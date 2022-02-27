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Делегація РФ прибула до Білорусі та готова розпочати переговори з Україною в Гомелі, - Пєсков

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Делегація РФ прибула до Білорусі та готова розпочати переговори з Україною в Гомелі, - Пєсков

Делегація РФ прибула до Білорусі на переговори з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі. Росія вже готова до переговорів у Гомелі, тепер Москва чекає на українців". - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

До російської делегації на переговори з українцями у Білорусі увійшли представники МЗСРФ , Міноборони РФ та інші, включаючи адміністрацію президента Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+131
"Русский корабль-иди на**й!"
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27.02.2022 09:35
+106
Не-не, сначала на.уй из Крыма и Донбасса. Потом переговоры.
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27.02.2022 09:35
+92
дєлєлгація рф. иди на ***.
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27.02.2022 09:36
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Сейчас все переговоры с врагом - это пуля ему в лоб!

Никаких переговоров с врагом в Белоруссии

Сказали же ******, что в Варшаве и на наших условиях только!

Путину уже капут!

Вон с Украины, включая Крым, разумеется. Репарвции: думаю, что около 1 триллиона зелени за все.

Проблема в том, что Россия однозначно развалится, и кто будет нам платить? _ Поэтому, очень важно, что их активы на Западе уже заморозили
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27.02.2022 09:59 Відповісти
слухайте, Светочко, ми не маємо кидати наш ГЕРОЙСЬКИЙ ПРАПОР направо та наліво у гівняній московії, нам негоже таке псевдогеройство, достатньо їх знищити на 500 км вглибину до них та вздовж усього спільного міжнародно прийнятого кордону та ще стіну заввишки 10 метрів
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27.02.2022 10:52 Відповісти
Я згодна
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27.02.2022 11:03 Відповісти
А чого у Біловезьку Пущу , там де підписали розвал Союзу, символічно...? Туди може запропонувати їхати тільки лютий ворог України?! Капітуляцію підписувати будете, чи новий союзний договір...?Патріоти де ВИ?
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02.03.2022 21:44 Відповісти
Про Велику Китайську стіну мовите? Я згоден.
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27.02.2022 11:14 Відповісти
Та ЩАС ,раскатали губёнку ...
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Беларусь-Плохой «обмен».ничего хорошего это не принесёт ..Так ведь украинская сторона предложила Польшу.Если они уже в этом пункте игнорируют мнение Украины ,то могу представить как пройдут переговоры и что они будут от Украины требовать…Важно оставаться на полосе -победителя ,выждать и не сдать интересы Украины..Раша сейчас не в том положении ,чтобы диктовать какие то условия Украине ,они в огромном проигрыше..У Украины единственная возможность -выработать такие условия ,которые бы удовлетворяли ее независимости ,территориальной целостности и желания людей..Другой такой возможности не будет.Нужна МУДРОСТЬ,чтобы полностью вырваться из кабалы Раши и стать часть ЦИВИЛИЗОВАННОГО ,РАЗУМНОГО МИРА…
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27.02.2022 10:00 Відповісти
начнут тотально бомбить
и тогда застявят
(план такой думаю у них есть)
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27.02.2022 10:02 Відповісти
Облезут. Они уже тотально бомбят, и бомбы-ракеты у них заканчиваются. А новых сделать не могут - ни сырья, ни начинки, ни технологий, и теперь уже и не будет. Кацапы сами ноют, что на новые "бонбы" им месяца 3-4 нужно при условии, что есть из чего делать и чем начинять. А всё - даже Тайвань отказал в электронике. А своей нет - они переклеивали лейблы на "сделано в московии" и докладывали об импортозамещении.
Вообще, миф о самой мощной армии мира - это для эго путёнка и его русни. Опыт показывает, что непобедимую и легендарную можно просто сжечь кустарными коктейлями. А армате вообще кривизна Земли мешает.
Не паникуйте! "Стоим! Не с*ым! Е*ашим!", как завещал Горький Лук.
Все буде Україна!!!
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27.02.2022 11:42 Відповісти
Давайте уже сразу переговоры пооведем
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Переговоры? ОК!

