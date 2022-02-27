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Новини Війна в Україні Війна
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війна (56511) Київ (13836) Маріуполь (2820) МВС (2877) Харків (3887) Чернігів (584) Денисенко_Вадим (117)

Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем. Ми продовжуємо вбивати ворога, - МВС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна контролює Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагався прорватися в наші міста, але ... Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем, незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру. Усі наші міста ми відстояли... і ми продовжуємо вбивати ворога", - сказав Денисенко, оприлюднюючи заяву пресцентру МВС.
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Топ коментарі
+20
Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
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27.02.2022 10:06
+20
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27.02.2022 10:33
+18
робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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27.02.2022 10:10
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Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
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27.02.2022 10:06 Відповісти
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27.02.2022 10:08 Відповісти
А інші обласні центри що?
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Всё в порядке ,вата глушится повсеместно !
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27.02.2022 10:36 Відповісти
Гуд!
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27.02.2022 10:48 Відповісти
На юге пока напряженно, но в целом хорошо.
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27.02.2022 13:09 Відповісти
робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Щира подяка нашим захисникам!
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за мужність і стійкість! Вся країна з вами, хлопці! Кошти перерахували в фонд "Збережи життя".
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27.02.2022 10:13 Відповісти
Уже четвёртый день в Испании проходят митинги в поддержку Украины !!!
В каждом городе, в каждом селе собираются люди . И не только украинцы , много испанцев, литовцев, румын, поляк , другие национальности. Приносят кто, что может - лекарства, вещи , еду, деньги , чтоб передать Украине ! 😊
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27.02.2022 17:19 Відповісти
Под Каховкой украинские цыгане украли у российских оккупантов танк .

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цыгане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:19 Відповісти
Металлолом нынче дорого стоит!
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27.02.2022 10:40 Відповісти
у наших цыган в руках практически весь рынок сбора металлолома) Если у вас так же, как и у нас, то ничего мудреного)))
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27.02.2022 10:41 Відповісти
Вот это супер новость. Она должна быть в топе по всей Украине.
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27.02.2022 11:36 Відповісти
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27.02.2022 10:33 Відповісти
Мы УБЬЁМ их ВСЕХ !
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27.02.2022 10:34 Відповісти
Кацапы прогадали с временем вторжения. Им никто не подсказал, что в Украине этот месяц называют лютый.
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27.02.2022 10:42 Відповісти
они не понимают что ЭТО такое
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27.02.2022 10:47 Відповісти
Вони думають, що лютий - це квіточка "лютік". Але їх зустрічають іншими "квітами".
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27.02.2022 11:18 Відповісти
так русня же словянської мови не розуміє.
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27.02.2022 11:24 Відповісти
В Берлине проходит екстренное заседание Бундестага в связи с войной в Украине, очень много говорят в поддержку Украины, Зеленскому аплодирую стоя. С 15:00 небо для расиских самолётов ЗАКРЫТО
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27.02.2022 13:24 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:21 Відповісти
Смерть российским оккупантам! Они сами выбрали себе долю!
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27.02.2022 16:54 Відповісти
Не знаю за всі українські краї, але за славну, палко любиму Т.Г.Шевченком Гетьманщину (за винятком, певно, давно окупованої Стародубщини) можу сказати напевно ось що. Не хліба й видовищ, не "колбаси і водкі, огурца й сєльодкі", а "ДАЙТЄ АВТОМАТА - ЗАСТРЄЛІТЬ КАССАПА" !!! Ось найперше, волаюче бажання добрих двох третин мешканців Гетьманщини, від Любеча й Новгород-Сіверського до Краснограда й Кобеляк. І серед них - не лише поголовні "бэндэровцы", але й чимало шляхетних московитів-росіян, і багато - місцевих "русскоязичніков". Є, звичайно, трохи "5-ї колони" та продажних іуд, що помагають пуртерівцям. Але вони навіть зараз бояться "засвітитись"...
А зброєчки - катма... Тим часом навколо практично всіх міст - аж кишить кассапнею (якої тут мало хто й боїться). Тільки що ти голими руками зробиш? Коли б підкинули хоч трохи автоматів, та ще - гранатометів, то не потрібними були б героїчні оборони Києва, Харкова... Найближчий до Москви напрям був би закритий...
Світе добрий, владо наша! "Дайтє автомата - застрєліть кассапа" !
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27.02.2022 17:14 Відповісти
 
 