Охочих виїхати за кордон на автомобілях не пускають в інші країни без полісу страхування "зелена карта", - ДПСУ

Громадян України, які виїжджають за кордон на автомобілях, не пропускають через кордон без полісу страхування "зелена карта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державної прикордонної служби України.

"У зв’язку з військовою агресією, яку вчинила Росія проти українського народу, державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Нерідко наші співвітчизники їдуть автомобілями.

Протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування - "зеленої карти", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники нагадують, що "зелена карта" - це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.