Пункт Нумер 1 - все войска на территории Украины (в том числе Крым и Донбос) складывают оружие и сдаются в плен украинским "наркоманам и нэонацистам", весь процесс снимает на камеру РТ, Первый канал, Расея24 и прочие помойки и сразу! пускают это в эфир русТВ. Каментируют капитуляцию лично Скабеева и Соловьев

Пункт Нумер 2 - спецрейсом из московии в Киев доставляется военный преступник ***** для проведения над ним суда

..... ну а дальше какая у кого фантазия
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Пункт три. Нехай докупують пластикові мішки на всіх, кого послали в Україну і передадуть через Червоний Хрест. Полонені будуть упаковувати російський особовий склад у мішки і відправляти у Білорусь. Бульбенфюреру для попередження що його чекає як знову полізе на нас.
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Пошли на х.й уроды!!!! Оттесняем к границе и дальше забираем Донбасс, Крым и Ростовскую область на историческую родину!!!
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27.02.2022 10:00 Відповісти
А также Кубань!!!
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27.02.2022 13:03 Відповісти
ой як все по Фройду "Москва ждет украинцев".
Чекає - прийдемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 10:01 Відповісти
Переговоры только в какой-нибудь западной стране и только с совместным участием представителей стран-гарантов безопасности Украины. Остальное - русская ловушка. Не исключаю даже того, что эти ипанутые могут взять в заложники украинскую делегацию.
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27.02.2022 10:01 Відповісти
Давайте уже сразу в Гааге переговоры пооведем
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27.02.2022 10:01 Відповісти
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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27.02.2022 10:01 Відповісти
трофеим https://twitter.com/i/status/1497843720397283328
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27.02.2022 10:02 Відповісти
******!
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27.02.2022 10:30 Відповісти
жалко трупів свинособак на відео не видно
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27.02.2022 13:44 Відповісти
ВСЬО-КАЦАПИ УСРАЛІСЬ...
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27.02.2022 10:02 Відповісти
...І ПАНТИ УЖЄ ЗАКОНЧІЛІСЬ...
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27.02.2022 10:03 Відповісти
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27.02.2022 10:03 Відповісти
Декілька хвилин тому президент України Володимир Зеленський дав чітку відповідь на очікування росіян.

"Київ погодився б на переговори у Білорусі, якби з її боку не було бойових дій", - заявив український президент.

За словами президента України, він готовий до переговорів "у будь-якій країні, звідки не летять ракети".

"Варшава, Стамбул, Баку - ці міста ми запропонували Росії для ведення переговорів, та й будь-яке інше місто", - повідомив Зеленський.
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27.02.2022 10:03 Відповісти
Минский бордель .
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27.02.2022 10:03 Відповісти
Žopa gorit. Posadit v sdelanoje ich gavno į v Sibir. Kakije možet byt peregovory.
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27.02.2022 10:04 Відповісти
Давайте до Львова, ми вас гарно приймемо, смаженими цвяхами нагодуємо, підливку з напалмом дамо.
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27.02.2022 10:05 Відповісти
Я не допонял, о встрече еще не договорились, а русня уже припёрлась в Гомель на переговоры, как это?
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27.02.2022 10:05 Відповісти
Что то мне подсказывает, что если Зеленский туда поедет, то больше мы его не увидим....
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27.02.2022 10:06 Відповісти
Я думаю он знает риски. Ну на крайняк он может это делать по видео, скажет ковид подхватил :
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27.02.2022 10:08 Відповісти
Сейчас презу самое время подключать свою еврейскую смекалку чтоб на России пару штанов иметь было за счастье после переговоров.
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27.02.2022 10:06 Відповісти
****** давай к на в КИЕВ.тут и поговорим.черти ******.
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27.02.2022 10:07 Відповісти
Уж не из Гомеля ли взлетало ТУ-22? ***** любит такой стеб.
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27.02.2022 10:07 Відповісти
Мене реально на ржач пробило після цієї новини
Слава Україні !!!!!!
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27.02.2022 10:08 Відповісти
КАкие переговоры -- УЛЬТИМАТУМ Сдача в плен орков возврат областей и КРЫМА !!!
Тогда поговорим. Затяжки времени не будет херачим по всем направлениям
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27.02.2022 10:08 Відповісти
И Кубань с Таганрогом.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
путин засцяв, хай здається в полон.
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Ніяких переговорів.
В бригадах Збройних Сил немає місця для добровольців яких направляють з військоматів - людей тисячі. Нові бригади вже людьми закомплектовані. Нехай запрацює вся машина санкцій, наша армія зростає кожен день - і тоді за кілька тижнів викинути кацапів за всі наші кордони і ще й Білорусь звільнити від окупації. А тоді і поговоримо з ублюдками.
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Нехай везуть горгонячу голову Путіна!Це перша умова!
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27.02.2022 10:11 Відповісти
Мировая практика - с террористами ни каких переговоров.
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Руский военный корабль, иди *****!
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Только что передал человек из Крыма . У них ЖУТКАЯ ПАНИКА во всём Крыму. Некоторые кацапы СОБИРАЮТ СВОИ чемоданы и уже сваливают на мордор . Мы Победим , при любых обстоятельствах . Слава Украине ! Слава Нации ! Смерть кацапам !!!
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Переговоры только после возврата Крыма
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27.02.2022 10:13 Відповісти
Ніяких перемовин, навіть не думай Зеленський!!!
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Какие переговоры?! Все москали в Украине будут уничтожены, также сябры и казахи, если здесь появятся!
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27.02.2022 10:15 Відповісти
Казахи не з'явяться - вони ще вчора офіційно відмовилися від підтримки х**ла - сказали, що не визнають ніяких динири-линири, тому й воювати не збираються.
Подивиться тутешні новини за вчора - там це все є у подробицях!
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27.02.2022 11:48 Відповісти
ТЕПЕРЬ УКРАИНА БУДЕТ ДИКТОВАТЬ РАШЕ УСЛОВИЯ !

