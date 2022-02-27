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Тепер без процесорів: AMD та Intel призупинили постачання своєї продукції до Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільші американські виробники процесорів Intel та AMD призупинять постачання своєї продукції до Росії. Це може призвести до дефіциту серверів та зростання їх вартості.

Про те, що найбільші виробники процесорів AMD та Intel призупинили постачання своєї продукції до Росії, РБК розповіли два джерела на ІТ-ринку, повідомляє Цензор.НЕТ

За словами одного зі співрозмовників, ці компанії в усній формі повідомили російських виробників, що продукція AMD та Intel тимчасово не поставляється на територію Росії. Китайські партнери вже отримують повідомлення від локального офісу Intel про заборону постачання процесорів до Росії, доповнив він. Призупинення поставок процесорів від AMD та Intel підтвердив і представник Асоціації російських розробників та виробників електроніки (АРПЕ).

Представник Intel у Росії не відповів прямо на питання, чи зупинили вони поставки процесорів, але повідомив, що "компанія уважно стежить за ситуацією і забезпечує дотримання санкцій і правил експортного контролю, включаючи нові санкції, введені OFAC, і правила, видані BIS (бюро) індустрії та безпеки при Міністерстві торгівлі США, яке є регулятором у галузі експортного контролю.

Раніше США повідомили, що обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах та знизять імпорт високотехнологічної продукції до країни на 50%. Санкції також торкнуться російської промисловості та космічної галузі.
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Топ коментарі
+21
Так зато остаются косточковые счёты, арифмометры и логарифмические линейки !
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27.02.2022 03:00
+19
Північна паРаша...
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27.02.2022 03:00
+9
Все тепер в них буде на "лампочках Ильича"
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27.02.2022 04:34
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Так зато остаются косточковые счёты, арифмометры и логарифмические линейки !
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27.02.2022 03:00 Відповісти
Все тепер в них буде на "лампочках Ильича"
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27.02.2022 04:34 Відповісти
Курвиметри ще є...
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27.02.2022 05:17 Відповісти
Вот исключительно из интереса: было бы не плохо глянуть на компьютер, работающий на логарифмических линейках. Т.с. - многоядерныйлинейный!)
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27.02.2022 06:51 Відповісти
Північна паРаша...
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27.02.2022 03:00 Відповісти
Вот это писец. А что там Эппл? Они как бы тоже процессоры производя
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27.02.2022 03:01 Відповісти
Насколько я знаю Apple никому не продаёт свои процессоры (Apple silicon
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27.02.2022 03:18 Відповісти
а в ноутбуках
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27.02.2022 09:12 Відповісти
я конечно не спец, но мне кажется это похлеще swift)
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27.02.2022 03:04 Відповісти
Они поставят на компьютеры скрепы аналоговнет
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27.02.2022 03:04 Відповісти
они поставят ель брус, хотя TSMC их тоже послала.
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27.02.2022 06:25 Відповісти
Це реально величезний удар.Всі комп'ютерні системи на цих процесорах.Байкали,компанія TSMC,також не буде виготовляти.
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27.02.2022 03:05 Відповісти
Счёты - вечны. Пусть рашка осваивает и модернизирует
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27.02.2022 03:06 Відповісти
На пальцях хай рахують.
Нефіф..
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27.02.2022 03:16 Відповісти
А что им делать, когда вступят в действия наши санкции - поотрубаем им пальцы !?
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27.02.2022 03:26 Відповісти
В них "Ельбрус" є.
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27.02.2022 03:38 Відповісти
Його випускає TSMC на Тайвані. Вони, кажуть, теж повідомили про відмову співпрацювати далі. Як і "Байкал", до речі
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27.02.2022 04:38 Відповісти
тперь только БНС (большая носимая микросхема). пора вам мавпи обратно в норы.
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27.02.2022 05:16 Відповісти
Ананимусы ,Умницы
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27.02.2022 06:00 Відповісти
Расєя впєрдє-била,єсть і будєт всєгда...
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27.02.2022 07:15 Відповісти
У русских есть свой чип на 40 ножек и две ручки для переноски
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27.02.2022 07:50 Відповісти
в СТОЛБИК пусть считают, выродки !!!
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27.02.2022 08:03 Відповісти
 
 