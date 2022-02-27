Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк
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Під час боїв на півночі Житомирщини загинуло двоє поліцейських, ще троє отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Коростенської райдержадміністрації Юрій Тарасюк.
"Маємо 72 години опору. Розпочалась четверта доба війни. Ситуація в Коростенському районі контрольована і водночас непроста. Маємо першого загиблого захисника України. У боях під Києвом загинув молодий 25-річний коростенець – Володимир Мазуренко.
Надійшла інформація про загибель двох поліцейських в Народичах, трьох було поранено", - йдеться у повідомленні.
Тарасюк обіцяє надати більш детальну інформацію пізніше.
За його словами йдуть поодинокі обстріли Овруча, Словечно та Народичів.
Вічна слава і пам'ять загиблим Героям! Слава Україні та воїнам-захисникам.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.zhitomir.info/
Був підірваний міст на трасі Київ-Житомир, є поранені і загибла дитинка.
Диверсанти. Знешкоджені.
Був збитий літак, бо в суботу вони знову обстрілювали Озерне (там військовий аеродром) та обстрілу складу в сторону Бердичева.
https://zhytomyr.depo.ua/ukr/zhitomir/na-zhitomirshchini-zbito-vorozhiy-litak-202202261429130
Мені говорили ще про один літак над іншою військовою частиною, але я не маю підтвердження.
Жодного коріння з Московії ... нехай горить земля під ногами московських орків !
Гореть им всем в аду синим пламенем ..
Кордон вони пройти не можуть, а обстрілюють територію.
Раніше влучили у найбільший на півночі України елеватор, горіло зерно.
Військову частину в Ушомирі обстрілювали.
Загинув також викладач Житомирського військового інституту, підполковник Олексій Коваленко
Світла пам'ять полеглим.
Україна перемагає і плаче!!!
Плачу....
Героям Слава у Віках!