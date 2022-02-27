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Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення глави держави.

"24 лютого 2022 року рано-вранці Росія розпочала нову військову операцію проти України. Це нічим не виправдане злочинне й цинічне вторгнення. Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

Українцям вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті", - йдеться в повідомленні.

Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Читайте: Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну, - звернення Зеленського до громадян. ВIДЕО

Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства)", - зазначили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Їхав якось москаль потягом та й мав пересадку в місті Харків.

До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту.

Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти

зупинку та доїхати до вокзалу автобусом.
Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує:

- Хлопци, а где тут у вас останівка?

- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.

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27.02.2022 08:40
+15
Чеченцы просились с Европы на войну за нас, закаев обращался , тоже хотят нашвабрировать райсисек и как в старые добрые времена, отрезать им кокошники
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27.02.2022 08:41
+11
⚡С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии, - министр обороны Резников
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27.02.2022 08:41
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Їхав якось москаль потягом та й мав пересадку в місті Харків.

До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту.

Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти

зупинку та доїхати до вокзалу автобусом.
Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує:

- Хлопци, а где тут у вас останівка?

- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.

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27.02.2022 08:40 Відповісти
⚡С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии, - министр обороны Резников
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27.02.2022 08:41 Відповісти
А мені казав один українець тут (він має військову підготовку), що він подавався і не дозволили, бо не має громадянства.
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27.02.2022 08:41 Відповісти
На Оболонь нехай їде, там не проблема.
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27.02.2022 08:51 Відповісти
Ви про ТерОборону ?
Як побачу його сьогодні на маніфестації - скажу. І запитаю, чи він щось пробував далі.
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27.02.2022 09:10 Відповісти
Так, це ТРО. Можна отримати зброю і воювати а можна виконувати іншу роботу там її вистачає.
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27.02.2022 09:14 Відповісти
Зеленський закликає всіх іноземних громадян долучатися до захисту країни, створюється добровольчий легіон.
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27.02.2022 09:29 Відповісти
Роз"яснення для іноземців: маскалі - не люди! Вони тільки з-зовні схожі на людей, що часто вводить людей в оману.
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27.02.2022 08:41 Відповісти
Cидять в камері грузин, українець і москаль.

До грузина приходить передача.

Він питається москаля : "Їсти хочеш?"

Москаль думає: З'їм я. Грузин спитає : "Ну що, поїв?". Ну а в грузинів одне на думці ....

Каже : "Не хочу"

Питається грузин українця : "Їсти хочеш?"

Українець думає: Грузин спитає : "Ну що, поїв?". Ну а в грузинів одне на думці .... Але їсти хочеться.

Наїмся, в руках окріпну, може відіб'юсь.

Грузин питає :

"Наївся?"

"Наївся"

"В руках окріп?"

"Окріп"

"Ну то тримай москаля"
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27.02.2022 08:45 Відповісти
Чеченцы просились с Европы на войну за нас, закаев обращался , тоже хотят нашвабрировать райсисек и как в старые добрые времена, отрезать им кокошники
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27.02.2022 08:41 Відповісти
Україна дуже гостинна країна. Правильних чеченців приймаємо. Та й маскалів приймаємо, але тільки в підземний гуртожиток.
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27.02.2022 08:44 Відповісти
Ну благодаря тому, что расея - "самаяимиролюбивая" у многих граждан других стран есть за что спросить с руснявых обоссанцев. Только ребята с Грузии хотят лично пообщеться с расеянами с 2008 года
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27.02.2022 08:42 Відповісти
Зараз ганси прийдуть.
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27.02.2022 08:42 Відповісти
С дисками)
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27.02.2022 09:12 Відповісти
⚡Михаил Ходорковский призывает россиян к революции и свержению путинского режима.
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27.02.2022 08:42 Відповісти
Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю.

Підходять до нього:

- А чё вы тут охраняете?

- Кулемети, автомати, гвинтівки...

- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?

Автоматна черга.

- Ти бач, яка ****!
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27.02.2022 08:44 Відповісти
ДИКІ ГУСИ-WELKOME В УКРАЇНУ НА ПОЛЮВАННЯ НА КАЦАПСЬКИХ СВИНЕЙ...
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27.02.2022 08:44 Відповісти
БУЛО ДО 2014 Р.

- Куме, йду я вчора до себе додому, а біля мого будинку

стоять два москалі, і так по своєму белькочуть, так белькочуть...

- Ну...

- Я бігцем на горище, обійняв свій кулемет і плачу... і плачу...

- Тю, а чого плакати?

- Так стріляти ж не можна!!!

А ТЕПЕР ВСЕ ІНАКШЕ, ТІЛЬКИ НАВПАКИ
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Так Закаев ніби пропонував допомогу чеченської діаспори.
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Зеля боїться що це спровокує путєна...
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27.02.2022 08:56 Відповісти
Скоро на сайтах раши ......... ...............................................................................................
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Уже. Есть инструкции как помочь с этим. Айти сектор уже в деле.
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27.02.2022 09:13 Відповісти
А зеля потім не буде цих бажаючих переслідувати як незаконні угруповання, громадянство їм не давав аби ті законно воювали за Україну...
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27.02.2022 08:54 Відповісти
ну все, чеченці дійдуть до Чечні
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27.02.2022 08:56 Відповісти
Задачник для гуцулів:

1. Дід Василь нагострив сокиру, лопату, 3 ножі та маленький топірець.

Питання: Скільки туристів з Москви завітало на базу "Карпати".

2. Смерека. На смереці висять 3 москаля, навколо смереки танцює

5 гуцулів з топірцями.

Питання: А ЧИ НЕ ЧАРІВНО У НАС НА ПРИКАРПАТТІ????!!!!!



Лізе москаль по говерлі...лізе..лізе бідний...тут гуцул підбігає і йому топірець у спину хрясь!!!...
Москаль--за чтоооо ....??
АБИ ЗНАВ!!!

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27.02.2022 08:58 Відповісти
Куда ехать,как все организовано,к кому обращаться?Ни телефонов,ни мест сбора,просто едьте.
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27.02.2022 08:58 Відповісти
в посольство звернутись. А краще в літак і у Варшаву
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Потрібно заснувати орден для нагородження іноземців які приймають участь в обороні України. А краще два - один для цивільних і для тих хто безпосередньо бере участь в боях.
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27.02.2022 08:58 Відповісти
Касап завали касапа, спаси раССею..
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27.02.2022 09:01 Відповісти
якшо вы выришiте шо уся московиа цэ гулаг, то тоди краще кадыровцив нема, якщо шавовне паньство вырише шо империи зла раска федераска не буде, буде сибериа башкириа татары, итц ОК, але буде треба протuстояты Китаю!
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27.02.2022 09:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LP0f-4lf-q0&t=165s
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27.02.2022 09:42 Відповісти
Президенту В. Зеленському треба було б ще звернутися до народів рєфії з закликом підняти повстання з зміною влади. До білорусів теж почати акції по всій країні, білоруським "партизанам" можна скидати "технічні засоби" через БПЛА , це не така й тупа ідея.
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27.02.2022 11:12 Відповісти
 
 