У Фінляндії петиція про вступ до НАТО набрала потрібні голоси, тепер її передадуть до парламенту

У Фінляндії петиція вступу країни до НАТО набрала необхідні 50 тис. підписів, що дозволить їй потрапити на розгляд до парламенту

Це випливає з даних порталу Цивільних ініціатив Kansalaisaloite, яке цитує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними на 4.30 27 лютого ініціативу схвалили понад 58,9 тис. осіб. Відповідно до встановленої процедури, підписи необхідно перевірити, після чого звернення надішлють на розгляд до парламенту.

У пояснювальній записці сказано, що вступ до НАТО значно підвищить здатність Фінляндії захищатись від зовнішніх загроз.

Крім того, зазначають автори документа, стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону дозволила б знизити ризики Фінляндії від "воєнно-технічного впливу іноземних держав", членство країни в альянсі також дозволило б "додати ваги стримувальному ефекту НАТО".

Як відомо, ще кілька тижнів тому Україні пропонували пристати на фінляндський варіант нейтралітету.