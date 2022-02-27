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Пійманим за нанесенням міток для коригування вогню загрожує до 15 років ув’язнення, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Пійманим за нанесенням міток для коригування вогню загрожує до 15 років ув’язнення, - КМДА

За нанесення міток для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації встановлена кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

Так, диверсанти залишають на вулицях і будівлях українських міст мітки для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації. Також у різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки.

"Наголошуємо, в Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО

Стаття 111. Державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Злочин карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без.

Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності лише, якщо вона на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок із ними та про отримане завдання.

Стаття 113 Кримінального кодексу України - диверсія, тобто вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення. Злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Російські диверсанти нанесли мітки наведення вогню на лікарню Охматдит у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
В военное время расстрел
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27.02.2022 03:00
+21
Да убивать их надо !!! Какие 15 лет мы еще кормить их будем!!! Это предатели Украины!!!
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27.02.2022 03:00
+11
Это уже не просто предатели Украины, это диверсанты врага, и не важно какой у них паспорт имеется.
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27.02.2022 03:47
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В военное время расстрел
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27.02.2022 03:00 Відповісти
Да убивать их надо !!! Какие 15 лет мы еще кормить их будем!!! Это предатели Украины!!!
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27.02.2022 03:00 Відповісти
Это уже не просто предатели Украины, это диверсанты врага, и не важно какой у них паспорт имеется.
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27.02.2022 03:47 Відповісти
Правильно. А лучше - расстрел на месте
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27.02.2022 03:01 Відповісти
****** так мягко? Швабру в жопу по самые гланды и пистолет к виску.
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27.02.2022 03:01 Відповісти
Будуть потім все відбудовувати,разом з полоненими москалями.
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27.02.2022 03:01 Відповісти
Ні, не треба давати їм будувати, нехай розгрібають те що зруйнували. Полонені німці будували то ще й досі стоїть. А ці рукожопі як набудують то через тиждень завалиться.
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27.02.2022 03:23 Відповісти
Ну вони будуть тільки носити відра з цементом,або мішки.Коротше чорну роботу.
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27.02.2022 03:30 Відповісти
Так если не желают восстанавливать, всегда можно вернуться к пункту один и на удобрение.
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27.02.2022 03:49 Відповісти
За ці всі мітки рашики домовилися за багато місяців до сьогодення. І наносять мітки найманці та запроданці місцев.
С Б У має очі? Все сьогодня Баканова треба відправити пиляти дерева та копати окопи. Чмо чорнороте! Крім як рахувати хабарі - ні на що не здатний.
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27.02.2022 03:04 Відповісти
Пойманного харьковского сепара "Топаза" уже расстреляли или повесили !?
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27.02.2022 03:05 Відповісти
побачу - заріжу.
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27.02.2022 03:06 Відповісти
Варто дані статті доповнити словами "Ці ж дії, скоєні під час, коли в країні оголошено військовий стан, карається довічним позбавленням волі або найвищою мірою покарання, передбаченою даними умовами".
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27.02.2022 03:06 Відповісти
15 лет во Львове.
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27.02.2022 03:12 Відповісти
Які 15 років!
Годувати, охороняти, обслуговувати зрадниув 15 років?
Тільки розстріл, бо оця толерантність нас і згубить!!!
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27.02.2022 03:12 Відповісти
способ борьбы-обычная монтажная пена, налепить на метку и размазать.
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27.02.2022 03:18 Відповісти
Моя рушниця позбавить вас від цього строку.
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27.02.2022 03:20 Відповісти
По УДО чтоб как топаз вышли? Чтоб напугать 40 лет ставьте. Подумают дважды
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27.02.2022 03:33 Відповісти
Де закон про колаборацію!?
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27.02.2022 03:35 Відповісти
Цікаве питання, а якщо таку мітку зробити на подвір'ї чи даху маєтка представника партії ОПЗЖ то ций "розмітчик" підлягатиме переслідуванню і покаранню?
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27.02.2022 03:41 Відповісти
Долго на зоне не протянут. Твари.
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27.02.2022 03:53 Відповісти
Ещё предложение по существу! Для обнаружения меток на расстоянии, фонаря UV может быть не достаточно! Есть такое устройство Уровень строительный, нужно поменять красный лазерный диод на ультрафиолетовый, тот что идёт на печать надписей в 3D принтер. Тогда я надеюсь будет проще искать метки на домах, линией.😎
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27.02.2022 03:57 Відповісти
А также установив на патрульную машину.😎
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27.02.2022 03:58 Відповісти
Усім"метчікам"...піну по самі гланди.
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27.02.2022 04:32 Відповісти
Треба підкоригувати і заголовок, і покарання.

За нанесенням міток для коригування вогню - смерть на місці.

І все.
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27.02.2022 04:34 Відповісти
Переламати руки і відпустити
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27.02.2022 05:02 Відповісти
Ще й досі панькаімся з ними ото і маємо війну
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27.02.2022 06:32 Відповісти
тоді відрізайте їм яйки або як в Беславних ублюдках Б.Пит робив ,вирізати на лобі їм ці мітки
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27.02.2022 06:40 Відповісти
Розстрілювати потрібно, навіщо годувати ворогів
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27.02.2022 07:45 Відповісти
Расстреливать на месте по законам войны
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27.02.2022 07:58 Відповісти
РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ !!!!
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27.02.2022 07:59 Відповісти
Їх треба розстрілювати на місці. В Україні спеціально роБлять м'якими закони для зрадників? Почитайте хоч би історичні романи.
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27.02.2022 08:30 Відповісти
 
 