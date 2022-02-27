Охочих виїхати за кордон на автомобілях не пускають в інші країни без полісу страхування "зелена карта", - ДПСУ
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Громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "зелена карта".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державної прикордонної служби України.
"У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.
Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - "зеленої карти", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники нагадують, що "зелена карта" - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
В першій же фірмі, що я надибав, це коштує 788 гривень на 15 днів.
Завжди так було !
Чим теперішні часи різняться від мирних ?