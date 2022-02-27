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Охочих виїхати за кордон на автомобілях не пускають в інші країни без полісу страхування "зелена карта", - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

Охочих виїхати за кордон на автомобілях не пускають в інші країни без полісу страхування

Громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "зелена карта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державної прикордонної служби України.

"У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.

Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - "зеленої карти", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники нагадують, що "зелена карта" - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

Автор: Анна Судак
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а страховики такого вже не роблять
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27.02.2022 04:11 Відповісти
Не просто роблять, а навіть онлайн можно зробити собі.

В першій же фірмі, що я надибав, це коштує 788 гривень на 15 днів.
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27.02.2022 04:45 Відповісти
Та продають там же, прямо перед кордоном. Копійки коштує. Це суто формальність, проте так, законодавство вимагає.
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27.02.2022 04:14 Відповісти
На кордоні Груів-Будомеж жінки та діти , мало того , що йшли до пункту перепуску пішо по 20-30 км . Так зараз ще 10 годин під відкритим небом . Вони замерзають . Зробіть зелений коридор до Польщі , якщо по Нашій стороні не має можливості їх зігріти та зберегти їм здоров'я а можливо і життя .
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27.02.2022 04:55 Відповісти
А хлопцив випускають?
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27.02.2022 04:59 Відповісти
Хто на костилях випускають
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27.02.2022 05:25 Відповісти
Вчора йду ввечері з воєнкомату (відправляв хлопців) в гараж робити коктейлі, а через місто другий день просто колони з машин, траса Стрий -Тернопіль, в основному АА. АВ. Назад чомусь не їдуть, хоч чоловіків не пускають. Порада: говоріть українською -нарід напружений на Львівщині...
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27.02.2022 08:13 Відповісти
У чому подив ?
Завжди так було !
Чим теперішні часи різняться від мирних ?
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27.02.2022 08:18 Відповісти
Багатодітній сім'ї будьте уважні і не ведеться на провокації на кордоні! Це було на переході Угринів-Долгобичув. Відомо, що батько багатодітної родини може виїхати з сім'єю, але цьому певні наші провокатори з місцевої самооборони зі зброєю роблять перепони. Як це відбуваються. Вони стають пред нарядом прикордонників за 15-20 метрів і прикидаються ними. І рішуче відправляють чоловіків, а жінкам говорять пересідати за кермо і їхати далі. Я також зробив так і залишився, не спречався з ним. Залишився почегати поки вони не перейдуть кордон. Коли через 1годину дружина вже здала полякам паспорти, І тут на вимогу одног багатодітного батька прийшов командир, прикордонників-тероборонівців як вітром здуло. І сказав, що всі багатодітній мають право проїхати. Негайно сказав дзвонити дружині, щоб у супроводі польського і українського митника їх привели до мене з свідоцтвами про народження та документами. Потім мені сказали мовчати і влаштував дітям екзамен, чи я є їх батьком.
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27.02.2022 08:51 Відповісти
 
 