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Російські окупанти вбили в Маріуполі десять громадян Греції. Країна викликала посла Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

10 громадяни Греції загинули, а ще шестеро отримали поранення в результаті російських бомбардувань поблизу Маріуполя

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, інформує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ

Греція викликала посла Росії до МЗС у понеділок після словесного демаршу.

"Десять невинних мирних жителів грецького походження (загинули) сьогодні внаслідок російських авіаударів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування!", - заявив Міцотакіс.

Вибух стався на околицях сіл Сартана і Бугас, одним із постраждалих була дитина, повідомляє МЗС Греції.

МЗС Греції засудило авіаудари по мирних жителях і закликало Росію негайно припинити авіаційні бомбардування та напади на мирних жителів.

 У Маріуполі живуть тисячі грецьких емігрантів.

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Греція також висловила готовність прийняти біженців з України.

"Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми бажаємо це зробити. Усі кошти будуть покриті Європою, але зараз пріоритет — людський вимір", — сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього місяця міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас наголосив на необхідності захисту грецької спільноти експатріантів в Україні.

Російські війська в суботу третій день поспіль обстрілювали українські міста з артилерії та крилатих ракет.
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Топ коментарі
+42
У Греції начетверту добу війни очі відкрилися?Яке блюзнирство.
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27.02.2022 06:22
+32
Четверта доба війни. Європа, яка десятиріччями годувала упиря тепер залишила нас з ним сам-на-сам (не хочу зараз рахувати ті подачки, які вона нам кидає, хоча хоч за це - дякую). Ми втрачаємо найкращих. Які помирають за найвищі людські цінності. І наша Небесна Сотня померла не за ситий лоск Європи, а саме за "європейскькі" (тепер в лапках) цінності. Знаєте, я не хочу, щоб ми просилися в ЄС. Те головне, заради чого мій неперевершений народ туди йшов - це саме ці безтілесні цінності. А в Європі їх давно підмінили цінники. Хай тепер Європа проситься до нас. Бо Україна - це душа світу. СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.02.2022 06:33
+15
Тепер, рускіє і белорускіє , вас будуть ненавидіти всі . На відпочинок у венесуелу на поїзді будете їздити . Дякуйте вашим диктаторам та всім скобеевим , які співали вам роками те , що ви хотіли сприймати своїми хворими мізками . Всі ви співучасники цих злочинів в моїй Україні . Ваші діти і внуки вас віддячуть .
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27.02.2022 06:50
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У Греції начетверту добу війни очі відкрилися?Яке блюзнирство.
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27.02.2022 06:22 Відповісти
Кацап-м'яник,це повністю відповідає їх кацапській мерзотній сутності...
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27.02.2022 06:26 Відповісти
м'ясник
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27.02.2022 06:31 Відповісти
Воно тварина...якої не шкода
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27.02.2022 06:44 Відповісти
а шо там с КакДыровым? Правда или фейк?Говорит, что якобы прекращает воевать с Украиной, его видите ликровь испугала. Какой он чувствительный мля
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27.02.2022 06:27 Відповісти
Фейк
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27.02.2022 06:39 Відповісти
А мне кажется не фейк. Говорят в Харьковщине много ослотрахов Кадыровских положили целую колонну! Теперь я так понимаю родственики спросят с Кадырова почему это вобственно там произошло.
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27.02.2022 06:43 Відповісти
Не запитають. Там вітер в сторону дондона подує і всі на шухере.
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27.02.2022 06:49 Відповісти
Не знаю! Я вчора дивився його виступ саме про це!
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27.02.2022 06:49 Відповісти
Я же писала недавно , что в Вене лидеры чеченских семей поклялись на крови убить Кадырова
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27.02.2022 06:58 Відповісти
Собаці - собача смерть
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27.02.2022 07:05 Відповісти
не фейк

https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk
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27.02.2022 06:51 Відповісти
Это обрезаное видео , в полном он говорит , что нет у них никаких убитых , о бендеровцах что украицев обманывают .
Короче овцеебы хотят в украинский черназем
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27.02.2022 07:12 Відповісти
Это там,у себя-смелый и хозяин.сюда,страшно уже...
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27.02.2022 06:47 Відповісти
Это про Кадырова
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27.02.2022 06:50 Відповісти
Він боїться що ми "перемелемо" його "гвардію" і йому не буде ким в Чечні прикриваться від народу На нього вже інші тейпи "зуби вишкірили"!
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27.02.2022 06:59 Відповісти
На 3й день війни, кадирка дон поняв саме голоне, а семе дон то що путин дон, гон-дон!
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27.02.2022 07:16 Відповісти
⚡️ Петиція в НАТО про закриття неба! Підписуйте і пересилайте всім!



