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Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський

Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони збираються ще більше бомбити наші міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити, вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільних об'єктах. Вони свідомо обрали тактику на враження людей і всього того, що робить життя нормальним - електростанції, лікарні, дитячі садочки", - зазначив він.

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, аби не наші мужні захисники", - додав Зеленський.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:10
+20
Кацапы не люди. Человекообразные звери.
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27.02.2022 10:09
+19
Украина выстоит , а раша - развалится.

ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

Слава нации ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:19
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Так подавайте на международный трибунал , а не пистите !!!
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Какой ***** трибунал??? ******* без раздумия, уничтожать нечисть при первой возможности!!! Без оглюдки на " совесть. жалость"! Унічтожать нечисть!
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Убивать не жалея всеми средствами
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27.02.2022 10:23 Відповісти
При всій моїй повазі/неповазі до Зеленського...
Ну що це за вислів "тягне"?
Це сленг урків і ментів із кіношок.
Коли вже нарешті в публічних заявах буде використовуватись чітка, юридична, жорстка мова?
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27.02.2022 10:22 Відповісти
МН-17 скільки часу в Гаазі тягнули за яйця?
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Кацапы не люди. Человекообразные звери.
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27.02.2022 10:09 Відповісти
Одне те, шо вони перетнули кордони суверенної держави тягне на трибунал.
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Зеля поверне вкрадене...
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27.02.2022 10:16 Відповісти
от жеш ти п#дор
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Винагороду циганам
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Цей позитивний фейк я вперше почув під час Майдану-2014. Тоді був БМП.
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27.02.2022 10:22 Відповісти
Цыгане украли танк на металлолом
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27.02.2022 10:24 Відповісти
ай, нэнэ, ай, нэ-нэ... ))
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Знов заговорює та розмазує рашкозлочини. Лише за те, що вони зробили в одному окремо взятому дворі житлогового району Донецьку чи Луганську у 2014 - вже ВСІ потвори тягнуть на Міжнародний Трибунал!
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27.02.2022 10:11 Відповісти
Мня напрягает, что в Одессе ни одного диверсанта не поймали. Я поверить не могу, что их там нет. Эта лысая мразь что то замышляет, просто ждет отмашки(если оно вообще в городе, а не слиняло давно).
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27.02.2022 10:12 Відповісти
Чушь. Кучу их отловили. Я с Одессы.
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27.02.2022 10:43 Відповісти
У нас бетонними блоками роблять перешкоди, і укріплення на ключових напрямках. У "гарячих" містах треба зводити укріплення біля адмінбудівель і на під"їздах до них.
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27.02.2022 10:15 Відповісти
Рекомендуют бросать сетки , типа заборных , тогда танки запутывается в них гусеницами
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27.02.2022 10:21 Відповісти
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Все кто имеют радчией в расее позвоните им и скажите, чтобы они пускали поезда под откос!!!
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27.02.2022 10:19 Відповісти
вони на мітинг бояться вийти..єс оф кос?
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27.02.2022 10:26 Відповісти
Украина выстоит , а раша - развалится.

ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

Слава нации ! Смерть ворогам !
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27.02.2022 10:19 Відповісти
lutshe pustj parasha SDOHNET !
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Тягне ?
Воно ВИМАГАЄ Міжнародного Трибуналу !
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27.02.2022 10:19 Відповісти
так дудаев же точно так же говорил когда тотально бомбили грозный
и термин дал
рашизм
(за первый дни "освобождения грозного"
погибло несколько тысяч гражданских
ни в одной сраной википедии рашки про это не написано
про "снайперов с латышских или литовских" они хоть 100 раз напишут)

он даже про войну с украиной предупреждал
видимо в окружении той дохлой рашки уже были лбы наглые вояки
т.е. получается дело даже не в путлере
это рашка такая, пока она в таких границах
когда можно до бесконечности получать деньги с сибири и тундры
и тратить на свои хотелки величия
(хотя они тогда босые были
армия нищих ванек
но склады ракет от ссср остались просто гигансткие)

готовьтесь, они могут бомбить все (и будут)
они уже "потренировались" на детях сирии
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27.02.2022 10:22 Відповісти
вот теперь надо понять - действительно ли преЗЕдент стал Президентом Украины
(ну и нашел ли таки... яйца)))
пиариться в разговорном жанре не надо.... и забыть про маниакальное желание заглянуть в глаз...
не заниматься самолюбованием а...помнить о погибших и воюющих за нас...Свободу и Независимость...
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Господи, та іншиХ містаХ і селищаХ....зараз всі чомусь стали ліпити ту букву М в кінці...Як десь в Умані на базарі, чесне слово...
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27.02.2022 10:35 Відповісти
 
 