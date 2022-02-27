У США створять спецгрупу, яка "полюватиме" на активи підсанкційних російських олігархів, - Білий дім

У Білому домі планують створити спеціальну групу, яка буде виявляти та заморожувати активи підсанкційних російських олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Так, США взяли зобов’язання забезпечити виключення з системи SWIFT окремих російських банків; ввести обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви, щоб нівелювати вплив санкцій.

Також в Білому домі вирішили діяти проти людей і організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема йдеться про обмеження отримання "золотих паспортів" багатими росіянами.

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"Ми зобов'язуємося запустити цього тижня багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям - їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів, які ми можемо знайти та заморозити під закон",- говориться у повідомленні.