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Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія не змогла просунутись далі. Після трьох днів війни Росії проти України бої точаться там, де вони починались.
Як пише НВ, про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі каналу Рада, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми тотально контролюємо все, що відбувається в областях України. Це скрізь точаться бої, які були три дні тому — на тому ж місці. Єдине, що відбувається, бо одна з ключових цілей Росії - це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Тому що українське керівництво знаходиться у Києві, воно нікуди не поїхало і не їхатиме", — сказав він.
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Будь ласка, зачекайте...
Пакуют чемоданы,назад,в мордор?!?
Спати в середині холодних залізяк некомфортно, а за три безсонні ночі і в "постійній турбота за Українців" - втома ординців мала б звалити наповал - і у сон вічний...
А якщо спали ... з включеними моторами (для обігріву) то паливні баки мали б стати порожніми - і не стало б на чому пересуватися далі (третю ж добу) ... і завойовувати чи "примушувати до миру" українців!!!
Не знайшов, на жаль, інформації : - чи підірвали (розбомбили) нарешті мостові переходи з Кримом... мостові переходи з Кримом...
Аууу - Альфи, бети, Корди, Спецнази, омони, - видайте врешті приємну таємницю , інформацію... "не жимантєся"...
2Yaroslava Borysenko та Василь Якимов
А розпочала саме на Сході... там, де рівень патріотизму до війни був дефіцитним? -де вже створили маріонеткові "республіки", де море новоявлених "граждан росіі, блізкого по духу і крові насєлєнія"... і ВЖЕ встигли відлупашити саме сильно їх -тобто - "своіх"?... "Бий своїх, щоб чужі - боялися"?
Ой... - я , з необережності..., взяв і в самих запитаннях - та й дав уже і відповідь !... От і вся філософія, малята - і без довгого та широкого диспуту...
Але й висновок - хоча короткий, але однозначний: - там, де всі патріоти ... лізти ворогу не лише небезпечно, але й згубно!
Путін і вліз в Україну саме з метою її депатріотизації (про що він заявив офіційно і на весь світ, назвавши свій крок - "з метою денацифікації і демілітаризації"! Але сталося не так, як йому гадалося... Він підняв патріотичний дух ВСЬОГО населення України на небувалий до цього рівень!
- ЗЕ так і не випустив з тюрем самих мотивованих для захисту України - не випустив патріотів АТОвців, засуджених за сфальсифікованими його бандою справами...
- ЗЕ так і не почистив ні своє оточення, ні керівництво держорганів від антиукраїнців - агентів Путіна..
Треба зірвать його нахрін, щоб не лізли по ньому.
21 mins ·
Київ. Шоста ранку. Чутно віддалені постріли, але загалом майже тихо. Національна гвардія поруч ввімкнула гімн, і у холодному ранковому повітрі він лунає мабуть до самого Дніпра. Він нагадує що Київ стояв коли Московії ще й в планах не було, Київ стоїть зараз, Київ стоятиме коли там знову квакатимуть жаби.
Доброго ранку, Україно. Починається ще один день який наближає нас до перемоги.
Все буде Україна!
🇺🇦
виберіть вже щось...
До перелома (не то, что до победы) еще далеко.
Нужно крайне реально оценивать ситуацию на сегодня и в ближайшей перспективе.
Первая фаза войны вчера закончилась.
План "А" Путина с треском провалился.
План "А" - "мы идем освобождать мирный братский украинский народ от захвативших власть бандеровцев/фашистов". Поэтому они и вклинивались относительно небольшими групами в надежде захватить власть в городах и объявить об их освобождении от "ига". Реально они действительно старались (как могли при их рукожопости) не навредить мирным жителям. Не спорьте, но это факт.
Ничего не получилось (да и не могло в принципе).
Поэтому с сегодняшнего дня начнется план "Б".
План "Б".
Путин задействует максимум ракетных войск и авиацию (самое слабое наше место). Будут массированые удары по городам (о селах я молчу, в случае нашего сопротивления в таком пункте его просто сотрут). Кроме того, будут брошены все имеющиеся наземные силы. Цель - нанести максимальный урон, максимальное число жертв (десятки тысяч) мирного насеоения. И вынудить капитулировать во избежание жертв.
Думаю, есть еще план "В" - в ближайшее время по максимуму захватить територию, особенно южный коридор. Закрепиться там, создать еще фейковую местною власть.
То есть отщипнуть еще один жирный кусок (тем более -стратегический). И готовиться к последующей агресии.
Теперь оптимистически. Что делать?
1. Оперативно пребросить ударные группы с высокоточным современным оружием в самые "болевые" районы. Сейчас это Мариуполь, Мелитополь, Энергодар, Каховка. Максимально уничтожить эту группировку, пока они не получили подкрепление.
2. Более слабые группировки на северовостоке - максимально быстро нанести урон и понизить их боеспособность до минимума. Использовать арту и тероборону.
3. Везде не допустить подтягивания тылового материального обеспечения. Тут также необходимо высокоточное оружие.
4. Не отдать ни одного сантиметра при наступлении сухопутных войск. Оперативно и по максимуму задействовать старую надежную арту.
5. Нам нужно продержаться, нанося максимальный урон неделю, максимум 10 дней. Когда у них останется единственное преимущество и надежда - небо (ракеты и авиация), тогда я уверен, наши союзники наконец закроют воздушное пространство Украины. Для них это будет логично и объяснимо.