Зеленський про перемовини з РФ: Нам підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять ракети

Україна не готова до перемовин у Білорусі, оскільки з її території також йде агресія проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме тому ми зараз кажемо ні Мінську. Майданчиками для перемовин можуть статі інші міста. Звісно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Це все ми запропонували російській стороні. І будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так перемовини можуть бути чесними і можуть дійсно закінчити війну", - зазначив Зеленський.

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