Весь мир с Украиной . Раша несёт потери людские, репутационные, материальные .

РАШУ ПОРА РАЗВАЛИТЬ !!!
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Вони і зараз продовжують знущаться з країни, Ізраіль та Мадьяри-це найбільші фанати і помічники України,мабуть більші за англосаксів. та поляків з прибалтами;---------"По данным ряда СМИ, Владимир Зеленский предложил израильскому премьеру Нафтали Беннету стать посредником на переговорах Украины и РФ. Официально эта информация не подтвердилась, но посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль мог бы быть площадкой для переговоров, поскольку это демократическая страна, "у которой прекрасные отношения и с Россией, и с Украиной".

Предложение к властям Украины и России провести переговоры в Будапеште сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "
Больше информации на портале Антикор: " Ага,Ще німців забули,
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Германия будет поставлять Украине фауст-патроны для борьбы с фашистскими танками. Ещё раз перечитайте эту фразу!
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27.02.2022 10:32 Відповісти
Завтра і не тільки зараз німці будуть найкращими, як і китайці Я не тільки читать вмію, як деякі, а трошки і ще дечого. Чого б і Вам не завадило, особливо після перемоги. До речі дуже співзвучно- шимус
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27.02.2022 11:05 Відповісти
Якщо кацапня підписує свою капітуляцію,повернення Криму, вивід всіх кацап.військ,трильйонні репарації. То так.
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Вот что говорил Дудаев - https://twitter.com/i/status/1497807358042558465
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Нужно такдк требовать создания позитивного имиджа для Украины. Хватит фейковые новости пускать в эфир
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27.02.2022 10:21 Відповісти
Рузьки лягли, раздвинули ноги и просють
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27.02.2022 10:25 Відповісти
..пошли *****, ****** парашисткие!!! Никаких переговоров или подписывайте капитуляцию, а карлика и всех его пидаров судить, потом расстрелять!!!!
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27.02.2022 10:27 Відповісти
"Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі. --- можуть спокійно сідати в свій ІЛ-76 і летіти до Києва : їх радо зустріне наше ППО.
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27.02.2022 10:30 Відповісти
50% армии у РФ уже нет.
Топлива нет, продуктов нет.
Видите танки - пропускаете колону и за ними перекрываете дорогу и делаете засаду.
Сжигаете колону с топливом. Помните без топлива танк это металлолом и не более.
Танк сжигать вместе с экипажем.
Теперь про переговоры -
1. Полное разоружение и капитуляция РФ. В том числе и все ЯО.
2. Возврат Крыма и Востока Украины.
3. Возврат Абхазии.
4. Возврат Приднестровья.
5. Временный комендант по управлению РФ, заместителем поставим например Турчинова.
6. Вся ДУМА РФ и все руководство министерства, ФСБ идет стройными рядами в Гаагу под суд.
7. Репарации только по Украине примерно 5трлн $ - более точно подсчитают после.
8. Выплата моральной компенсации мирному населению... (Помните Германию? Так вот она только не давно закончила выплаты по 1 мировой войне).
9. Далее в россии полное отсутствие наличных денег. Все доходы и расходы под контроль.
10. Вот только после этого Украина согласна на переговоры. А то смотрите, мы можем войну закончить и в Москве. И бункер просто заварим и зальем бетоном.
11. Что касательно ЯО - россияне не пыжьтесь, это плохо повлияет на ваш сфинктер, а может вам еще пригодиться на Зоне..... ЯО есть не только у РФ...
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27.02.2022 10:37 Відповісти
Трохи спостережень. Деколи заглядаю на флайтрадар і помітив що від Балтики до Босфору постійно баражують 3 або навіть 5 натівських розвідника з заправщиком. Підозрюю що Захід реально остерігається *****.Тим більше що той ******** десь в бункері на Уралі.
