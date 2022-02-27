На Суми суне велика колона ворожої техніки. Військова адміністрація закликає цивільних залишатися у безпечному місці
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Зі сторони Хімпрому на Суми суне велика колона ворожої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у фейсбуці.
"Суми. Зі сторони Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки!
Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+44 Muron
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+14 Lvbnhj
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+11 Александр Стець
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Будь ласка, зачекайте...
Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
Тримайтеся. Ми переможемо.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.