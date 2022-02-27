УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15803 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
24 358 23
війна (56444) Сумська область (2206)

На Сумщині російська армія рветься на Київ і мародерить магазини - голова РДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині ворожа техніка продовжує курс на Київ через громади з боку Краснопілля.

Про це повідомив голова РДА Сумського району Руслан Сіренко, інформує Цензор.НЕТ 

"Найспокійніші напрямки - Білопілля і Ворожба, там ситуація цілком контрольована.  Жарко сьогодні в Лебедині... Наші хлопці тримають ворога на околиці міста, є жертви серед військових.  На 22.45 у Кам'яному бій. Наші роблять все, щоб їм у нас не сподобалося", - написав Сіренко.

"Сьогодні постраждала і Степанівська громада. Тепличний накрили 5 прильотів, будинки пошкоджені.
Зустрічаються мародерські напади ворогів на магазини і домашні господарства. Зупиняємо їх", - зазначив голова РДА.

Читайте такожВ Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад, - Резніков 

За останнім звітом Генштабу ЗСУ, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.

 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
⚡️Когда вы каждый раз слышите сирену воздушной обороны и вокруг ничего не взрывается, помните - это наши козаки из ПВО отразили ракетный удар или с воздушными асами отбили авианалет! - офицер ЗСУ Сергей Мисюра
показати весь коментар
27.02.2022 01:01
+19
Гарний москаль...це мертвий москаль
показати весь коментар
27.02.2022 01:01
+19
По поводу мародёрств -
рубите мародерам правую руку по локоть!!!
показати весь коментар
27.02.2022 01:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ілон Маск прийшов на допомогу: віднині в Україні доступний Starlink
показати весь коментар
27.02.2022 01:00 Відповісти
Приймач де взяти???
показати весь коментар
27.02.2022 01:03 Відповісти
маск сказав - термінали в дорозі
показати весь коментар
27.02.2022 01:05 Відповісти
⚡️Когда вы каждый раз слышите сирену воздушной обороны и вокруг ничего не взрывается, помните - это наши козаки из ПВО отразили ракетный удар или с воздушными асами отбили авианалет! - офицер ЗСУ Сергей Мисюра
показати весь коментар
27.02.2022 01:01 Відповісти
а если так: сирена, сидим, потом над нами тяжеленных 2 самолета пролетело так, что земля дрожала. И тишина. ХЗ что то было....
показати весь коментар
27.02.2022 02:55 Відповісти
Гарний москаль...це мертвий москаль
показати весь коментар
27.02.2022 01:01 Відповісти
По поводу мародёрств -
рубите мародерам правую руку по локоть!!!
показати весь коментар
27.02.2022 01:03 Відповісти
Лучше хвост. По самую шею.
показати весь коментар
27.02.2022 01:21 Відповісти
По васильков у попали(((
показати весь коментар
27.02.2022 01:05 Відповісти
Кремлевские убийцы не кормят свою армию , чтобы те воровали у украинцев яйца, масло, хлеб
точно как немцы - бабка , яйка давай
показати весь коментар
27.02.2022 01:05 Відповісти
таки я вам скажу, шо немцы были гуманнее, чем эти путлеровские русофилитики

поэтому - никакой пощады, бить кацапо-москальское отродье на нашей земле!
показати весь коментар
27.02.2022 01:12 Відповісти
Это вам в советском фильме показывал
показати весь коментар
27.02.2022 07:09 Відповісти
Masz jajko i chleb ?
показати весь коментар
27.02.2022 01:05 Відповісти
кацап! водкі нєт - ідітє *****!
показати весь коментар
27.02.2022 01:07 Відповісти
Дивлячись на цю армію мародерів складається враження, що весь військовий бюджет рашки просто розкрадається.
показати весь коментар
27.02.2022 01:07 Відповісти
не совсем. просто эти монголоиды глистявые им жрать чтото нужно постоянно.
показати весь коментар
27.02.2022 01:17 Відповісти
Дорогие наши воины, удачи вам та наснаги. Не щадите врага, но берегите себя. Москаль создан для гумуса.
показати весь коментар
27.02.2022 01:08 Відповісти
В Киеве валят дрг, как семечки. Только что одну загнали в землю. Бедные метались отстреливаясь, но - шансов нет. Они реально тупые.
показати весь коментар
27.02.2022 01:17 Відповісти
Як побачите москаля пам'ятайте:москаль прийшов до нас вбивати Українців
гвалтувати наших жінок
грабувати наше майно.
МОСКАЛЬ НЕ МАЄ ПРАВА НА ЖИТТЯ.
показати весь коментар
27.02.2022 02:14 Відповісти
Чего такие жадные дайте им водочки с клофелинчиком и колбаски с мышьячком
показати весь коментар
27.02.2022 02:26 Відповісти
Заваріть їм чаю, з КРИСИНИМ ЯДОМ
показати весь коментар
27.02.2022 04:57 Відповісти
это вам не в разбомбленных чеченских селах матрасы и телевизоры тащить
рашистские ублюдки
показати весь коментар
27.02.2022 07:51 Відповісти
Минируете унитазы и путинской армии за день конец придёт
показати весь коментар
27.02.2022 08:14 Відповісти
 
 