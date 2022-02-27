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"Настав ще один ранок непереможної країни!": СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог і надалі підступно обстрілює наші міста, мирне населення та намагається прорвати оборону в різних куточках Батьківщини. Але ми знову вистояли!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

"Настав ще один ранок непереможної країни!" - йдеться у повідомленні.

Так, СБУ повідомляє:

- російські війська несуть величезні втрати

- українські ППО збили кілька літаків із російським десантом

- бійці спецпідрозділу "Альфа" знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну

- держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції

- через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів

- у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни

- УСЯ Україна бореться проти ворога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?

- повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо

- беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників

- знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили

- демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості

- в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

- готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах

- здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям

- заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни

"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" - йдеться у повідомленні.

Настав ще один ранок непереможної країни!: СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ 01
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Топ коментарі
+56
Буду небагатослівним: Маскалям *****! Ой... Цензура пропустить нецензурне слово "маскаль"?
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27.02.2022 09:39
+56
Держись, Украина! За тобой правда, Бог и это твоя Великая Отечественная война. Привет дорогим украинским братьям из Казахстана!
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27.02.2022 09:40
+41
Мочи русню по всему миру!
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27.02.2022 09:37
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Мочи русню по всему миру!
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27.02.2022 09:37 Відповісти
Зоря Погибелі зійшла над "совком"
самоліквідатори ввімкнено

По информации Market Rebellion, финансовый директор «Газпрома» был найден мертвым в результате самоубийства в Санкт-Петербургу. https://t.me/charter97_org/63727
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27.02.2022 09:46 Відповісти
он слишком много знал... Ху***ло не даст никому сбежать со своего Титаника и рассказать миру правду
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27.02.2022 09:52 Відповісти
Украинцы ЛЮДИ, « мочить» кого либо в мире не к Украине.
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27.02.2022 10:11 Відповісти
👍🤝😎
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Буду небагатослівним: Маскалям *****! Ой... Цензура пропустить нецензурне слово "маскаль"?
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27.02.2022 09:39 Відповісти
вже пропускає переконався
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27.02.2022 09:46 Відповісти
- Мама, а ти знаєш, що путін - *****?
- Де ти таке почув??? Хто тобі таке сказав???
- В дитсадочку, Колька всім каже таке.
- Синку, не можна так казати!!! Не Колька, а Миколка!
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27.02.2022 10:03 Відповісти
👏
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27.02.2022 14:43 Відповісти
У ці скрутні, героїчні та історичні дні для України та значної долі світу Цензор.нет відмінив мораторій на матюки.
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27.02.2022 10:06 Відповісти
"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов'язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" Джерело: https://censor.net/ua/n3319650
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27.02.2022 09:39 Відповісти
Держись, Украина! За тобой правда, Бог и это твоя Великая Отечественная война. Привет дорогим украинским братьям из Казахстана!
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27.02.2022 09:40 Відповісти
спасибо брат..
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27.02.2022 09:42 Відповісти
Спасибо народу Казахстана !!! Мой отец в конце 50-х работал в Казахстане и очень тепло отзывался о добром и гостеприимном народе - казахах
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27.02.2022 09:44 Відповісти
Дякую , брате !
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27.02.2022 09:51 Відповісти
Спасибо за поддержку !
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27.02.2022 09:53 Відповісти
плешивый видит неудачи
он может перейти к другой тактике
тотальные бомбардировки
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27.02.2022 09:42 Відповісти
Уже перешли.. город Харьков бомбят градами и касетными Ураганами, последнее видел своими глазами сегодня утром , даже их ДРГ прорывавщаяся сегодня в город заходила под острелом их же градов
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Вчера градами бомбили Сумы-есть жертвы и разрушения...
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27.02.2022 10:26 Відповісти
после этой тактики на москве могут начать взрываться дома.
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27.02.2022 10:28 Відповісти
Героям Слава!!! Слава ЗСУ!!!! Смерть ворогам!
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27.02.2022 09:43 Відповісти
Скоро буде час згадати третій куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому,
Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні - доленька наспіє
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27.02.2022 09:43 Відповісти
Думаю до всех нужно донести, что на нас две страны напали, росия и Беларусь фактически, ЧАЕС захватили ведь со стороны Беларуси, и не важно, что солдаты руские. Должны быть такие же санкции на Лукашенко и Беларусь.
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27.02.2022 09:44 Відповісти
ви впевнені .що там тільки рускіє
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27.02.2022 09:47 Відповісти
российские матери выходили на акции протеста против войны???
Их матери только и ждут денежное вознаграждєніє от )(уйла.
Якщоб їх матері хотєлі синів ,вони б не посилали на війну
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27.02.2022 09:46 Відповісти
То шо, ше хтось вважає, шо наше СБУ коррумпованє та не здатне для своеі основноі роботи?!
Скажу так, як захочуть - то можуть!!! Бо вони найкращі!!
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27.02.2022 09:47 Відповісти
Работники IT! Если ваш софт используют в раше и/или, давите на работодателей, пусть блокируют и/или отзывают лицензии для ru и by (базы данных, САПР, СУП, программно-аппаратные комплексы, ККО, приложения в магазинах приложений...).
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27.02.2022 09:59 Відповісти
да им пох, будут и без лицензии использовать. Ты серьезно думаешь что на росии сейчас кого-то волнует вопрос лицензий? Это теперь КНДР в худшем его виде.
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27.02.2022 10:30 Відповісти
Немцы суки таки продавали частичное отключение от свифта....только те банки что в списке санкционном....на экспорт России это никак не влияет😡🤬😡
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27.02.2022 10:01 Відповісти
Почекаємо.

Все має здатність змінюватися.
Сподіваймося !
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Не волнуйся, полное отключение - это вопрос времени и не так важно. Главное чтобы помощь с оружием происходила быстро!
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Активы центробанка заморозят, а это кранты рублю. Курс рубля рванет в верх.
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27.02.2022 10:21 Відповісти
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:04 Відповісти
GeneralSVR(reserv)
В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 3471 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Невесело начинается война.

ЗАНИЖЕННЫЕ ПС. Техника и живая сила, коммуникации и пида рассии пистец.
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27.02.2022 10:07 Відповісти
с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15 549 ранеными[3]. Однако, в их число не включены потери в ходе боевых действий в Дагестане (август-сентябрь 1999 года), насчитывавшие 280 человек убитыми и 987 ранеными[2].

Так шо рекорд исчё не побит. Побит только рекорд по интенсивности потерь, более 1100 в день.
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Откуда данные. Ты умножь эту цифру как минимум на 20 . За одну новогоднюю ночь там погибли больше тысячу. Ты бери цифры с другой стороны. Тогда за 4 дня боёв в Украине Россия признала потери только 1 человека.
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27.02.2022 10:52 Відповісти
GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.

А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.

ЗАНИЖЕННЫЕ. ПРИЕЗЖАЙ, А ТО ТРУПЫ НЕКОМУ СОБИРАТЬ. Правда некоторые сгорели дотла.
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28.02.2022 00:33 Відповісти
Хто почне несправедливу війну, то від неї загине! Таке правило повинно діяти. І воно діє, справедливо і не відворотньо - це сила вища від людських хворих забаганок. На Землі повинна панувати справедливість - це заповіді Божі. Люди повинні в це вірити, але і повинні діяти справедливо. Якщо не будуть діяти - одної віри замало, бо сказано: "Віра без Дії - мертва."
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27.02.2022 10:23 Відповісти
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
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27.02.2022 11:01 Відповісти
 
 