УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13353 відвідувача онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні
15 941 12
війна (56444) Харків (3887) жертви (1249)

У Харкові російський снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харкові в результаті російського обстрілу снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка. Рятувальники евакуювали 2 десятки людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

У Харкові російський снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка, - ДСНС 01

27 лютого о 21:20 на номері "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок влучання ворожого артилерійського боєприпасу в житловому 9-поверховому будинку за адресою: Харків, вул. Бучми, 40а, сталася руйнування несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхні, пошкоджені будівельні конструкції квартири на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

У Харкові російський снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка, - ДСНС 02

"Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. На жаль, в результаті руйнування конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова

Зазначається, що у підвалі будинку ховалися від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Горіти вам довічно у пеклі фашисти!
показати весь коментар
27.02.2022 02:52
+16
Рашка сдохнет
показати весь коментар
27.02.2022 02:53
+9
Будьте прокляті, тварюки. Горіти вам у пеклі.
показати весь коментар
27.02.2022 03:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіти вам довічно у пеклі фашисти!
показати весь коментар
27.02.2022 02:52 Відповісти
Рашка сдохнет
показати весь коментар
27.02.2022 02:53 Відповісти
Будьте прокляті, тварюки. Горіти вам у пеклі.
показати весь коментар
27.02.2022 03:02 Відповісти
Анналена Бербок. эта бабушка не пострадала от свифта? и миллионы таки людей не страдают жизнями а не вкладами.где такая же бабуля но в масве .в расии радуется победам на крови сумасшедшего у телевизора. .Простите что так отписался на смерти.
показати весь коментар
27.02.2022 03:07 Відповісти
Ах як же ж харків'яни будуть "любити" русню тепер
показати весь коментар
27.02.2022 03:24 Відповісти
пора бомбить расию... города... но сначала надо бахнуть по крымскому мосту и по базам в крыму... и тогда будет радостно и будет смех...
показати весь коментар
27.02.2022 06:04 Відповісти
Цілі наступні: військові об'єкти Білорусі, військова база кацапів у Придністров'ї, Кримський міст, військова база у Криму, весь корабельний флот. Ну а потім випалювати на Параші 100 км від кордону, щоб уберегтись на майбутнє
показати весь коментар
27.02.2022 06:23 Відповісти
БОМБИТЬ КАЦАПСКИХ ********* !!!! НА КРЫМ !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 07:52 Відповісти
ВСУ УНИЧТОЖАЙТЕ ФАШИСТОВ !!! КАЦАПЫ, ГОРИТЕ В АДУ !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 08:01 Відповісти
Що там зі спецназом на кількох вантажівках с Z? Тримайтесь, хлопці, Слава ЗСУ і теробороні!
показати весь коментар
27.02.2022 08:05 Відповісти
 
 