Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Троєщині: знищено 7 автомобілів, вибуховою хвилею пошкоджено вікна з 1 по 15 поверхи будинку, є потерпілі. ВIДЕО (оновлено)

У Києві на Троєщині у житловому кварталі видно клуби диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку у телеграмі.

"Троєщина, Київ. Рашисти з Білорусі та Росії знову обстрілюють житлові квартали українських міст", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що стався вибух.

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Як пізніше повідомила пресслужба ДСНС, 27 лютого о 09:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку були знищені та загорілися 7 автомобілів на вул. Миколи Лаврухіна,7-А, що у Деснянському районі Києва.

До місця події відразу ж було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що під час вибуху внаслідок потрапляння невідомого предмету сталося загоряння 7 приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

"Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин.

На місці події працювала 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.