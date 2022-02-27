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Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання

Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Португалії у твіттері.

"На запит української влади Португалія надає військове обладнання - бронежилети, шоломи, тепловізори, гранати і боєприпаси різного калібру, портативні радіо, аналогові ретранслятори та автоматичні гвинтівки G3", - повідомляє оборонне відомство.

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Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання 01
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Топ коментарі
+33
Спасибо Португалия !!!
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27.02.2022 09:19
+24
⚡️Чеченцы из Батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и Кадырова на стороне Украины до конца
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27.02.2022 09:23
+18
⚡️Президент Зеленский заявил, что Украина сформирует «Интернациональный легион терробороны» и призвал иностранцев вступать в него.
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27.02.2022 09:19
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***, та давайте вже швидше!!!! Скільки можна дрочить на ясну погоду!
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27.02.2022 09:18 Відповісти
Австралия будет поставлять Украине летальное оружие через партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Австралийский спутниковый оператор Foxtel приостановил вещание российского пропагандистского телеканала Russia Today в Австралии. https://t.me/charter97_org/63737
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27.02.2022 09:22 Відповісти
буде чим екіпірувати чеченців, які підуть потім на Грозний
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27.02.2022 09:27 Відповісти
Хватить двох прапорів, і один буде український. Злості, озброєння і досвіду хватає
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27.02.2022 09:48 Відповісти
ПредостаВИТ, не актуально. Надо - предостаВИЛА
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Хто шарить, скільки треба часу щоб поставки дішли за призначенням до підрозділів?
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Спасибо Португалия !!!
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27.02.2022 09:19 Відповісти
❗️ Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам на фоне российского военного вторжения в Украину, заявил глава МИД страны Аугушту Сантуш Силва в интервью телеканалу CNN Portugal. https://t.me/charter97_org/63747
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27.02.2022 09:31 Відповісти
⚡️Президент Зеленский заявил, что Украина сформирует «Интернациональный легион терробороны» и призвал иностранцев вступать в него.
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27.02.2022 09:19 Відповісти
это хорошо , но они своих не берут , даже в тер оборону , говорят что все укомплектовано
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27.02.2022 09:31 Відповісти
Авіаносна ударна група сил територіальної оборони заходить у Чорне море 😂
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27.02.2022 09:45 Відповісти
Якщо серйозно, цивільні добровольці і люди з бойовим досвідом це зовсім інші речі.
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27.02.2022 09:46 Відповісти
ходил в черкассах,записали и сказали ,что пока только с боевым опытом или после службы в спецподразделениях
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27.02.2022 16:57 Відповісти
Система SWIFT заявила, что исполнит решение европейских стран о санкциях в отношении российских банков после «правового распоряжения».

Международная система межбанковских платежей готова выполнить это в ближайшее время. https://t.me/charter97_org/63731
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27.02.2022 09:20 Відповісти
"По підвисокому (Харківська) - техніка орків прибуває, почали розміщувати в Мирному, це рядом село. Ходять випрашують їсти, цегарки та телефонні картки, щоб подзвонити."
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27.02.2022 09:21 Відповісти
підмішайте їм пургенчику
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27.02.2022 09:23 Відповісти
Краще отрути від пацюків.
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27.02.2022 09:24 Відповісти
що в сільських магазинах хіба відсутня отрута для щурів?
З салом і під горілочку піде добре
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27.02.2022 09:28 Відповісти
Можна і пригостити, але головне пояснити, що їх тут не чекають.
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27.02.2022 09:57 Відповісти
Бухла дайте, і побільше - принаймні, по пляшці на рило. А потім...
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27.02.2022 10:20 Відповісти
напоите их ,что б забухали на неделю-они ж после месячных учений
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27.02.2022 16:58 Відповісти
Портулагії-респект...
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27.02.2022 09:22 Відповісти
⚡️Чеченцы из Батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и Кадырова на стороне Украины до конца
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27.02.2022 09:23 Відповісти
До конца Кадырова.
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27.02.2022 09:28 Відповісти
Перехват радиосвязи рашисткого оккупанта в Гостомелі. Жалуется, что их "расп*здошили". Просит спасти. Парня надо вернуть домой. В целлофановом пакете. Ласкаво просимо до пекла!
https://twitter.com/i/status/1497824745504575488
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27.02.2022 09:23 Відповісти
Це пісня))))з
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27.02.2022 09:30 Відповісти
От курва, наш Гостомель називає "Гастамель", вбив би, як і "піво" і "второе"
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27.02.2022 09:32 Відповісти
У меня рядом Гостомелем родня живет, брат говорил, что Гостомель не зря так называется. Вот таких гостей всех перемелет.
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27.02.2022 09:42 Відповісти
вы добрые
сложите аккуратно в пакет и отравите домой
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27.02.2022 09:36 Відповісти
Не фиг, пакеты только за наличные, пусть заранее покупают.
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27.02.2022 10:13 Відповісти
Кульочок АТБ
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27.02.2022 11:39 Відповісти
Шикарная песня под этим видео в коментах !🤪
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27.02.2022 09:43 Відповісти
Турбуюсь за нього...
Щоб пакетів вистачило...
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27.02.2022 09:58 Відповісти
ЛЮДИ,у Херсонщині цигане вкрали танк у кацапів🤣
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27.02.2022 09:29 Відповісти
Курва, а чим його підковувати будуть?
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27.02.2022 09:35 Відповісти
баро из Кривого рога привёз тереториалам тепловизоры
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27.02.2022 09:42 Відповісти
Поясню Мати була в Албанії

І там в ресторані зайшли росіяни. Не знаю що вони зробили, але навіть такі вічливі люди я албанці їх не захотіли обслуговувати.....

Потім ще і циганка обматюкала.
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27.02.2022 09:51 Відповісти
В Турции им под ноги плевать начали.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Весь Європейський захід допомогає України
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27.02.2022 09:30 Відповісти
Та давайте уже, поки вони нам конче потрібні. ДОРОГА ЛОЖКА ДО ОБІДУ.
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27.02.2022 09:31 Відповісти
Obrigado, Portugal🇵🇹🇺🇦👍
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27.02.2022 09:32 Відповісти
Slava Portugalii!!!!! Slava Ukraine!!!!
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27.02.2022 09:32 Відповісти
Не допустите закрытия коридора !!!
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27.02.2022 09:39 Відповісти
не проломятся кровью уже харкают ***** 2 я армия мира сосёт как рузге у кадыровца у "25й"
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27.02.2022 09:41 Відповісти
спасибо Португезе
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27.02.2022 09:40 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!СЛАВА ПОРТУГАЛИИ!смерть фашистской рашке!
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27.02.2022 12:37 Відповісти
 
 