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Нова Каховка - під контролем РФ, окупанти зняли всі українські прапори з будівель, - мер Коваленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нова Каховка - під контролем РФ, окупанти зняли всі українські прапори з будівель, - мер Коваленко

Російські окупанти взяли під контроль Нову Каховку на Херсонщині.

Про це повідомив міський голова Володимир Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили місьвиконком, зняли всі українські прапори з будівель", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новій Каховці українські воїни знищили гелікоптер окупантів за допомогою ПЗРК Stinger. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
А так случилось потому, что мэр Новой Каховки просто пособник оккупантов. Про оборону города никто и не думал и думаю не случайно не думал. Работники вонкоматов, полиции, прочих структур испарились из города еще до входа россиян, то же самое и в Геническе, Чаплинке и так далее, здесь лаптеногие просто проходят транзитом параллельно развешивая фажки свои. Сам из Новой Каховки поэтому знаю о чем говорю.
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27.02.2022 07:57
+21
Значит будуть жертви. Це війна. Якщо росіяни сами не вийдуть- доведеться вибивати , що тут не зрозуміло
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27.02.2022 07:57
+21
Да хватило бы сил , если бы не откровенный саботаж местных властей. Мужики, пацаны шли в военкоматы еще до вторжения, но военкоматы были тупо закрыты. Тероборона никак не формировалась, полный игнор местных властей, может они какие-то отчеты и писали в Киев , но на местнах ничего от слова совсем не делалось.
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27.02.2022 08:06
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Это то, о чем ч только что писал в комментах к сообщению "Після трьох днів війни..... Подоляк".
Попробуйте теперь выбить их из нашего мирного города.
Как обойстись без жертв населения??
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27.02.2022 07:54 Відповісти
Значит будуть жертви. Це війна. Якщо росіяни сами не вийдуть- доведеться вибивати , що тут не зрозуміло
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27.02.2022 07:57 Відповісти
Сергій осадцій це бот
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27.02.2022 07:58 Відповісти
Шановна Олександра! (якщо це ваше справжнє ім'я).
Я не від кого не ховаюсь і пишу те, що думаю.
Всі, хто недооцінював ворога, жорстоко поплатились. Так було завжди в історії воєн.
Я цілком нормальний пересічний громадянин України. Мені 64 роки. Живу на Заході України, пенсіонер. Багато чого в цьому житті бачив і пережив.
Я воював тоді, коли (чомусь у мене думка, що Ви молода людина) Вас ще на світі не було.
І реально, на собі, знаю, які випадки трапляються на війні.
Мені прикро, що Ви про мене так подумали.
Але чому? В чОму мій коментарій нагадує вис..ри ботів?
Поясніть будь ласка.
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27.02.2022 08:15 Відповісти
Відповідаю- після проукраїнських постів жирним шрифтом пищите на рухати мордою, а тільки підтримати нас, але якщо його не зачіпати, то результату не буде; по друге, дата реєстрації . РФ повинна бути ізольована. Ви ставити провокаційні запитання про мирних мешканців
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Олександро, Ви дуже на емоціях і наробили купу помилок в першому реченні. ТакЮ що я нічого не зрозумів:
після проукраїнських постів жирним шрифтом пищите на рухати мордою, а тільки підтримати нас, але якщо його не зачіпати, то результату не буде;
якщо не важко - напішіть, будь ласка, грамотно (вибачте, я розумію, що спішили і не перечитали)

Далі: Ви про мою дату реєстрації на Цензорі? Цензор - єдиний 100% правдивий інформресурс в Україні. Я його читаю від дати заснування. Раніше, (при Гонгадзе і в революцію 2004р) постійно читав Українську правду. Але цей ресурс знищили "друзі" України - тепер це жалюгідний залишок.
Я досить літня і консервативна людина, тому мене немає в соцмережах, месенджерах і т.д.
А на Цензорі зареєструвався недавно, бо вже накіпіло. І хочу свої думки донести до великого кола читачів. Пишу серьойзні речі, пишу інколи з гумором (коли до речі), інколи з неприкритою люттю.

РФ повинна бути ізольована. Так я про це пишу вже другий місяць!

Ви ставити провокаційні запитання про мирних мешканців Це не провокація, дитино, це жахливий факт. Вибити ворога навіть з порожнього міста вдесятеро важче, ніж за містом.
А вибити з міста, де повно мирних мешканців, які не мають укриття, які є твої рідні люди (громадяни твоєї батьківшини) - надскладно.
Тут Анджей Штефан мені відповів, в принципі правильно, але я його поправлю:
" не давати харчі" - вони самі візьмуть усе. Каховка не хутір з трьох хат - продовольства вистачить надовго, чи Штефан збирається воювати методами середньовіччя, коли облоги тривали роками?
Як вибивати? Складно, але можливо.
1. Повна облога міста і 100%не недопущення комунікацій з підмогою ззовні.
2. Атака окремими ударними групами виключно стрілецька зброя і гранати.
3. Методично зачищати будинок за будинком.
4. Всіма засобами деморалізувати ворога і винудити скласти зброю.

