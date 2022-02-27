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На інстаграм-сторінках пропагандистських російських ЗМІ тепер є повідомлення, що ними керує РФ

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

На інстаграм-сторінках пропагандистських російських ЗМІ тепер є повідомлення, що ними керує РФ

Соціальна мережа "Інстаграм" почала ставити мітки "Засіб масової інформації, яким керує Росія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Верховної Ради України.

"Instagram почав ставити мітки "ЗМІ, яким керує Росія" медіа, які несуть брехню та пропаганду у світ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них: РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Russia Today.

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Медуза уточнює, що відповідна позначка з'явилася увечері 26 лютого.

Також тепер промарковані Sputnik, Lenta.ru. Водночас, телеканали "Первый", "Росія 1" і НТВ на офіційних сторінках інстаграмів не мають відповідних позначок.

Також інстаграм заблокував акаунт голови Чечні Рамзана Кадирова, який мав понад дев'ять мільйонів підписників. Для Кадирова це вже четверте блокування - до цього його акаунти видаляли у 2017, 2018 та 2020 роках.

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Автор: Анна Судак
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27.02.2022 05:01 Відповісти
Ургант ще має за Грузію спочатку відповісти,пам'ятаю як він після подій серпня 2008 року блюзнірствував з грузинської армії.
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27.02.2022 05:02 Відповісти
І за "красного комісара в українському селі" ще нехай відповість, мразота
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27.02.2022 06:27 Відповісти
Здивували, ніби вона до цього не керувала
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27.02.2022 05:45 Відповісти
Добре, дуже добре !!!!
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27.02.2022 07:53 Відповісти
На тих сторінках треба показувати тіла загарбників, які доїдають собаки.
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27.02.2022 09:19 Відповісти
 
 