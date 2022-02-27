УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 410 4
армія РФ (13481) війна (56444) Київ (13836) Поворозник (120)

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють наші захисники. Уночі було кілька сутичок з ДРГ, - Поворозник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють наші захисники. Уночі було кілька сутичок з ДРГ, - Поворозник

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм канал КМДА.

"Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські снаряди влучили у паркан сховища радіоактивних відходів в Києві

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні!
показати весь коментар
27.02.2022 07:43 Відповісти
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
показати весь коментар
27.02.2022 07:45 Відповісти
Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста.
С телеги Антона Геращенко
показати весь коментар
27.02.2022 07:46 Відповісти
Всё хорошо, прекрасная маркиза
показати весь коментар
27.02.2022 09:04 Відповісти
 
 