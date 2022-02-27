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У США створять спецгрупу, яка "полюватиме" на активи підсанкційних російських олігархів, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У США створять спецгрупу, яка

У Білому домі планують створити спеціальну групу, яка буде виявляти та заморожувати активи підсанкційних російських олігархів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Так, США взяли зобов’язання забезпечити виключення з системи SWIFT окремих російських банків; ввести обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви, щоб нівелювати вплив санкцій.

Також в Білому домі вирішили діяти проти людей і організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема йдеться про обмеження отримання "золотих паспортів" багатими росіянами.

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"Ми зобов'язуємося запустити цього тижня багатосторонню трансатлантичну оперативну групу для виявлення, пошуку та заморожування активів російських компаній та олігархів, підданих санкціям - їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших неправомірних доходів, які ми можемо знайти та заморозити під закон",- говориться у повідомленні.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
и еще обязательно нужно это все расширить на их жен и детей
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27.02.2022 02:28
+11
Чавіть *****..Чавіть
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27.02.2022 02:31
+8
Та
Мордор повинен бути знищений
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27.02.2022 02:31
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и еще обязательно нужно это все расширить на их жен и детей
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27.02.2022 02:28 Відповісти
ОСОБЕННО детей. Давите рашку. Пусть спиногрызы прогрызают им плешь за войну с Украиной!
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27.02.2022 03:10 Відповісти
Чавіть *****..Чавіть
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27.02.2022 02:31 Відповісти
Та
Мордор повинен бути знищений
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27.02.2022 02:31 Відповісти
Вся надія на держдепівських бандерівців.
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27.02.2022 02:38 Відповісти
⚡️Intel и AMD прекращают поставки микрочипов в Россию - РБК
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27.02.2022 02:44 Відповісти
Почти триллион зеленых,как раз неплохая контрибуция для востановления украинской экономики
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27.02.2022 02:50 Відповісти
Табакерка с дыханием чейна -стокса надвигается
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27.02.2022 03:38 Відповісти
Я так зрозумів, що скоро вони будуть жаліти за роздавленими свого часу турецькими помідорами...
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27.02.2022 04:42 Відповісти
Амерам-вдалого полювання...
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27.02.2022 07:33 Відповісти
Потрусіть "детишек" силовиків, чинуш та депутатів. Там грошей накрадено мільйонами долларів.. У кожного.
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27.02.2022 08:11 Відповісти
 
 