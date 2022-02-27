Нова Каховка - під контролем РФ, окупанти зняли всі українські прапори з будівель, - мер Коваленко

Російські окупанти взяли під контроль Нову Каховку на Херсонщині.

Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили місьвиконком, зняли всі українські прапори з будівель", - йдеться в повідомленні.

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