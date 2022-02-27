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Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі. Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
Топ коментарі
+28 Vedana
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+28 Запорізький козак
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+22 Чайка Київ
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*Авиация перехватила штурмовики и транспортники оккупантов над Киевом. https://t.me/charter97_org/63745
«Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.
большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
https://www.facebook.com/100003540851582/posts/4719632134831435/