https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 06:32 Відповісти
Четверта доба війни. Європа, яка десятиріччями годувала упиря тепер залишила нас з ним сам-на-сам (не хочу зараз рахувати ті подачки, які вона нам кидає, хоча хоч за це - дякую). Ми втрачаємо найкращих. Які помирають за найвищі людські цінності. І наша Небесна Сотня померла не за ситий лоск Європи, а саме за "європейскькі" (тепер в лапках) цінності. Знаєте, я не хочу, щоб ми просилися в ЄС. Те головне, заради чого мій неперевершений народ туди йшов - це саме ці безтілесні цінності. А в Європі їх давно підмінили цінники. Хай тепер Європа проситься до нас. Бо Україна - це душа світу. СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.02.2022 06:33 Відповісти
це перший транш по рахунку, за який вона заплатить нам. З того бабла, що насосала у ху*ла. А крутила носиком - може на генному рівні українці відчували, що щось тут не так
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27.02.2022 06:53 Відповісти
Я маю на увазі Українців. А населення, дійсно, у нас стільки ж, скільки в кожній країні (з тих, що "пожрать, посрать, поржать")
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27.02.2022 07:01 Відповісти
я так розумію, ви вже європеєць, судячи по прапорцю? Як часто ви ходите в Ковент Гарден. Вам хто більше подобається з лондонських прим: Марінела Нуньес чи наталья осіпова? В якій художній галереї побавали останнім часом? Чим ви, європейці, таким відрізняєтесь від нас?
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27.02.2022 07:15 Відповісти
Краще не скажеш! Все вірно!
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27.02.2022 06:46 Відповісти
прочитала цю новину. це стало останнєю краплею того, про що я думала з часів ЄвроМайдана
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27.02.2022 06:58 Відповісти
Я також намагалася про це писати, про західні цінності, які не є ними насправді (на жаль), бо на них наплювали: слова виголошуються, але то - лицемірство.

Україна повинна сформулювати для себе, чого вона хоче і назвати та пояснити значення кожного пункту суспільства, яке вона хоче побудувати.

Але припинити вживати словосполучення =західні цінності=.
Серйозно.
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27.02.2022 07:35 Відповісти
погоджуюсь
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27.02.2022 07:36 Відповісти
Рашистські Їблани втягують все більше країн у війну.
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27.02.2022 06:35 Відповісти
нам на часі подумати на першому місці за нашу країну
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27.02.2022 06:52 Відповісти
Засудили бомбардування бо вбили греків? А так то нехай.. головне шоб не греків..Ви в своєму умі?
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27.02.2022 06:47 Відповісти
Казали хлопці що ще з початку війни основна маса "греків" були "ватою" Та й які вони "греки"? Більшість од "грецького" лише прізвище має - навіть мови не знають! Звичайні "манкурти"!
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27.02.2022 06:53 Відповісти
Так вони греки за ппспортом чи за походженням? Якшо за походженням-то де таке прописано??і значить маючи паспорт України просто нехочуть бути українцями а хреками але з укр. паспортом? Шо за ********** у цих хреків?
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27.02.2022 07:01 Відповісти
Вони почали хапать грецькі паспорти тоді коли відчули що їм це вигідно А по менталітету - звичайні "кацапоїди"
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27.02.2022 07:10 Відповісти
ато, іменно па eтаму і нєт больше Візантіі. Ані же не пaдпісивалі Бyдапєшт.
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27.02.2022 06:57 Відповісти
Приснилось, что на расее свои убили ***********.
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27.02.2022 06:48 Відповісти
Вещий сон!
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27.02.2022 06:52 Відповісти
Тепер, рускіє і белорускіє , вас будуть ненавидіти всі . На відпочинок у венесуелу на поїзді будете їздити . Дякуйте вашим диктаторам та всім скобеевим , які співали вам роками те , що ви хотіли сприймати своїми хворими мізками . Всі ви співучасники цих злочинів в моїй Україні . Ваші діти і внуки вас віддячуть .
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27.02.2022 06:50 Відповісти
Гадаю,що за кордоном за росіську мову будуть бити в морду повсюди
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27.02.2022 06:52 Відповісти
"Когда-то "Я - русский!"
Звучало гордо....
Теперь за "Я - русский!"
Будут бить в морду!"
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27.02.2022 06:56 Відповісти
Тут суть не в тому - чи поважали це бидло у світі Я кажу про те що вони "губу копилили" бо знали про захист російських багнетів А зараз багнет поіржавів і на росіян плювать почали
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27.02.2022 07:03 Відповісти
так бл*ть защитите своих
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27.02.2022 06:55 Відповісти
Цікаво- навіть у Мордорі притомні громадяни не масово але виходили на мітинги протесту проти нападу ***** на нас- а в Мінську-хоча б один хтось вийшов ? сцикуни і поплічники путіна-лукашенка!
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27.02.2022 06:56 Відповісти
Кремлевским троллям методички сменили, судя по комментариям
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27.02.2022 07:14 Відповісти
Греція вже викликає посла свинособак для пояснеь.

Я не знаю що мають зробити "сябри", щоб ми їм пробачили. А кацапів відгородити рвом і кол.дротом, бо народ ії не пробачить ще покоління, як мінімум.
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27.02.2022 07:17 Відповісти
Сябри довіку будівельниками будуть на відбудові нашої непохитної України! Такім "братам" нема прощення!
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27.02.2022 07:34 Відповісти
НАТО, ви можете завершити цю війну просто сьогодні, просто зараз! Кращого союзника, ніж Україна і Великого Українського народу, у вас наразі не має на сьогодні!
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27.02.2022 07:30 Відповісти
пришлите М1_Гаранд винтовки, которые у вас до сих пр на вооружении (по ленд лизу))
словоблудие НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ!!!! давайте реальную помощь! садие послов на бутылку, устройте НЕмытой трепку!!
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27.02.2022 07:44 Відповісти
Спочатку Румунія, а тепер Греція. Яка буде відповідь НАТО?
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27.02.2022 08:31 Відповісти
 
 