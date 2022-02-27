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Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська армія не змогла просунутись далі. Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались.

Як пише НВ, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі каналу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Це скрізь точаться бої, які були три дні тому — на тому ж місці. Єдине, що відбувається, бо одна з ключових цілей Росії - це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Тому що українське керівництво знаходиться у Києві, воно нікуди не поїхало і не їхатиме", — сказав він.

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Топ коментарі
+17
Осталось только за ....чить орков которые прорвались из крыма
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27.02.2022 05:36
+11
******
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27.02.2022 05:38
+11
Oleksiy Bobovnikov
21 mins ·
Київ. Шоста ранку. Чутно віддалені постріли, але загалом майже тихо. Національна гвардія поруч ввімкнула гімн, і у холодному ранковому повітрі він лунає мабуть до самого Дніпра. Він нагадує що Київ стояв коли Московії ще й в планах не було, Київ стоїть зараз, Київ стоятиме коли там знову квакатимуть жаби.
Доброго ранку, Україно. Починається ще один день який наближає нас до перемоги.
Все буде Україна!

🇺🇦
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27.02.2022 06:46
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Осталось только за ....чить орков которые прорвались из крыма
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27.02.2022 05:36 Відповісти
******
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27.02.2022 05:38 Відповісти
да, там большая проблема, нужно срочно там что-то делать!
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27.02.2022 05:50 Відповісти
Только догадываюсь:какие мысли у недавних,,коренных,,жителей Крыма?
Пакуют чемоданы,назад,в мордор?!?
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27.02.2022 06:10 Відповісти
И увозят с собой ипотеку....
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27.02.2022 06:44 Відповісти
Немає інформації - як спрацювали наші "нічні мисливці", бо ж добра нагода: - Ординці в Україні - третю добу без казарм, їжі, сну - мали б стати дуже легкою здобичею...

Спати в середині холодних залізяк некомфортно, а за три безсонні ночі і в "постійній турбота за Українців" - втома ординців мала б звалити наповал - і у сон вічний...
А якщо спали ... з включеними моторами (для обігріву) то паливні баки мали б стати порожніми - і не стало б на чому пересуватися далі (третю ж добу) ... і завойовувати чи "примушувати до миру" українців!!!

Не знайшов, на жаль, інформації : - чи підірвали (розбомбили) нарешті мостові переходи з Кримом... мостові переходи з Кримом...

Аууу - Альфи, бети, Корди, Спецнази, омони, - видайте врешті приємну таємницю , інформацію... "не жимантєся"...


2Yaroslava Borysenko та Василь Якимов

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27.02.2022 06:47 Відповісти
А нащо ? Це щось вирішує, якщо просто кордон перейшли ??
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27.02.2022 07:03 Відповісти
Поки вакуум фронтової інформації - пофілософствуємо,.. на тему: Чому раша не стала вести активні бої на ненависному йому...Заході України, де рівень патріотизму "Зашкалює" - де суцільні "бендери, фашисти, націоналісти, УПівці, раша-ненависники"?

А розпочала саме на Сході... там, де рівень патріотизму до війни був дефіцитним? -де вже створили маріонеткові "республіки", де море новоявлених "граждан росіі, блізкого по духу і крові насєлєнія"... і ВЖЕ встигли відлупашити саме сильно їх -тобто - "своіх"?... "Бий своїх, щоб чужі - боялися"?

Ой... - я , з необережності..., взяв і в самих запитаннях - та й дав уже і відповідь !... От і вся філософія, малята - і без довгого та широкого диспуту...

Але й висновок - хоча короткий, але однозначний: - там, де всі патріоти ... лізти ворогу не лише небезпечно, але й згубно!

Путін і вліз в Україну саме з метою її депатріотизації (про що він заявив офіційно і на весь світ, назвавши свій крок - "з метою денацифікації і демілітаризації"! Але сталося не так, як йому гадалося... Він підняв патріотичний дух ВСЬОГО населення України на небувалий до цього рівень!
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27.02.2022 07:48 Відповісти
Між іншим...:
- ЗЕ так і не випустив з тюрем самих мотивованих для захисту України - не випустив патріотів АТОвців, засуджених за сфальсифікованими його бандою справами...

