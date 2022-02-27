Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Троєщині: знищено 7 автомобілів, вибуховою хвилею пошкоджено вікна з 1 по 15 поверхи будинку, є потерпілі. ВIДЕО (оновлено)
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У Києві на Троєщині у житловому кварталі видно клуби диму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку у телеграмі.
"Троєщина, Київ. Рашисти з Білорусі та Росії знову обстрілюють житлові квартали українських міст", - йдеться у повідомленні.
У соцмережах повідомляють, що стався вибух.
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Як пізніше повідомила пресслужба ДСНС, 27 лютого о 09:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку були знищені та загорілися 7 автомобілів на вул. Миколи Лаврухіна,7-А, що у Деснянському районі Києва.
До місця події відразу ж було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що під час вибуху внаслідок потрапляння невідомого предмету сталося загоряння 7 приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.
"Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин.
На місці події працювала 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.
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Наше ПВО продолжает *******, как ни в чем не бывало.
Якщо так, то це добре
https://socportal.info/ru/news/na-troeshchine-raketa-popala-vo-dvor-mnogoetazhki/
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
Исаия 33 глава
и гомель
(можно начать с аэродромов)
Справка: Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом в местах, где он ненадежный, дорогой или вовсе недоступен.
ВР України повинна звернутись з відозвою до парламенту Білорусії розуміється що для Лукавого це муйня але це дійде до народу і головне до с імей військових Білорусії - це збереже їм життя.