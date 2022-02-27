Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення глави держави.
"24 лютого 2022 року рано-вранці Росія розпочала нову військову операцію проти України. Це нічим не виправдане злочинне й цинічне вторгнення. Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя.
Українцям вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті", - йдеться в повідомленні.
Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.
Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.
У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.
"Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни.
Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства)", - зазначили в ОП.
Будь ласка, зачекайте...
До слідуючого потяга залишалося три години і він вирішив прогулятись по місту.
Але тут сталася халепа - він заблукав та й подумав що мабуть буде краще знайти
зупинку та доїхати до вокзалу автобусом.
Бачить назутріч йому йдуть молоді люди та й запитує:
- Хлопци, а где тут у вас останівка?
- Хе, зупинка тут неподалік. Але ти москалю вже приїхав.
Як побачу його сьогодні на маніфестації - скажу. І запитаю, чи він щось пробував далі.
До грузина приходить передача.
Він питається москаля : "Їсти хочеш?"
Москаль думає: З'їм я. Грузин спитає : "Ну що, поїв?". Ну а в грузинів одне на думці ....
Каже : "Не хочу"
Питається грузин українця : "Їсти хочеш?"
Українець думає: Грузин спитає : "Ну що, поїв?". Ну а в грузинів одне на думці .... Але їсти хочеться.
Наїмся, в руках окріпну, може відіб'юсь.
Грузин питає :
"Наївся?"
"Наївся"
"В руках окріп?"
"Окріп"
"Ну то тримай москаля"
Підходять до нього:
- А чё вы тут охраняете?
- Кулемети, автомати, гвинтівки...
- А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик?
Автоматна черга.
- Ти бач, яка ****!
- Куме, йду я вчора до себе додому, а біля мого будинку
стоять два москалі, і так по своєму белькочуть, так белькочуть...
- Ну...
- Я бігцем на горище, обійняв свій кулемет і плачу... і плачу...
- Тю, а чого плакати?
- Так стріляти ж не можна!!!
А ТЕПЕР ВСЕ ІНАКШЕ, ТІЛЬКИ НАВПАКИ
1. Дід Василь нагострив сокиру, лопату, 3 ножі та маленький топірець.
Питання: Скільки туристів з Москви завітало на базу "Карпати".
2. Смерека. На смереці висять 3 москаля, навколо смереки танцює
5 гуцулів з топірцями.
Питання: А ЧИ НЕ ЧАРІВНО У НАС НА ПРИКАРПАТТІ????!!!!!
Лізе москаль по говерлі...лізе..лізе бідний...тут гуцул підбігає і йому топірець у спину хрясь!!!...
Москаль--за чтоооо ....??
АБИ ЗНАВ!!!