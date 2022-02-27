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Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють наші захисники. Уночі було кілька сутичок з ДРГ, - Поворозник
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Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм канал КМДА.
"Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
С телеги Антона Геращенко