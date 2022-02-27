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Житомирщина (1040) Київ (13836) втрати (3820)

Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк

Під час боїв на півночі Житомирщини загинуло двоє поліцейських, ще троє отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Коростенської райдержадміністрації Юрій Тарасюк.

"Маємо 72 години опору. Розпочалась четверта доба війни. Ситуація в Коростенському районі контрольована і водночас непроста. Маємо першого загиблого захисника України. У боях під Києвом загинув молодий 25-річний коростенець – Володимир Мазуренко.

Надійшла інформація про загибель двох поліцейських в Народичах, трьох було поранено", - йдеться у повідомленні.

Тарасюк обіцяє надати більш детальну інформацію пізніше.

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За його словами йдуть поодинокі обстріли Овруча, Словечно та Народичів.

Вічна слава і пам'ять загиблим Героям! Слава Україні та воїнам-захисникам.

Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк 01
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Топ коментарі
+31
УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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27.02.2022 10:14
+19
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27.02.2022 10:15
+16
Бейте не давайте отдыхать палите ... Мы на своей земле
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27.02.2022 10:14
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УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Бейте не давайте отдыхать палите ... Мы на своей земле
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27.02.2022 10:14 Відповісти
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27.02.2022 10:15 Відповісти
яка ситуація під Житомиром"? Бо несуть якусь ахіею
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Інфу дають тут - свіжішої ще нема
https://www.zhitomir.info/

Був підірваний міст на трасі Київ-Житомир, є поранені і загибла дитинка.
Диверсанти. Знешкоджені.

Був збитий літак, бо в суботу вони знову обстрілювали Озерне (там військовий аеродром) та обстрілу складу в сторону Бердичева.
https://zhytomyr.depo.ua/ukr/zhitomir/na-zhitomirshchini-zbito-vorozhiy-litak-202202261429130

Мені говорили ще про один літак над іншою військовою частиною, але я не маю підтвердження.
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27.02.2022 10:27 Відповісти
Мій один дідусь народився в Коростені , інший в Коростишеві (бабки - з Київа) .
Жодного коріння з Московії ... нехай горить земля під ногами московських орків !
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27.02.2022 10:17 Відповісти
У меня русские корни , но я также НЕНАВИЖУ кацапских тварей лютой ненавистью !!!
Гореть им всем в аду синим пламенем ..
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Мова не про кров , а про коріння як зв"язок з цією землею , яка зоветься Україна - Русь . Я те ж з задоволенням можу цитувати Пушкіна , Єсєніна , Буніна чи Чєхова , але не зараз . Я навмистно не вживаю жодного слова "пА рускі" , що б вороги не казали "адіннарод" . Якщо "адін" так зрозумій , що я пишу и висловлюю .
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27.02.2022 10:55 Відповісти
У валгаллу,діти...Сум та біль по славним нащадкам Святослава! Боже,борони Україну! Слава ЗСУ!
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Це - райони, які межують з білорашкою.
Кордон вони пройти не можуть, а обстрілюють територію.

Раніше влучили у найбільший на півночі України елеватор, горіло зерно.
Військову частину в Ушомирі обстрілювали.

Загинув також викладач Житомирського військового інституту, підполковник Олексій Коваленко

Світла пам'ять полеглим.
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27.02.2022 10:20 Відповісти
що на житомирській трасі бо сіють паніку?
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27.02.2022 10:20 Відповісти
что с херсонским аэропортом? Снесите его на *** точкой У если он у русских
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27.02.2022 10:23 Відповісти
рузге водные продцедуры
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27.02.2022 10:30 Відповісти
Бо він був важчий за воду
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Якби ще і із кацапами всередині, гниди!
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28.02.2022 10:19 Відповісти
в таких случаях всё Титаник
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28.02.2022 10:20 Відповісти
Бойцы ,вы пишите новейшую историю Украины и ваши имена никогда не забудут.Слава Украине.
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27.02.2022 10:59 Відповісти
Як шкода! В нас гинуть Люди, ми оплакуєм кожного загиблого українця!
Україна перемагає і плаче!!!
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27.02.2022 11:34 Відповісти
Серце кров'ю обливається!
Плачу....
Героям Слава у Віках!
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28.02.2022 10:16 Відповісти
 
 