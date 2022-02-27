ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр у фейсбуці.
"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом. Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні", - зазначає вона.
Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій.
По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.
Будь ласка, зачекайте...
Но в птичьем взоре не читалось страха.
И там, где нужно лишь чирикать и молиться,
Синица молвила:
"русский военній корабль, иди нах*й" ((с) з Харкова прислали
"їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
Где высаживался десант?