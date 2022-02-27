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НАТО (5134) Фінляндія (765) членство в НАТО (1408)

У Фінляндії петиція про вступ до НАТО набрала потрібні голоси, тепер її передадуть до парламенту

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Фінляндії петиція вступу країни до НАТО набрала необхідні 50 тис. підписів, що дозволить їй потрапити на розгляд до парламенту

Це випливає з даних порталу Цивільних ініціатив Kansalaisaloite, яке цитує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними на 4.30 27 лютого ініціативу схвалили понад 58,9 тис. осіб. Відповідно до встановленої процедури, підписи необхідно перевірити, після чого звернення надішлють на розгляд до парламенту.

У пояснювальній записці сказано, що вступ до НАТО значно підвищить здатність Фінляндії захищатись від зовнішніх загроз.

Крім того, зазначають автори документа, стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону дозволила б знизити ризики Фінляндії від "воєнно-технічного впливу іноземних держав", членство країни в альянсі також дозволило б "додати ваги стримувальному ефекту НАТО".

Як відомо, ще кілька тижнів тому Україні пропонували пристати на фінляндський варіант нейтралітету.
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Топ коментарі
+16
***** добивается результатов, диаметрально противоположных его хотелкам. Требовало гарантий нерасширения НАТО - в НАТО рванули аж бегом.
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27.02.2022 05:26
+14
***** - лучшая реклама НАТО
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27.02.2022 05:15
+10
Гудственно.
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27.02.2022 05:06
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Гудственно.
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27.02.2022 05:06 Відповісти
Отето добился кремлёвский карлик. Жду не дождусь когда "кокона" его свалит.
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27.02.2022 05:09 Відповісти
Путін-*****, для зміцнення НАТО, зробив більше за інших.
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27.02.2022 08:18 Відповісти
Факт!
Фіни зобачили війну в Україні ...
І зразу прикинули на собі (як варіант) ...
Чи як майбутнє ?
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27.02.2022 08:28 Відповісти
***** - лучшая реклама НАТО
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27.02.2022 05:15 Відповісти
Ну, і хто, як не сама мокшандія, є причиною остервайтерунг (розширення НАТО на схід)!? Як казав товарішч лошадь - ой дебіли мля...
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27.02.2022 05:15 Відповісти
Тепер навіть фіни зрозуміли. Маючи такого "сусіда"...історична пам'ять - велика сила
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27.02.2022 05:15 Відповісти
ба більше, я думаю вони вже років з цать чекали такої нагоди... і ми зара її їм предоставили в якійсь мірі.
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27.02.2022 05:19 Відповісти
..таки так
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27.02.2022 05:33 Відповісти
Фінни вирішили під шумок &рейтинг в нато
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27.02.2022 05:15 Відповісти
Ппц как же ***** облажался с этой ****** войной, у него вообще ничего не получается
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27.02.2022 05:19 Відповісти
***** добивается результатов, диаметрально противоположных его хотелкам. Требовало гарантий нерасширения НАТО - в НАТО рванули аж бегом.
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27.02.2022 05:26 Відповісти
Привет Макс !
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27.02.2022 07:36 Відповісти
Селям, брате! Дасi iнфу, яку можна?
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27.02.2022 17:41 Відповісти
Мурза салям чинимся кидали опять мало бержём мат часть заруба уже идёт на спад братья из пехоты кацапов накрошили не то чтобы много но и не мало -)) ПС пользуюсь преимуществами звания пишу сюда и наблюдаю за ходом работ
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27.02.2022 17:49 Відповісти
Селямчик, брате! Горжусь знакомством с тобою, Пане коллега. Дякую за инфу. Судя по всему, ***** всрался, оно привело свои ракетно-ядерные силы в боевую готовность. Всралось, *****,получило по рылу в Украине, зара будет шантажировать весь Мир.
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27.02.2022 17:53 Відповісти
***** они только и сумели что к Каховке выйти и думать как дать воду в крем а по их тылам уже партизанят необучаемые в Буче полезли в лоб как в Грозном в 1994м повоевали с памятником Афганцам потом получили мзды и приуныли видел и бтр 82 новые сру в трофеях и бмд десантуры 2рые чёто ещё горелое непознаваемое в связи с прожаркой до основ в Харькове колонну тигров с миномётами 2 штука в 82 мм затрофеили частью попалили к путину народ разобрал на зип на югах бмп 3 новую рузге местные курчат брошенные т 72е ради пулемётов- черниговщина Полтавщина- там затрофеиили коробку с нано бронёй вместо дз уголок приварен а экран резино деревянный На бимбасе орки умываются кровью там мяосо
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27.02.2022 18:04 Відповісти
ахахахахаха
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27.02.2022 17:50 Відповісти
Урфян когнитивный диссонанс: с одной стороны они бряцают оружием, всем угрожая, а с другой стороны обвинятся всех в русофобии, когда от них люди начинают жахаться как от бешеных собак.
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27.02.2022 09:16 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда. Нужно немедленно спасать оставшиеся внеблоковые страны от рашистской агрессии.
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27.02.2022 05:27 Відповісти
There is no moscovia without hujlo, kadyrov han and barbed wire, or disintegrated raska federska, this is a point of discussion for civilized world, and Ukraine, due to our people Territorial'na Oborona Army&Navy, will have a vote.
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27.02.2022 05:41 Відповісти
Що там фіни не надумали вертати собі Виборг? Здається час влучний
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27.02.2022 05:51 Відповісти
Та Виборг - лише "політика" А от Петсамо (Печенга) - уже серйозніше Там нікель А нікель - це бронесталь!
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27.02.2022 06:00 Відповісти
Все таки "геніальний" стратег засів в Кремлі.
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27.02.2022 05:56 Відповісти
Полностью с ******* психикой
спеслужбы мира могли бы его и грохнуть
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27.02.2022 07:13 Відповісти
⚡️ Петиція в НАТО про закриття неба! Підписуйте і пересилайте всім!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 06:33 Відповісти
Абасрались пукки-какки !!!
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27.02.2022 07:48 Відповісти
Береженого БОГ береже. Але не кацапів. Ними займається контора ПЕКЛО !
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27.02.2022 09:02 Відповісти
Абасрались пукки-какки !!!
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27.02.2022 07:48 Відповісти
Береженого БОГ береже. Але не кацапів. Ними займається контора ПЕКЛО !
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27.02.2022 09:03 Відповісти
Береженого БОГ береже. Але не кацапів. Ними займається контора ПЕКЛО !
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27.02.2022 09:03 Відповісти
Абасрались пукки-какки !!!
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27.02.2022 07:50 Відповісти
Береженого БОГ береже. Але не кацапів. Ними займається контора ПЕКЛО !
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27.02.2022 09:04 Відповісти
Вау. Так час підльоту до Кремля вже зменшився до трьох хвилин. Ракети НАТО будуть по всьому периметру кордону з москальщиною. Що тепер скаже ...йло про майбутні ракети НАТО у Криму та Донецьку ? Звідти політ набагато довший.
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Многоочковчка Тепер НАТО прямо під санкт-підером
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27.02.2022 09:45 Відповісти
 
 