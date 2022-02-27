ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр

Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр у фейсбуці.

"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом. Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні", - зазначає вона.

Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС