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В Європі все більше усвідомлюють, що без України вони ніколи не будуть у безпеці, - Резніков

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В Європі все більше усвідомлюють, що без України вони ніколи не будуть у безпеці, - Резніков

Попереду ще багато випробувань, але у перемогу України тепер вірять не лише українці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр оборони України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок.

Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу№, - написав він.

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Резніков зазначив, що попереду ще багато випробувань.

"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде", - зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою: "Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!"

В Європі все більше усвідомлюють, що без України вони ніколи не будуть у безпеці, - Резніков 01
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Запад должен понимать, что Украине нельзя проиграть **********. Во первых исчезнет остров демократии и дружбы с Западом в самом центре Европы. Во вторых если проиграет в войне такая большая по территории и населению страна, то ********* обретёт уверенность, что всё дозволено и "расея встаёт с кален". Оружие которое уже давал Запад и ЕС в случае проиграша будет использовано в пропагандистских целях, для поднятия духа своих солдат, вот типа не взирая на снабжение Западом оружием, Украина проиграла. Последствия этого будет продолжение агрессии ко всему демократическому миру. Спасибо Западу за поддержку, мы вместе должны победить фашистский режим *********а для продолжения мирной жизни всего Мира.
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27.02.2022 07:07 Відповісти
Нарешті.
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27.02.2022 07:09 Відповісти
Короче как я понял теперь если какую то страну в Европе тронут, они будут орать "ща мы ***** украинцев позовём". Слава Україні слава нації, сила та честь 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 07:17 Відповісти
В связи с российской агресии в Украине мерия Софии, столиць Болгарии, приняла решения начать процедури демонтажа памятника советской армии в центре горда.
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27.02.2022 07:40 Відповісти
А тим часом ми, Українці, все більше усвідомлюємо, що з такими Партнерами як в Європі ох-іж багато прийдеться нам кохатись, щоби запезпечити їм їхню безпеку.
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27.02.2022 07:48 Відповісти
Совершенно так.
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27.02.2022 08:22 Відповісти
 
 