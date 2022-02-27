Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Португалії у твіттері.
"На запит української влади Португалія надає військове обладнання - бронежилети, шоломи, тепловізори, гранати і боєприпаси різного калібру, портативні радіо, аналогові ретранслятори та автоматичні гвинтівки G3", - повідомляє оборонне відомство.
Топ коментарі
+33 Zemer
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+24 Запорізький козак
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+18 Запорізький козак
показати весь коментар27.02.2022 09:19
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Австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание российского пропагандистского телеканала Russia Today в Австралии. https://t.me/charter97_org/63737
Международная система межбанковских платежей готова выполнить это в ближайшее время. https://t.me/charter97_org/63731
З салом і під горілочку піде добре
https://twitter.com/i/status/1497824745504575488
сложите аккуратно в пакет и отравите домой
Щоб пакетів вистачило...
І там в ресторані зайшли росіяни. Не знаю що вони зробили, але навіть такі вічливі люди я албанці їх не захотіли обслуговувати.....
Потім ще і циганка обматюкала.