На інстаграм-сторінках пропагандистських російських ЗМІ тепер є повідомлення, що ними керує РФ
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Соціальна мережа "Інстаграм" почала ставити мітки "Засіб масової інформації, яким керує Росія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Верховної Ради України.
"Instagram почав ставити мітки "ЗМІ, яким керує Росія" медіа, які несуть брехню та пропаганду у світ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них: РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Russia Today.
Медуза уточнює, що відповідна позначка з'явилася увечері 26 лютого.
Також тепер промарковані Sputnik, Lenta.ru. Водночас, телеканали "Первый", "Росія 1" і НТВ на офіційних сторінках інстаграмів не мають відповідних позначок.
Також інстаграм заблокував акаунт голови Чечні Рамзана Кадирова, який мав понад дев'ять мільйонів підписників. Для Кадирова це вже четверте блокування - до цього його акаунти видаляли у 2017, 2018 та 2020 роках.
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