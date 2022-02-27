На Суми суне велика колона ворожої техніки. Військова адміністрація закликає цивільних залишатися у безпечному місці

Зі сторони Хімпрому на Суми суне велика колона ворожої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у фейсбуці.

"Суми. Зі сторони Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки!

Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!" - йдеться у повідомленні.

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