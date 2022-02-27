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вибух (3750) війна (56511) Київ (13836) обстріл (21114)

Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Троєщині: знищено 7 автомобілів, вибуховою хвилею пошкоджено вікна з 1 по 15 поверхи будинку, є потерпілі. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві на Троєщині у житловому кварталі видно клуби диму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку у телеграмі.

"Троєщина, Київ. Рашисти з Білорусі та Росії знову обстрілюють житлові квартали українських міст", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що стався вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

Як пізніше повідомила пресслужба ДСНС, 27 лютого о 09:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час вибуху невідомого походження у дворі 16-поверхового житлового будинку були знищені та загорілися 7 автомобілів на вул. Миколи Лаврухіна,7-А, що у Деснянському районі Києва.

До місця події відразу ж було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що під час вибуху внаслідок потрапляння невідомого предмету сталося загоряння 7 приватних автомобілів. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, балкони, кондиціонери з 1 по 15 поверх будинку.

"Бійці о 09:21 локалізували пожежу та о 09:27 – ліквідували. Проведено евакуацію людей з 1 під’їзду житлового будинку. Загиблих не виявлено. Кількість потерпілих наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі з легкими порізами від скла та забоями м’яких тканин.

На місці події працювала 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.
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Топ коментарі
+15
То горить автівка за будинком. Не вводьте в оману населення. Тільки но що по телемарафону показали.
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27.02.2022 10:11
+9
Кацапи на своїх сайтах кажуть "Нільзя сбівать наші ракєти, так оні нацєлєни на воєнниє обєкти, а сбітиє оні падают на жілиє дома"(((
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
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27.02.2022 10:19
+8
КОЖНОГО КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА-ВБИВЦЮ ПОТРІНО ЗНИЩУВАТИ В УКРАЇНІ.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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27.02.2022 10:12
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То горить автівка за будинком. Не вводьте в оману населення. Тільки но що по телемарафону показали.
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27.02.2022 10:11 Відповісти
И, скорее всего, зацепило ее обломками.
Наше ПВО продолжает *******, как ни в чем не бывало.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Че вже точна інформація?
Якщо так, то це добре
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27.02.2022 10:24 Відповісти
На последнем или предпоследнем этаже дома?
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27.02.2022 10:25 Відповісти
вам же написали, автівка
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27.02.2022 10:27 Відповісти
придурок,ты шо не видишь-дым столбом из окна верхнего этажа валит
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27.02.2022 10:28 Відповісти
придурок то ти. мікроавтобуса палає.
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27.02.2022 10:29 Відповісти
Вибачаюсь-помилився,але спочатку здалося,що дим-з вікна
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27.02.2022 10:47 Відповісти
всі помиляємось. теж вибачаюсь
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27.02.2022 11:10 Відповісти
На авто упала ракета, которая летела белоруссии, но которую перехватило НАШЕ ПВО.
https://socportal.info/ru/news/na-troeshchine-raketa-popala-vo-dvor-mnogoetazhki/
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Взрыв был такой силы что это точно не бензобак рванул. У меня дом в 150 метрах от взрыва трухануло. Там явно эквивалент 20-50 кг тротила взорвалось -бензобак не даст такого взрыва Может быть диверсия и взорвали заминированый автомобиль
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27.02.2022 12:41 Відповісти
Это насколько надо быть безумцем и ненавидеть людей, чтобы творить такое в мирном городе.
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Зараз почнуть гатити по жилих кварталах. Тримаймося.
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27.02.2022 10:12 Відповісти
КОЖНОГО КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА-ВБИВЦЮ ПОТРІНО ЗНИЩУВАТИ В УКРАЇНІ.СМЕРТЬ КАЦАПСЬКИМ ОКУПАНТАМ
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Кацапи на своїх сайтах кажуть "Нільзя сбівать наші ракєти, так оні нацєлєни на воєнниє обєкти, а сбітиє оні падают на жілиє дома"(((
Уроди, скажете так, коли по Кремлю гатити будуть...
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27.02.2022 10:19 Відповісти
в ршаці перкручене все ..коли виходить проти війни-то їх поліцаї скручують..
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27.02.2022 10:40 Відповісти
Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Исаия 33 глава
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27.02.2022 10:24 Відповісти
пора в ответ бомбить ростов и белгород
и гомель
(можно начать с аэродромов)
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27.02.2022 10:24 Відповісти
Пропагандоны распространяют видео, что разбомблен аэропорт в Ивано-Франковске. Просветите.
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27.02.2022 10:26 Відповісти
В нього ще в перший день війни крилата ракета потрапила, але там вже давно все відновили...
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27.02.2022 10:31 Відповісти
на скільки у тебе затримка в часі?ти з іншого простору?паралельної реальності?уточни?..Нагадую сьогодні 27.02.2022
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27.02.2022 10:44 Відповісти
Зачем вы смотрите сайты пропогандонов? Я вобще перестал заходить на российские сайты-ведь там ботов на зарплате полно. Ими сейчас весь рунет оккупирован. Они ведут информационную войну против Украины-зачем их читать? Там точно правды не будет
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27.02.2022 12:44 Відповісти
Илон Маск подключает Украину к Starlink

Справка: Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом в местах, где он ненадежный, дорогой или вовсе недоступен.
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27.02.2022 10:30 Відповісти
Антропологи кажуть, що місцевість, оточуюче середовище впливає на свідомість і розвиток. Зараз ми бачимо вплив боліт, комарів, грибів, і похмурих ялинкових лісів на спосіб мислення тих людей. У них все перекручено, і сутінкове сприйняття світу, і вони переконані що так повинні думати усі люди на планеті. А коли їм кажуть що свої забаганки треба все ж узгоджувати із думками решти світу, то вони казяться від люті і керуються тільки хижацькими інстинктами.
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Вбивай свинособак! Вбивай окупантів!
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27.02.2022 11:24 Відповісти
Путінський та Лукашенківський режими, то єдине. Не існує Білорусі є Белорусская губерния
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27.02.2022 12:12 Відповісти
Настав час прийняти ВР України Закон яким би ВСУ мали право відкривати упереджувальний вогонь по військових об"єктах Білорусії та РФії з яких ведеться вогонь по території України. з яких вилітають літаки бомбордувати міста і села України.
ВР України повинна звернутись з відозвою до парламенту Білорусії розуміється що для Лукавого це муйня але це дійде до народу і головне до с імей військових Білорусії - це збереже їм життя.

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27.02.2022 14:11 Відповісти
 
 