Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались - Подоляк

Російська армія не змогла просунутись далі. Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались.

Як пише НВ, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі каналу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Це скрізь точаться бої, які були три дні тому — на тому ж місці. Єдине, що відбувається, бо одна з ключових цілей Росії - це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Тому що українське керівництво знаходиться у Києві, воно нікуди не поїхало і не їхатиме", — сказав він.

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