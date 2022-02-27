У Києві російські диверсанти розстріляли сім'ю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко
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У столиці диверсійно-розвідувальна група ворога розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.
Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні (пост написано вночі 26 лютого. - Ред.) зранку на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ. Сестра Поліни у реанімації КМКЛ № 17, братик – в Охматдиті", - розповів він.
Топ коментарі
+84 Nature of Ukraine
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1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
- Можливо вже там, де й Захарченко,... який при житті хвастливо обіцяв, що за тиждень ординці вийдуть до Ла-Маншу... ?
А вот пострадавшую семью очень жаль.Для выздоровевших этих детей русские точно будут как для детей Второй мировой были немцы..
наші ж теж бувають у полоні
це війна, на війні всяке трапляється
Це не люди! Не ведіться на жалібні очі
сменили тактику
тактика известная, подлая, рашистская
но "бандеровашисты" все равно все украинцы
генштаб у повному складі
пропагандонів
але основне -вони не можуть змінити український народ.
ми їх не кликали на свою землю
але якщо вони прийшли - зустрічаємо відповідно.