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У Києві російські диверсанти розстріляли сім'ю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

У Києві російські диверсанти розстріляли сім'ю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко

У столиці диверсійно-розвідувальна група ворога розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні (пост написано вночі 26 лютого. - Ред.) зранку на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ. Сестра Поліни у реанімації КМКЛ № 17, братик – в Охматдиті", - розповів він.

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У Києві російські диверсанти розстріляли сімю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко 01
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Топ коментарі
+84
Полонених не брати... Диверсантів 100 процентів вбити!
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27.02.2022 08:14
+62
Вас всех за это ждет ад на земле. Все кровью умоетесь. И ваши самки с детенышами тоже.
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27.02.2022 08:13
+55
Пойманых деверсантов нужно вешать. А ещё лучше - отдавать людям. Рвать на куски, мразей!
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27.02.2022 08:15
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Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
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27.02.2022 08:13 Відповісти
Вас всех за это ждет ад на земле. Все кровью умоетесь. И ваши самки с детенышами тоже.
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27.02.2022 08:13 Відповісти
-Де пуйло, де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? - Київ вистояв!

- Можливо вже там, де й Захарченко,... який при житті хвастливо обіцяв, що за тиждень ординці вийдуть до Ла-Маншу... ?
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27.02.2022 08:46 Відповісти
Полонених не брати... Диверсантів 100 процентів вбити!
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27.02.2022 08:14 Відповісти
Вбити це дуже милостливо. По одному привязувати до стовба, ****** бензом та спалити. Обовязково показати іншим руцьким свиням.
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27.02.2022 08:34 Відповісти
царство небесное, бейте этих сволочей это нелюди
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27.02.2022 08:14 Відповісти
Пойманых деверсантов нужно вешать. А ещё лучше - отдавать людям. Рвать на куски, мразей!
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27.02.2022 08:15 Відповісти
вбивати кожного москаля який сюди ступив своїм чоботом
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27.02.2022 08:15 Відповісти
Горить у пеклі москалі
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27.02.2022 08:15 Відповісти
Нелюди рашисти, земля горітиме у вас під ногами і на московії.
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27.02.2022 08:16 Відповісти
Не брать их в плен, расстреливать на месте! Допрашивать их бесполезно, они получили задание еще в тылу и больше ничего не знают.
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27.02.2022 08:17 Відповісти
Стріляти пійманих на місці.
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27.02.2022 08:18 Відповісти
Вбивати окупантів з особливим бандерівським гнівом!
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27.02.2022 08:20 Відповісти
Цих виродків треба різати на шматки.
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27.02.2022 08:21 Відповісти
вот оно какое,лицо "русского мира"...Вот этих "мироносцев" многие кто из киевлян втихаря готовы бы встретить "хлебом-солью".Вот пусть эти люди и представят.а что было бы,если на месте этой семьи в этот "неудачный час" и "в "неудачное место" оказалась их собственная семья???..Я знал одну семью из харькова.с которой имел товарищесткие отношения до Майдана.они оказались злостными антимайдановцами-"русскомировцами".Я перестал общаться с ними,но просматривал их посты в Фейсбуке.Но вот два дня назад от рук "русских спасателей-миротворцев" погиб их сын...И что вы думаете? Претензии к украинской армии,что Харьков не смогли закрыть от обстрелов.А ведь готовы были с радостью встретить "освободителей от укропов",если те вошли бы в Харьков на танках..
А вот пострадавшую семью очень жаль.Для выздоровевших этих детей русские точно будут как для детей Второй мировой были немцы..
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27.02.2022 08:22 Відповісти
Вата этого не понимает. У них стокгольмский синдром.
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27.02.2022 08:23 Відповісти
Ці потвори вже на кордоні чекають коли їх загниваючий захід прийме біженцями. Щоб продовжувати любити Путіна вже звідти.
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27.02.2022 08:31 Відповісти
досить брати вже цих полонених!
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27.02.2022 08:22 Відповісти
Мене теж дивує навіщо нам ці полонені...
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27.02.2022 08:26 Відповісти
для обміну
наші ж теж бувають у полоні
це війна, на війні всяке трапляється
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27.02.2022 08:33 Відповісти
Всіх москалів мочити на місці! В полон не брати!
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27.02.2022 08:25 Відповісти
Так, цей випадок вчора трапився і вже МВС визнало, що сім'ю випадково за диверсантів сприйняли... Навіщо ці фейки?!
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Шо ти *** мелиш. Диверсанти з 3 дітьми?
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27.02.2022 08:32 Відповісти
Так, родина з 3мя дітьми. Випадково була розстріляна. Вчора у Кієві.
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27.02.2022 08:33 Відповісти
Що ти ******? Наші малих дітей сприйняли за диверсантів? Падло, на кого працюєш? Тварюка москальська.
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27.02.2022 08:33 Відповісти
А ви їх в полон берете і очікуєте.
Це не люди! Не ведіться на жалібні очі
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Не вірити жодним "Ехали на учения", "Не знали, куда" - вбивати на місці. Все вони суки знали - за 3 дні війни глухий і сліпий зрозуміє, що відбувається. Смерть ворогам
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27.02.2022 08:39 Відповісти
Кожен кацапський покидьок-вбивця горітиме у пеклі...
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27.02.2022 08:40 Відповісти
У Бабьєму Яру діє кацапня, а потім волає щось про фашистів і нациків. Нелюди москорилі
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27.02.2022 08:48 Відповісти
Ще один "херой раісси" відзначився. Якщо втіче точно нагородять...Смерть ворогам!
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27.02.2022 08:52 Відповісти
сменили начальника генштаба
сменили тактику
тактика известная, подлая, рашистская
но "бандеровашисты" все равно все украинцы
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27.02.2022 09:00 Відповісти
вони можуть змінити свою тактику
генштаб у повному складі
пропагандонів

але основне -вони не можуть змінити український народ.
ми їх не кликали на свою землю
але якщо вони прийшли - зустрічаємо відповідно.
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27.02.2022 09:22 Відповісти
Никто не сомневается,что Украина воюет со зверьём. Трибунал уже близко. Для тех,кто не сдохнет.
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27.02.2022 09:03 Відповісти
пора начинать диверсии по военным объектам (для разогреву) в белорахе и рахе
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27.02.2022 09:05 Відповісти
в Одессе дают 800 долларов за голову кацапа, уже 6 кацапов есть, норм придумали любой стимул сейчас хорош
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27.02.2022 09:21 Відповісти
Надо вспомнить, что делал Батько Махно с пленными чеченами. Тоже надо делать с диверсантами.
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27.02.2022 09:36 Відповісти
Если нет родственников кто мог бы позаботится о детях, Я МОГУ о них позаботиться!!
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Резать им бошки живым, тварям!
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27.02.2022 10:20 Відповісти
А Зеля рвётся на переговоры не обнародовав свои требования, хотя Пуйло объявил ультиматум.
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27.02.2022 11:35 Відповісти
это не люди а твари!жечь их напалмом до последнего ********!
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27.02.2022 12:38 Відповісти
 
 