Російські окупанти вбили в Маріуполі десять громадян Греції. Країна викликала посла Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
10 громадяни Греції загинули, а ще шестеро отримали поранення в результаті російських бомбардувань поблизу Маріуполя
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, інформує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ
Греція викликала посла Росії до МЗС у понеділок після словесного демаршу.
"Десять невинних мирних жителів грецького походження (загинули) сьогодні внаслідок російських авіаударів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування!", - заявив Міцотакіс.
Вибух стався на околицях сіл Сартана і Бугас, одним із постраждалих була дитина, повідомляє МЗС Греції.
МЗС Греції засудило авіаудари по мирних жителях і закликало Росію негайно припинити авіаційні бомбардування та напади на мирних жителів.
У Маріуполі живуть тисячі грецьких емігрантів.
Греція також висловила готовність прийняти біженців з України.
"Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми бажаємо це зробити. Усі кошти будуть покриті Європою, але зараз пріоритет — людський вимір", — сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.
На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього місяця міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас наголосив на необхідності захисту грецької спільноти експатріантів в Україні.
Російські війська в суботу третій день поспіль обстрілювали українські міста з артилерії та крилатих ракет.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk
Короче овцеебы хотят в украинский черназем
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Україна повинна сформулювати для себе, чого вона хоче і назвати та пояснити значення кожного пункту суспільства, яке вона хоче побудувати.
Але припинити вживати словосполучення =західні цінності=.
Серйозно.
Звучало гордо....
Теперь за "Я - русский!"
Будут бить в морду!"
Я не знаю що мають зробити "сябри", щоб ми їм пробачили. А кацапів відгородити рвом і кол.дротом, бо народ ії не пробачить ще покоління, як мінімум.
словоблудие НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ!!!! давайте реальную помощь! садие послов на бутылку, устройте НЕмытой трепку!!