Але це Каховка, і це реально можливо. А уявіть собі, не дай Боже, Харків?
Через те я писав - максимальна оборона міст і недопущення іх захоплення! Навіть райцентрів! Про великі міста навіть мови намає!
І на це дві причини:
- одна описана вище:
- друга. Захопивши місто вони відразу на весь світ будуть кричати, що звільнили не тільки місто, а й увесь район (область), центром якого воно є. А нам цього не потрібно.

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27.02.2022 09:48 Відповісти
Чого вам потрібно? Помилки, бо редактор на цьому ресурсі такий. Ви хвилюєтесь за мордор, тому і морду вам видає . Питаю останній раз -чого вам потрібно
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27.02.2022 11:45 Відповісти
Ну нарешті все стало на свої місця!
ДмитрийЮгХерсонКаховка вірно написав - він там на місці.
А sasha kozakova виявилась БОТОМ!
Що ж ти так прокололась?
На цьому ресурсі редактор коменти не редагує і не переписує!
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27.02.2022 12:34 Відповісти
ваш мирний город на два метри під землю, **** кацапська. а город повернемо.
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27.02.2022 08:34 Відповісти
алегараж!!! вибывать их будут с дорог, с аеродромов. разгромят колоны, деморализуют мордорские в/ч - а в городах сами сдаттся что б покормили
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27.02.2022 08:39 Відповісти
А так случилось потому, что мэр Новой Каховки просто пособник оккупантов. Про оборону города никто и не думал и думаю не случайно не думал. Работники вонкоматов, полиции, прочих структур испарились из города еще до входа россиян, то же самое и в Геническе, Чаплинке и так далее, здесь лаптеногие просто проходят транзитом параллельно развешивая фажки свои. Сам из Новой Каховки поэтому знаю о чем говорю.
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27.02.2022 07:57 Відповісти
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27.02.2022 07:58 Відповісти
Це - тимчасово.
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27.02.2022 08:00 Відповісти
Я думаю тупо не хватило сил закрыть весь периметр. Это большая ошибка то ,что не отмобилизовали на сборы резервистов,что не окопались на учениях вдоль Крыма,что не смогли нанести ударов по выдвигающимся колонам фашистов. С этим нужно разбираться после войны. Сейчас победа или смерть
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27.02.2022 08:02 Відповісти
Да хватило бы сил , если бы не откровенный саботаж местных властей. Мужики, пацаны шли в военкоматы еще до вторжения, но военкоматы были тупо закрыты. Тероборона никак не формировалась, полный игнор местных властей, может они какие-то отчеты и писали в Киев , но на местнах ничего от слова совсем не делалось.
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27.02.2022 08:06 Відповісти
от мудаки. тримайтесь хлопці
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27.02.2022 08:27 Відповісти
совок, заруби себе на носу: русне до итальянцев далеко. очень. ОЧЕНЬ!
всякое быдло будет срав.нивать этих животных с людьми(да еще и немцев имея в виду)
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27.02.2022 08:49 Відповісти
Вспоминаем 2014. Сколько администраций чуть не хлебом-солью встречали ихтамнетов.
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27.02.2022 08:05 Відповісти
Да это по сути сделал тоже самое, в онлайн газете писал он - мол провел переговоры, попросил чтобы не портили асфапльт такнками, вот что этого Коволенка беспокоит, асфальт...
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27.02.2022 08:10 Відповісти
Харків:
https://tsn.ua/********/u-harkovi-trivayut-boyi-z-rosiyskimi-okupantami-vorog-nese-pershi-vtrati-1990216.html
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27.02.2022 08:09 Відповісти
Я живу в 20км(на запад) от Новой Каховки в данный момент (8:10) в районе с.Веселое (судя по грохоту) идет арт.перестрелка. У нас стекла звенят. Представляю,что там в Веселом. Бедные люди.
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27.02.2022 08:14 Відповісти
Городського голову на гиляку !
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27.02.2022 08:35 Відповісти
Давно пора, но после такого думаю много желающих увидеть его на фонарном столбе
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27.02.2022 08:49 Відповісти
https://24tv.ua/yak-zrobiti-kokteyl-molotova-mvs-zaklikali-davati-vidsich-vorogu_n1878427?fbclid=IwAR3ClJHNst45EsLbWF5uRBGyBG6WOC0zAXiicTLMLJpdrxraAfKH4u6oQog
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27.02.2022 09:45 Відповісти
 
 