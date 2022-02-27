"Настав ще один ранок непереможної країни!": СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог і надалі підступно обстрілює наші міста, мирне населення та намагається прорвати оборону в різних куточках Батьківщини. Але ми знову вистояли!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.
"Настав ще один ранок непереможної країни!" - йдеться у повідомленні.
Так, СБУ повідомляє:
- російські війська несуть величезні втрати
- українські ППО збили кілька літаків із російським десантом
- бійці спецпідрозділу "Альфа" знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну
- держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції
- через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів
- у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни
- УСЯ Україна бореться проти ворога!
ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?
- повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо
- беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників
- знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили
- демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості
- в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах
- готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах
- здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям
- заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни
"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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- Де ти таке почув??? Хто тобі таке сказав???
- В дитсадочку, Колька всім каже таке.
- Синку, не можна так казати!!! Не Колька, а Миколка!
он может перейти к другой тактике
тотальные бомбардировки
Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому,
Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні - доленька наспіє
Их матери только и ждут денежное вознаграждєніє от )(уйла.
Якщоб їх матері хотєлі синів ,вони б не посилали на війну
Скажу так, як захочуть - то можуть!!! Бо вони найкращі!!
Все має здатність змінюватися.
Сподіваймося !
В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 3471 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Невесело начинается война.
ЗАНИЖЕННЫЕ ПС. Техника и живая сила, коммуникации и пида рассии пистец.
Так шо рекорд исчё не побит. Побит только рекорд по интенсивности потерь, более 1100 в день.
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня, 27. 02. 2022 г., в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину - безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 5658 человек. Данные на 6:00 по московскому времени.
А теперь ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы не деморализовать российские и белорусские войска огромным количеством раненых, Путин утвердил решение оказывать помощь в основном тяжело раненым офицерам. Мы знаем, что следуя этому решению большей части тяжело раненых просто не оказывают помощь, давая возможность умереть или попросту ликвидируют.
ЗАНИЖЕННЫЕ. ПРИЕЗЖАЙ, А ТО ТРУПЫ НЕКОМУ СОБИРАТЬ. Правда некоторые сгорели дотла.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10