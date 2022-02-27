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Окупанти обстріляли житловий масив у Сумах. Чоловік загинув, жінка поранена, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли житловий масив у Сумах. Чоловік загинув, жінка поранена, - Геращенко

Війська російського агресора обстрілюють житлові масиви в Сумах.

Про це з посиланням на ДСНС повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті обстрілу житлового масиву Веретенівка в м. Суми один будинок на 4 господаря типу "таунхаус" зруйнований з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3). Інший будинок зруйнований без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1) Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка без голови, та поранену жінку, яку госпіталізувала швидка медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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УБЛЮДКИ !!!! НЕ БЕРІТЬ ЦИХ ЗВІРІВ В ПОЛОН!
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27.02.2022 02:25 Відповісти
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ, Й#БАНІ КАЦАПИ!
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27.02.2022 02:28 Відповісти
Это известная официальная тактика русни - получив по рылу от вооруженных, они начинают убивать мирняк. Это звери, не люди.
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27.02.2022 02:29 Відповісти
Зараз почнуть гатити по житловим кварталам. Бережи нас Боже від цих терористів.
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27.02.2022 02:35 Відповісти
Армия свинобак только по военной инфраструктуре стреляет, ага. В АД, ТВАРЕЙ, ВСЕХ !!! КТО СУНУЛСЯ В УКРАИНУ НАСАЖДАТЬ РУССКИЙ МИР !! В АД ВМЕСТЕ СО СВОИМ ФЮРЕРОМ В В ******
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27.02.2022 02:39 Відповісти
MIT ends partnership with Skolkovo Institute of Science

The Massachusetts Institute of Technology announced Friday that it is ending a partnership with the Skolkovo Institute of Science, which is in Moscow.

An announcement on MIT's website stats that the decision was made "In light of the unacceptable military actions against Ukraine by the Russian government."

"In light of the unacceptable military actions against Ukraine by the Russian government, MIT President L. Rafael Reif, in consultation with senior leadership, determined that MIT's relationship with the Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) must end," the statement reads.

According to WGBH, the partnership has raised espionage fears within the Federal Bureau of Investigations.
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27.02.2022 03:33 Відповісти
Один из основных технологических центров в США:
MIT прекращает партнерство со Сколковским институтом науки

Массачусетский технологический институт объявил в пятницу о прекращении партнерства со Сколковским институтом науки, который находится в Москве.

В сообщении на сайте Массачусетского технологического института говорится, что решение было принято «в свете неприемлемых военных действий против Украины со стороны правительства России».

«В свете неприемлемых военных действий правительства России против Украины президент Массачусетского технологического института Л. Рафаэль Рейф в консультации с высшим руководством определил, что отношения Массачусетского технологического института со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) должны быть прекращены», - говорится в заявлении. .

По данным WGBH, партнерство вызвало опасения шпионажа в Федеральном бюро расследований.
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27.02.2022 03:38 Відповісти
google, apple
все высокотехнологичные компании сша
intel, nvidia, amd
хотя вряд ли у рассее какое то там сотрудничество есть
не знаю
может вообще ios и android вырубить
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27.02.2022 07:19 Відповісти
Потом будут плакать что они не знали ,что их посылают убивать в Украину.
Никакого плена,уничтожайте мразей на месте!
Именем Украины- приговорены к смерти!
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27.02.2022 03:49 Відповісти
 
 