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27.02.2022 10:40 Відповісти
Кацапи приїхали в Гомель, бо там роблять згущонку
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27.02.2022 10:41 Відповісти
Москалям віри нема! Вони завжди, як тільки починають отримувати просять перемир'я. Згадайте хоча б Сирію, де вони полізли до амерів і відгрібли - з початком кінця так волали, щоб зупинили обстріл. На Донбасі то у них стала практика просити перемир' я тіпо для забрати поранених.
Ні в якому разі не зупинятися, бий чорта!
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27.02.2022 10:45 Відповісти
Переговоры в Белоруссии могут быть только в морге между делегацией России и их трупами
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27.02.2022 10:47 Відповісти
а какой шмундель туда позвал кацапов? может пришло время ****** ракетой по гомелю, как они это сделали с территории страны-проститутки по Киеву?
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27.02.2022 10:50 Відповісти
Какой еще гомнель ??? Если готовы каяться ,то начните с отвода орков на мацковию. А потом разговаривать в Варшаве.
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27.02.2022 10:52 Відповісти
А кто с гитлером договаривался? он, по версии, самоубился, но вся его команда - кто повешен, кто в тюрьму попал. Суд был публичным, все подсудные имели возможность публично давать показания. Где у гомельской команды их "мачо"? Без него никаких переговоров быть не может.
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27.02.2022 11:13 Відповісти
Спочатку передайте Україні ху*ло - живого чи мертвого - а потім переговори
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27.02.2022 10:59 Відповісти
Место переговоров будет назначать Украина.
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27.02.2022 11:03 Відповісти
и состав с их стороны во главе с путлером лично
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27.02.2022 11:16 Відповісти
путин иди *****!!!
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27.02.2022 11:06 Відповісти
а вы твари рашистские.. после всего, что вы натворили в Украине - вам ещё переговоры подавай?!
подписывайте капитуляцию и сдавайтесь!
Слава Украине!
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27.02.2022 11:55 Відповісти
сначала геть с УКРАИНЫ а потом как получится!
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Смотрит Путлер в зеркало и говорит:"-Зеркало моё скажи, всех на свете я умнее, всех смелее и мудрее?А в ответ ему стекло-Ты по прежнему *****!!!"
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27.02.2022 12:47 Відповісти
Немного отредактировал.

Путлер в зеркало глядит и сам с собою говорит:
«свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи,
всех на свете ль я умнее, всех мудрее и смелее?»
Но в ответ ему стекло - ты по прежнему *****».
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27.02.2022 14:06 Відповісти
Нельзя доверять русским! Они просто хотят получить президента, и Беларусь их устраивает!
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27.02.2022 13:01 Відповісти
Какие могут быть переговоры! Переговорами не вернуть наш Донбасс и Крым. Агрессора надо с позором гнать до самых границ и даже вернуть себе те части областей, которые Хрущёв забрал у Украины взамен на передачу Крыма, равные ему по площади. Мы должны показать России и всему миру свою принципиальность, непоколебимость и решительность в борьбе с агрессором. Переговоры могут затянутся, что позволит оккупанту отдышаться и нарастить свои силы, а наши люди будут снова гибнуть.
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27.02.2022 13:54 Відповісти
Будьте хоть малость гуманн!ш!- хай лезут в пакеты живыми! Тока сделают маленькие дырочки, шоб до дому не завоняться
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27.02.2022 14:29 Відповісти
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