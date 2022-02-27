Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський
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Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони збираються ще більше бомбити наші міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити, вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільних об'єктах. Вони свідомо обрали тактику на враження людей і всього того, що робить життя нормальним - електростанції, лікарні, дитячі садочки", - зазначив він.
"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, аби не наші мужні захисники", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ну що це за вислів "тягне"?
Це сленг урків і ментів із кіношок.
Коли вже нарешті в публічних заявах буде використовуватись чітка, юридична, жорстка мова?
"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!
Слава нации ! Смерть ворогам !
Воно ВИМАГАЄ Міжнародного Трибуналу !
и термин дал
рашизм
(за первый дни "освобождения грозного"
погибло несколько тысяч гражданских
ни в одной сраной википедии рашки про это не написано
про "снайперов с латышских или литовских" они хоть 100 раз напишут)
он даже про войну с украиной предупреждал
видимо в окружении той дохлой рашки уже были лбы наглые вояки
т.е. получается дело даже не в путлере
это рашка такая, пока она в таких границах
когда можно до бесконечности получать деньги с сибири и тундры
и тратить на свои хотелки величия
(хотя они тогда босые были
армия нищих ванек
но склады ракет от ссср остались просто гигансткие)
готовьтесь, они могут бомбить все (и будут)
они уже "потренировались" на детях сирии
(ну и нашел ли таки... яйца)))
пиариться в разговорном жанре не надо.... и забыть про маниакальное желание заглянуть в глаз...
не заниматься самолюбованием а...помнить о погибших и воюющих за нас...Свободу и Независимость...