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Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем. Ми продовжуємо вбивати ворога, - МВС. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна контролює Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог намагався прорватися в наші міста, але ... Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем, незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру. Усі наші міста ми відстояли... і ми продовжуємо вбивати ворога", - сказав Денисенко, оприлюднюючи заяву пресцентру МВС.
Топ коментарі
+20 Денис Власенко
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В каждом городе, в каждом селе собираются люди . И не только украинцы , много испанцев, литовцев, румын, поляк , другие национальности. Приносят кто, что может - лекарства, вещи , еду, деньги , чтоб передать Украине ! 😊
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
А зброєчки - катма... Тим часом навколо практично всіх міст - аж кишить кассапнею (якої тут мало хто й боїться). Тільки що ти голими руками зробиш? Коли б підкинули хоч трохи автоматів, та ще - гранатометів, то не потрібними були б героїчні оборони Києва, Харкова... Найближчий до Москви напрям був би закритий...
Світе добрий, владо наша! "Дайтє автомата - застрєліть кассапа" !