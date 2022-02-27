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Зеленський про перемовини з РФ: Нам підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять ракети
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна не готова до перемовин у Білорусі, оскільки з її території також йде агресія проти України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме тому ми зараз кажемо ні Мінську. Майданчиками для перемовин можуть статі інші міста. Звісно ж, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Це все ми запропонували російській стороні. І будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так перемовини можуть бути чесними і можуть дійсно закінчити війну", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+53 Welle
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+36 Виталий Харитонов f2132970
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+33 Шимус
показати весь коментар27.02.2022 09:53
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Будь ласка, зачекайте...
Це має бути ціллю переговорів, а не "нейтральний статус"!
І як можна навіть обговорювати мир, коли кацапня активно (і невдало!) атакує українські міста? Коли кожних кілька годин взнаємо про нові військові злочини?
Чому ЗЕ не може Московії відповідати гідно? Його (схоже навмисний) інфантилізм ганьбить не тільки себе, але й Україну!
тех кто решат ,а не на уровне завхозов и поваров .
Если уж Зеленскому так неймётся ,то он должен озвучить для
украинцев и всего мира условия переговоров - немедленное
прекращение огня ,полный вывод российских наёмников со всей
территории Украины ,включая Донбасс ,полная материальная компенсация нанесённого россией ущерба за все годы войны .
Без согласия параноика на их принятия нет никакого смысла
на дальнейшие переговоры .
захисникам Шевченківської терооборони
‼️‼️‼️Постійні обстріли‼️‼️‼️
Для забезпечення підрозділа ТРО терміново необхідно:
* каски
* бронежилети 4 класу захисту
* каремати
* спальні мішки
Контактний номер: +380 (97) 255 69 42 Наталя Рудько
Одже, останні важливі новини.
Тринадцять (13) країн НАТО відправляють зброю до України. Тому тримайтесь та бережіть дороги, щоб було кому цю зброю отримувати!!!.
Багато країн закривають своє небо для російських авіаційних компаній.
Як повідомляє кореспондент з москви, серед нещодавних однодумців путіна є вже такі, хто змінив свою позицію.
Ядерное оружие! Какая связь?
Можно угрожать всему миру,но если его окружат системами пво и прочей новой техникой,весь его металлолом упадет ему же на голову!!! А вывод прост окружить его этими системами,переодетыми под нашу армию спецами,нужно воевать его же оружием"нас тут нет",мир на грани катастрофы,ему терять нечего,он пойдет дальше,даже если выстоит УКРАИНА!!!
А мы обязательно ПОБЕДИМ!!!
Не чіпав би ти вова ті перемовини, може тоді і не свербіли б...
А на перемовини кажуть посередником хочеш прем'єра із Ізраіля?
Гоїв ділити будете?
А ти нас спитав вова чи хочемо ми того єврейського посередника тим більше що ізраіль допомога у війні більше росіянам ніж нам. Чи довіряємо ми тому єврею, чи це ти сам так вирішив? У вожака граєш?
Може ми хочемо там наприклад Байдена бачити посередником або Бориса Джонсона.
Вобщем вова подумай харашо... дуже харашо подумай... бо тобі потім же прийдеться відповідати
Я дивлюсь зараз засідання німецького бундестагу. До засідання запросили Мельника - українського посла у Німеччині. Треба було бачити, як депутати вітали його палкими оваціями і стоячи!!! Але крім AfD та Linke - тих, кого рашка купилa.
Ціль цього засідання це, по-перше, відправити до України протитанкову зброю.
По-друге, відключити рашку від SWIFT.
Линия обороньі
https://defence-line.org/2022/02/tretij-den-vojny-nachalo-pereloma/
А вот абсолютно достоверная информация от партнера моего соседа из Новой Каховке, Херсонская область. Даю оригинал, как партнер писал соседу в телеграме, сегодня, час назад. Текст ярко показывает эмоции и стресс человека, нашего человека.
Мы в оккупации.
Любое приближение к ним на 50м на поражение.
Зверят.
Город в полной изоляции.
Магазины аптеки заправки пусты.
Народ через день два начнет голодать.
Эти суки расставили в городе технику в жилых застройках и с них наваливают на наши позиции.
В соседних двух селах люди в подвалах и погребах без света, воды и тепла.
И не дают их эвакуировать.
Им нужен щит (это про мирных людей).
Мои уже освоили маршрут в погреб.
Даже старики, что плохо ходят.
Над головами постоянно летают, иногда приземляются рядом.
ТРО города бросили силовики, силовики сбежали.
Силовики вывезли все оружие и свинтили.
Все, сбу, прокуроры, менты все свинтили.
На 30 человек у нас 5 гладких и травматов.
Но наши их крошат, они в а@уе.
Больницы и морги забили свинособаками.
На вороных хер получилось.
По городу и из пригорода нет перемещений вообще, огонь на поражение даже по пешеходам, не говоря о машинах.
Уже обозленные.
Город еще как-то аккуратно внутри передвигается.
В соцсетях есть понимание, как и где совсем нельзя.
Мы орентируемся по сгоревшим машинам.
Вчера ночью, почти в центре города спалили бтр и 3 танка.