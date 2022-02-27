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Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю - Amnesty

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія бреше про те, що застосовує в Україні лише високоточну зброю, переконані правозахисники.

Про це заявили у Amnesty Eastern Europe & Central Asia, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російське вторгнення в Україну було відзначено нерозбірливими нападами на цивільні райони та ударами по об'єктах, які охороняються міжнародним гуманітарним правом", йдеться в пості.

"Російсmrі військові продемонстрували злочинне нехтування життями мирних мешканців, застосувавши балістичні ракети та зброю взривної дії з широким радіусом ураження у густонаселених районах", - вказали правозахисники.

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Топ коментарі
+5
Рашка всегда брешет
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27.02.2022 05:40
+5
Ні мій друже. Він повинен ще довго жити! Краще посадити його голого в клітці в центрі Києва, як дику тварину, для розваги туристів. Уяви скільки туристів і грошей він пренесе Україні - вистачить на відбудову і Києва і Донбасу, ще й на регіони залишиться.
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27.02.2022 05:48
+3
А якщо високоточну, то шо, нехай херачать?
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27.02.2022 05:35
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Після війни, пуйло обов'язково треба судити! Але щось мені підсказує,що його свої кокнуть.
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27.02.2022 05:35 Відповісти
Це повинно було статись ще вчора, але треба мати яйка...значить всі "приближенние" сцаря підуть за компашку з пуйлом.
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27.02.2022 05:41 Відповісти
Таки да. Ро судить не только его, а и тех кто вторгался в Украину и совершал тут преступления
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27.02.2022 05:42 Відповісти
Ні мій друже. Він повинен ще довго жити! Краще посадити його голого в клітці в центрі Києва, як дику тварину, для розваги туристів. Уяви скільки туристів і грошей він пренесе Україні - вистачить на відбудову і Києва і Донбасу, ще й на регіони залишиться.
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27.02.2022 05:48 Відповісти
А якщо високоточну, то шо, нехай херачать?
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27.02.2022 05:35 Відповісти
Рукожопая страна с рукожопой техникой https://censor.net/ua/video_news/3319399/nayisylnisha_armiya_v_sviti_tut_vsomu_pzda_zsu_pokazaly_jahlyvyyi_stan_viyiskovoyi_tehniky_rosiyiskyh
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27.02.2022 05:39 Відповісти
Москаль як не збреше..
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27.02.2022 05:39 Відповісти
Рашка всегда брешет
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27.02.2022 05:40 Відповісти
Росія бреше - а все інше, то зайве...
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27.02.2022 05:53 Відповісти
It is time to drive moscovia down to the stone age where they all belong, their oligarchs military ordinary kacap celebrities hipsters kadyrovci liberals vatniks everybody, =>GULAG. Bat'ko nash Bandera & Ukraina maty says so.
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27.02.2022 06:03 Відповісти
Так згідний що брехня.в нас в Ірпені щоб залякати людей був прильот серед 3 жилих багатоповерхових будинків
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27.02.2022 06:46 Відповісти
Откуда в стране воров и бандитов при власти, высокоточное оружие, только грады и брехня.
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27.02.2022 06:47 Відповісти
Потрібно казати «неімеющиханалагав»
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27.02.2022 06:50 Відповісти
Для немитої, "авось" - це еталон точності.
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27.02.2022 07:26 Відповісти
ШВАБРА в руцьку дупу - талон точності!! бутилколюбивий правовірний нарід
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27.02.2022 07:32 Відповісти
 
 