На Сумщині російська армія рветься на Київ і мародерить магазини - голова РДА
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На Сумщині ворожа техніка продовжує курс на Київ через громади з боку Краснопілля.
Про це повідомив голова РДА Сумського району Руслан Сіренко, інформує Цензор.НЕТ
"Найспокійніші напрямки - Білопілля і Ворожба, там ситуація цілком контрольована. Жарко сьогодні в Лебедині... Наші хлопці тримають ворога на околиці міста, є жертви серед військових. На 22.45 у Кам'яному бій. Наші роблять все, щоб їм у нас не сподобалося", - написав Сіренко.
"Сьогодні постраждала і Степанівська громада. Тепличний накрили 5 прильотів, будинки пошкоджені.
Зустрічаються мародерські напади ворогів на магазини і домашні господарства. Зупиняємо їх", - зазначив голова РДА.
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За останнім звітом Генштабу ЗСУ, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.
У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.
Будь ласка, зачекайте...
рубите мародерам правую руку по локоть!!!
точно как немцы - бабка , яйка давай
поэтому - никакой пощады, бить кацапо-москальское отродье на нашей земле!
гвалтувати наших жінок
грабувати наше майно.
МОСКАЛЬ НЕ МАЄ ПРАВА НА ЖИТТЯ.
рашистские ублюдки