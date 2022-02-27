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Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС

Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі. Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

Читайте також: Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Ми віримо у наші Збройні Сили !
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27.02.2022 09:30
+28
⚡️Новости из Харькова:

«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.

большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
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27.02.2022 09:32
+22
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь і Матінка Божа!!!
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27.02.2022 09:33
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Ми віримо у наші Збройні Сили !
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27.02.2022 09:30 Відповісти
Гарні поросятка хлопці мають, з вогненними іклами.
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27.02.2022 10:03 Відповісти
*Военно-морские силы Украины сорвали высадку десанта РФ в Черноморской оперативной зоне

*Авиация перехватила штурмовики и транспортники оккупантов над Киевом. https://t.me/charter97_org/63745
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27.02.2022 09:30 Відповісти
Слава ЗСУ!
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27.02.2022 09:31 Відповісти
⚡️Новости из Харькова:

«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.

большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
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27.02.2022 09:32 Відповісти
Никаких убегать, пока что всех их на подвал, Нам будет нужен обменньІй фонд. Своих диверсантов, которьІе шкодят харьковчанам, вешать сразу на тополях или акациях.
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27.02.2022 09:35 Відповісти
на берёзках!
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь і Матінка Божа!!!
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27.02.2022 09:33 Відповісти
спасибо, спасибо наши украинские военные.. вы Герои!
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27.02.2022 09:34 Відповісти
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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27.02.2022 09:37 Відповісти
Боже,коли ж наші зможуть виспатись?Чи це ефект стрічки новин,коли здається,що бої не припиняються ні вдень,ні вночі?
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27.02.2022 09:42 Відповісти
Осталось продержаться еще ДВА ДНЯ (до марта) и придет подкрепление ОРУЖИЕМ и ПРИЗЫВНИКАМИ, паРашка выдохнется и окончательно увязнет в Украине, а через ДВА месяца ЫМПЕРИЯ РАЗВАЛИТСЯ!
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27.02.2022 09:47 Відповісти
Скоро чеченці справжні підтягнуться, їм ще коридор на Кавказ через міст через Кубань йти.
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27.02.2022 10:05 Відповісти
Кадыров жидко серет и ссытся, шакал 😂

https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Кадыров мог бы Чечню освободить от росийской окупации, и ему бы еще помогли и деньгами и оружием
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27.02.2022 10:17 Відповісти
 
 