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На Суми суне велика колона ворожої техніки. Військова адміністрація закликає цивільних залишатися у безпечному місці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Суми суне велика колона ворожої техніки. Військова адміністрація закликає цивільних залишатися у безпечному місці

Зі сторони Хімпрому на Суми суне велика колона ворожої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у фейсбуці.

"Суми. Зі сторони Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки!

Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сумах серйозний бій. Тероборона почала зупиняти колону ворожих бензовозів, - ОДА

На Суми суне велика колона ворожої техніки. Військова адміністрація закликає цивільних залишатися у безпечному місці 01
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Топ коментарі
+44
Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
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27.02.2022 08:35
+14
Ходіть до пекла москалі.
Тримайтеся. Ми переможемо.
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27.02.2022 08:38
+11
1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.
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27.02.2022 08:52
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Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
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27.02.2022 08:35 Відповісти
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27.02.2022 10:30 Відповісти
Накрийте кришкою домовини.
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27.02.2022 08:36 Відповісти
Ходіть до пекла москалі.
Тримайтеся. Ми переможемо.
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27.02.2022 08:38 Відповісти
вiльхи,урагани,смерчi "ласкаво просимо"падлюк!
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27.02.2022 08:38 Відповісти
росфашисты возвращайтесь назад, тут вас не будет, на расее тоже.
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27.02.2022 08:42 Відповісти
1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.
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27.02.2022 08:52 Відповісти
Мило, а на что армия с оружием, расхерачить это всё.
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27.02.2022 09:16 Відповісти
Идут на утилизацию.
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27.02.2022 08:57 Відповісти
Уже слышны выстрелы.
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27.02.2022 09:08 Відповісти
Едут помирать дурачки ...
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27.02.2022 09:14 Відповісти
Вопрос - где байрактары?
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27.02.2022 09:18 Відповісти
Вони відступають. Половина на Юнаківку половина на сироватку верхню, додому на росію
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27.02.2022 09:21 Відповісти
Йдуть окремі авто з Ромнів на Суми, тікають.
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27.02.2022 09:23 Відповісти
їБАШТЕ ХЛОПЦі!
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27.02.2022 09:38 Відповісти
2-3 Bayraktara i s 5-6 Ukrainskix voyak s Javelinom vpolne dostatochno dlja togo chtobi unichtojit i otpravit etu ******** kolonnu vmeste s okupantami k chertjam v AD. Beregite svoix.
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27.02.2022 11:01 Відповісти
 
 