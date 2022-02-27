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На Чернігівщині людей закликають провести ніч в укриттях - ворог готує ракетні удари

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщиніі людей закликають провести ніч в укриттях через можливі масовані ракетні удари.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної державної адміністрації,.

 "Чернігівці! Вночі можливі масовані ракетні удари. Зокрема, по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті" - повідомляє паблік ОДА у Facebok.

У суботу ворог намагався захопити Чернігів, більшість мешканців міста та прилеглих сіл провели день в укриттях та погребах.

"На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом", - повідомив Генштаб ЗСУ.

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В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом", - повідомив Генштаб ЗСУ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3319581

ООО, я думав уже не напишуть про це. Було таке на жд станції Низківка, заграв було видно далеко. Між іншим працював Байрактар (якщо хто звилюється, що їх не використовують)
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27.02.2022 00:46 Відповісти
Дякую за гарну новину!
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27.02.2022 00:55 Відповісти
Свинособако, -в ад, гореть синим пламенем. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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27.02.2022 00:58 Відповісти
 
 