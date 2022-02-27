Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Росії з морського напрямку.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії Російської Федерації з морського напрямку", - зазначило МЗС.

Метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора та створення умов для діяльності Військово-Морських Сил України з реагування на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту РФ, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об’єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

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"Україна вважає злочинним використання її морського простору для завдання ударів по суходолу в рамках наступальної операції РФ на території України. Чорне море повинно знову стати простором миру, безпеки і розвитку", - підкреслило МЗС.