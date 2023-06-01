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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний. 

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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+98
луку надо садить на кол вместе с плешивым
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27.02.2022 08:59
+57
⚡Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом.

Музыкантам аплодировали стоя
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27.02.2022 09:00
+57
А в білоруси щось скажуть за себе чи рот занятий руцкими причандалами?
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27.02.2022 09:00
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из рашки федерация так себе
какой то феодализм
а уж союзничество
блин все равно феодализм получается на уровне иванушки грозного
да че вы такие криворукие то
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27.02.2022 09:32 Відповісти
Там и федерации нет. Вертикаль очень жесткая. Они сами про себя говорят, что есть Москва и Чечня. И от присоединения Белоруси сумма не изменится. Эчистейший феодализм, это верно.
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27.02.2022 10:04 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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27.02.2022 10:28 Відповісти
спасибо родные наши украинские военные, спасибо..
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27.02.2022 09:30 Відповісти
для этого лука и давил протест
чтобы все боялись выйти
но уже боятся смысла нет, война идет
ваша страна как плацдарм
выходите, вы же не враги украинцам
остановите бешенного таракана
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27.02.2022 09:30 Відповісти
да уже наверное враги. Для нас. Пох что они там считают
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27.02.2022 11:17 Відповісти
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27.02.2022 11:55 Відповісти
Получается на нас напали две страны одновременно. Два диктатора-самодура.
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27.02.2022 09:35 Відповісти
Ну, є ж чувствознаніє і фізіономіка - хіба на морді лукашенка не написано, що це виродок?
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27.02.2022 09:39 Відповісти
да врежте по белорускому аэродрому точкойУ, а население их добьет
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27.02.2022 09:52 Відповісти
Вусатий бульбофюрер вирішив пограти на перегонки з пуйлом-кого першого замочуть...
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27.02.2022 09:58 Відповісти
бяларусы подымутся если начнут бомбить рашу на их земле, за себя испугаются...
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27.02.2022 10:06 Відповісти
А сам ТУ-22 не пробовали сбить нахер?
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Над територією білорусі?
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03.03.2022 11:38 Відповісти
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