Нова Каховка - під контролем РФ, окупанти зняли всі українські прапори з будівель, - мер Коваленко
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Російські окупанти взяли під контроль Нову Каховку на Херсонщині.
Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили місьвиконком, зняли всі українські прапори з будівель", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 ДмитрийЮгХерсонКаховка
показати весь коментар27.02.2022 07:57
+21 sasha kozakova
показати весь коментар27.02.2022 07:57
+21 ДмитрийЮгХерсонКаховка
показати весь коментар27.02.2022 08:06
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Будь ласка, зачекайте...
Попробуйте теперь выбить их из нашего мирного города.
Как обойстись без жертв населения??
Я не від кого не ховаюсь і пишу те, що думаю.
Всі, хто недооцінював ворога, жорстоко поплатились. Так було завжди в історії воєн.
Я цілком нормальний пересічний громадянин України. Мені 64 роки. Живу на Заході України, пенсіонер. Багато чого в цьому житті бачив і пережив.
Я воював тоді, коли (чомусь у мене думка, що Ви молода людина) Вас ще на світі не було.
І реально, на собі, знаю, які випадки трапляються на війні.
Мені прикро, що Ви про мене так подумали.
Але чому? В чОму мій коментарій нагадує вис..ри ботів?
Поясніть будь ласка.
після проукраїнських постів жирним шрифтом пищите на рухати мордою, а тільки підтримати нас, але якщо його не зачіпати, то результату не буде;
якщо не важко - напішіть, будь ласка, грамотно (вибачте, я розумію, що спішили і не перечитали)
Далі: Ви про мою дату реєстрації на Цензорі? Цензор - єдиний 100% правдивий інформресурс в Україні. Я його читаю від дати заснування. Раніше, (при Гонгадзе і в революцію 2004р) постійно читав Українську правду. Але цей ресурс знищили "друзі" України - тепер це жалюгідний залишок.
Я досить літня і консервативна людина, тому мене немає в соцмережах, месенджерах і т.д.
А на Цензорі зареєструвався недавно, бо вже накіпіло. І хочу свої думки донести до великого кола читачів. Пишу серьойзні речі, пишу інколи з гумором (коли до речі), інколи з неприкритою люттю.
РФ повинна бути ізольована. Так я про це пишу вже другий місяць!
Ви ставити провокаційні запитання про мирних мешканців Це не провокація, дитино, це жахливий факт. Вибити ворога навіть з порожнього міста вдесятеро важче, ніж за містом.
А вибити з міста, де повно мирних мешканців, які не мають укриття, які є твої рідні люди (громадяни твоєї батьківшини) - надскладно.
Тут Анджей Штефан мені відповів, в принципі правильно, але я його поправлю:
" не давати харчі" - вони самі візьмуть усе. Каховка не хутір з трьох хат - продовольства вистачить надовго, чи Штефан збирається воювати методами середньовіччя, коли облоги тривали роками?
Як вибивати? Складно, але можливо.
1. Повна облога міста і 100%не недопущення комунікацій з підмогою ззовні.
2. Атака окремими ударними групами виключно стрілецька зброя і гранати.
3. Методично зачищати будинок за будинком.
4. Всіма засобами деморалізувати ворога і винудити скласти зброю.
Але це Каховка, і це реально можливо. А уявіть собі, не дай Боже, Харків?
Через те я писав - максимальна оборона міст і недопущення іх захоплення! Навіть райцентрів! Про великі міста навіть мови намає!
І на це дві причини:
- одна описана вище:
- друга. Захопивши місто вони відразу на весь світ будуть кричати, що звільнили не тільки місто, а й увесь район (область), центром якого воно є. А нам цього не потрібно.
ДмитрийЮгХерсонКаховка вірно написав - він там на місці.
А sasha kozakova виявилась БОТОМ!
Що ж ти так прокололась?
На цьому ресурсі редактор коменти не редагує і не переписує!
всякое быдло будет срав.нивать этих животных с людьми(да еще и немцев имея в виду)
https://tsn.ua/********/u-harkovi-trivayut-boyi-z-rosiyskimi-okupantami-vorog-nese-pershi-vtrati-1990216.html