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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний
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Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний.
Топ коментарі
+98 шурец
показати весь коментар27.02.2022 08:59
+57 Запорізький козак
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+57 morbius2014
показати весь коментар27.02.2022 09:00
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Будь ласка, зачекайте...
какой то феодализм
а уж союзничество
блин все равно феодализм получается на уровне иванушки грозного
да че вы такие криворукие то
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
чтобы все боялись выйти
но уже боятся смысла нет, война идет
ваша страна как плацдарм
выходите, вы же не враги украинцам
остановите бешенного таракана