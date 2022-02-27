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ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр

Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр у фейсбуці.

"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом. Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні", - зазначає вона.

Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Медведь ревел, сжимая лапами синицу.
Но в птичьем взоре не читалось страха.
И там, где нужно лишь чирикать и молиться,
Синица молвила:
"русский военній корабль, иди нах*й" ((с) з Харкова прислали
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27.02.2022 07:32
+46
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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27.02.2022 07:28
+41
Самый чудовий висловів у мережі інтернету:
"їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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27.02.2022 07:35
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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27.02.2022 07:28 Відповісти
Медведь ревел, сжимая лапами синицу.
Но в птичьем взоре не читалось страха.
И там, где нужно лишь чирикать и молиться,
Синица молвила:
"русский военній корабль, иди нах*й" ((с) з Харкова прислали
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27.02.2022 07:32 Відповісти
Медведь-то - шатуном тощим оказался. Это ж надо - такая "вяликая армия", "можим павтарить", "диды" и все дела, а так обосраться перед всем миром за три дня...Одно опасно - нагадить на посошок этот "мидведь" усегда готов - натура такая к него, скотская
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27.02.2022 07:36 Відповісти
Не медведь тощий , просто не по зубам он вьібрал себе добьічу .
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27.02.2022 07:46 Відповісти
Самый чудовий висловів у мережі інтернету:
"їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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27.02.2022 07:35 Відповісти
зранку це бачив - ржав як поні .....
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27.02.2022 07:54 Відповісти
Anonymous "поклала" сайт уряду Чечні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Anonymous.
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27.02.2022 07:37 Відповісти
Ночью ничего не было. Кажется.
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27.02.2022 07:37 Відповісти
та можуть хлопці і вміють.
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27.02.2022 07:39 Відповісти
Є така військова мудрість від Сунь-Дзи: прикидайся слабким коли ти сильний і сильним коли ти слабкий. Свинорилі просто понтувались весь час, а ми в їх очах виглядали як пудель, а прийшли - тут чорнобильський ведмідь-кіборг.
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27.02.2022 07:45 Відповісти
Турки закрили Босфор... https://youtu.be/L1ZEbRgRf4g
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27.02.2022 07:45 Відповісти
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
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27.02.2022 07:46 Відповісти
Київ, наразі не гупає
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27.02.2022 07:47 Відповісти
Низький уклін вам, УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСТНИК ! Дякую за захист наших і ваших дітей. Боже, бережи Україну і Український народ.
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27.02.2022 07:47 Відповісти
Гарно !!! Дуже гарно !!!! Смерть кацапським фашистам !!!!
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27.02.2022 09:12 Відповісти
Родные сообщили, что в Одессе ночью было тихо.
Где высаживался десант?
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27.02.2022 09:26 Відповісти
Пытались в районе Коблево,граница между николаевской и одесской обл,утопили 20 вояк В самой Одессе тихо.
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27.02.2022 09:33 Відповісти
А Генштаб сообщил - в районе Черноморска
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27.02.2022 15:52 Відповісти
Может в районе Черноморска тоже была попытка,но в Коблево 100% .
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27.02.2022 15:55 Відповісти
 
 