- ЗЕ так і не почистив ні своє оточення, ні керівництво держорганів від антиукраїнців - агентів Путіна..
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27.02.2022 08:03 Відповісти
С Зелею перемоги ми не одержим.
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27.02.2022 08:43 Відповісти
Сейчас работает оппозиция с экспертами: Батькивщина, ЕС, а он не бреется и записывает видосики.
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Руснявые вояки героически обсераются.
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27.02.2022 05:37 Відповісти
Гнать их за керчинский мост
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27.02.2022 05:37 Відповісти
Мало..вато буде
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27.02.2022 05:41 Відповісти
тримайтеся... - з Вами весь світ!
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27.02.2022 05:45 Відповісти
Молодцы, но мне кажется пора уже обратить внимание на Мелитополь и прилегающие нас.пункты!!!! Нужно жарить русню иначе они войдут в спины нашим парням и Мариаполь будет обречен.... коридор в Крым будет создан!!! Этого нельзя допустить точно также как и захват Киева!
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27.02.2022 05:49 Відповісти
дуже скоро прийдуть ще пзрк та птрк і я вірю, що будемо вибивати їх. Проблема в гвинтокрилах і літаках, а калібри скоро закінчуться.
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27.02.2022 05:51 Відповісти
Йде дуже серйозна допомога, яка дозволить закрити небо України включно з Кримом ! Тримаймося !
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27.02.2022 06:04 Відповісти
Нужны пакеты Точки У. Смерчи эти суки стали вчера в Бердянском аэропорту батарею смерчей п писец им. Но видно у нас нет или ракеты кончились
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27.02.2022 06:15 Відповісти
Чому не падають бомби на кримський міст?
Треба зірвать його нахрін, щоб не лізли по ньому.
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27.02.2022 06:16 Відповісти
Рузгий, водки нет и казус бели вам уже не поможет... Пакуйся, тикай к мамке в кострому - чечены вас скоро начнут на завтрак, обед и ужин...
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27.02.2022 06:20 Відповісти
кацапня - є таки ґриби - отсосіновіки, не смоктали?
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27.02.2022 06:35 Відповісти
зара у вас е ґарний шанс!
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27.02.2022 06:44 Відповісти
Oleksiy Bobovnikov
21 mins ·
Київ. Шоста ранку. Чутно віддалені постріли, але загалом майже тихо. Національна гвардія поруч ввімкнула гімн, і у холодному ранковому повітрі він лунає мабуть до самого Дніпра. Він нагадує що Київ стояв коли Московії ще й в планах не було, Київ стоїть зараз, Київ стоятиме коли там знову квакатимуть жаби.
Доброго ранку, Україно. Починається ще один день який наближає нас до перемоги.
Все буде Україна!

🇺🇦
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27.02.2022 06:46 Відповісти
так ***** "genius" чи ні?
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27.02.2022 07:15 Відповісти
ви вже якось чі хрестик чі сподне.
виберіть вже щось...
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27.02.2022 07:22 Відповісти
В Запорожской области танки орков второй день свободно разгуливают, уже возле Энергодара
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27.02.2022 06:49 Відповісти
Важно прекратить им подвоз топлива. И на месте подорвать заправки...
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27.02.2022 07:03 Відповісти
У них ресурсов осталось дней на пять. У нас же они неисчерпаемы. Натовские коршуны очень внимательно следят за ситуацией, и как только почувствуют слабину путлеровской военщины, мало кацапам не покажется..
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27.02.2022 06:52 Відповісти
В этой войне Украина вернёт свой Крым и Донбасс, навсегда!
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27.02.2022 07:02 Відповісти
Ни в коем случае не нужно расслабляться (все помним Илловайск).
До перелома (не то, что до победы) еще далеко.
Нужно крайне реально оценивать ситуацию на сегодня и в ближайшей перспективе.
Первая фаза войны вчера закончилась.
План "А" Путина с треском провалился.
План "А" - "мы идем освобождать мирный братский украинский народ от захвативших власть бандеровцев/фашистов". Поэтому они и вклинивались относительно небольшими групами в надежде захватить власть в городах и объявить об их освобождении от "ига". Реально они действительно старались (как могли при их рукожопости) не навредить мирным жителям. Не спорьте, но это факт.
Ничего не получилось (да и не могло в принципе).
Поэтому с сегодняшнего дня начнется план "Б".
План "Б".
Путин задействует максимум ракетных войск и авиацию (самое слабое наше место). Будут массированые удары по городам (о селах я молчу, в случае нашего сопротивления в таком пункте его просто сотрут). Кроме того, будут брошены все имеющиеся наземные силы. Цель - нанести максимальный урон, максимальное число жертв (десятки тысяч) мирного насеоения. И вынудить капитулировать во избежание жертв.
Думаю, есть еще план "В" - в ближайшее время по максимуму захватить територию, особенно южный коридор. Закрепиться там, создать еще фейковую местною власть.
То есть отщипнуть еще один жирный кусок (тем более -стратегический). И готовиться к последующей агресии.

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27.02.2022 07:30 Відповісти
Написао пессиместически, но правду. От правды прятаться - потерпеть поражение.
Теперь оптимистически. Что делать?
1. Оперативно пребросить ударные группы с высокоточным современным оружием в самые "болевые" районы. Сейчас это Мариуполь, Мелитополь, Энергодар, Каховка. Максимально уничтожить эту группировку, пока они не получили подкрепление.
2. Более слабые группировки на северовостоке - максимально быстро нанести урон и понизить их боеспособность до минимума. Использовать арту и тероборону.
3. Везде не допустить подтягивания тылового материального обеспечения. Тут также необходимо высокоточное оружие.
4. Не отдать ни одного сантиметра при наступлении сухопутных войск. Оперативно и по максимуму задействовать старую надежную арту.
5. Нам нужно продержаться, нанося максимальный урон неделю, максимум 10 дней. Когда у них останется единственное преимущество и надежда - небо (ракеты и авиация), тогда я уверен, наши союзники наконец закроют воздушное пространство Украины. Для них это будет логично и объяснимо.
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27.02.2022 07:51 Відповісти
Подоляк παδλα бреше як завжди! Він казав що Україна не завдавала удару по Міллерово та по Білгороду
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27.02.2022 08:40 Відповісти
 
 