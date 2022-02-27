Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення глави держави.

"24 лютого 2022 року рано-вранці Росія розпочала нову військову операцію проти України. Це нічим не виправдане злочинне й цинічне вторгнення. Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.

Українцям вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті", - йдеться в повідомленні.

Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства)", - зазначили в ОП.

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