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Також читайте: Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах, - Держприкордонслужба. АУДIО

"Україна вважає злочинним використання її морського простору для завдання ударів по суходолу в рамках наступальної операції РФ на території України. Чорне море повинно знову стати простором миру, безпеки і розвитку", - підкреслило МЗС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Соррі за оффтоп, але новина чудова - наша ППО збила ще один ворожий транспортних Іл-76
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27.02.2022 00:32
+15
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27.02.2022 00:33
+14
Зустрів у Facebook сьогодні вірш..
40років, заплакав...

Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор (с) Александра Смилянская
показати весь коментар
27.02.2022 00:39
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ПОВСТАЛИЙ СТЕП

Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі.
Всі за батьком отаманом -
На багнет «червоних»!
Вкриє поле кров тиранів
Залунають дзвони.
Але ворог йшов стіною.
Звір той не втомився
Степ багрянів під ходою
У крові втопився.
За спиною хата рідна -
Ворогу не взяти.
Та у серці Україну
Не закриють ґрати.
Громом вдарив
долі постріл:
«Брати, прощавайте
як до волі доживете
від мене вітайте».
Спи спокійно, отамане,
Спи і не турбуйся
Вже і куля не дістане,
Коні не спіткнуться.
Спи спокійно,
батьку рідний,
Ми не підведемо,
Пройдемося по Вкраїні
Ворога доб'ємо.



Максим Степовий
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27.02.2022 00:31 Відповісти
Соррі за оффтоп, але новина чудова - наша ППО збила ще один ворожий транспортних Іл-76
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27.02.2022 00:32 Відповісти
До уваги ЗСУ і тероборони... перепровірте: -Через Димер у бік Києва йде колона більше 20 машин із солдатами та бронетехнікою з вимкненими фарами. Ідуть вороги дуже тихо.
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27.02.2022 00:36 Відповісти
Та ну нах?!!! Е посилання?!)))
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27.02.2022 00:36 Відповісти
https://www.facebook.com/117055614987081/posts/8109917612367468/
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27.02.2022 00:40 Відповісти
То описка, у них, видимо.
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27.02.2022 00:38 Відповісти
Будем топить
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27.02.2022 00:32 Відповісти
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27.02.2022 00:33 Відповісти
Подождали пока Турция закроет проливы и берут корыта в оборот?)
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27.02.2022 00:33 Відповісти
⚡️Киев стал большой военной базой, неприступной для россиян - командующий терробороной
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27.02.2022 00:34 Відповісти
⚡️Активы ЦБ РФ - $643 млрд. Инфляция может сделать всех россиян миллионерами.
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27.02.2022 00:38 Відповісти
Росію відключають від SWIFT. Укрправда пише
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27.02.2022 00:39 Відповісти
Зустрів у Facebook сьогодні вірш..
40років, заплакав...

Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор (с) Александра Смилянская
показати весь коментар
27.02.2022 00:39 Відповісти
⚡️В столице Израиль, Тель-Авиве, на акцию в поддержку Украины вышли 20 тыс. человек.
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27.02.2022 00:40 Відповісти
😂
геноцид мишей-полівок кацапськими оккупантами

https://www.facebook.com/100001143837087/videos/476137377517536/
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27.02.2022 00:41 Відповісти
 
 