Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування "Північ"
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Російські військові відмовляються виконувати подальші завдання свого керівництва.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника.
Поблизу н.п. Седнів Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російсько-окупаційних військ.
В результаті роботи військова техніка та озброєння пошкоджені, виведені з ладу. Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. Подальші завдання свого керівництва виконувати відмовляються.
Точна кількість втрат уточнюється.
Поблизу н.п. Макошино в результаті нанесення ракетного удару по району зосередження противника, де знаходилося близько 500 одиниць техніки та озброєння росіян. За результатами удару ворог зазнав великих втрат в техніці та живій силі.
Варто зазначити, що ті учасники нападу на Україну, які залишилися вживих, відмовляються продовжувати виконувати злочинні накази та йти проти мирних людей України.
Будь ласка, зачекайте...
Мертві бджоли ----- ???
Які олені-олені-----???
Сто процентов москали засыпятся ответить )))
Пароль:
Українська залізниця
Відгук:
Перевозить паляниці!
...пароль вже апдейтнули наразі: «найнепередбачуваніший»
Нова страва : "Кацап смажений на гратарі по-українському"
Пекло. Гумус
Сама українська земля не пускає кацапів . На відео , танк і САУ застрягли в чорноземі під Хотином . Кацапи втекли . https://www.facebook.com/100001292430280/videos/1222183118308830
Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
Коктейль молотова від тепер називається УЗВАР БАНДЕРИ!
--два несумісні поняття. Або "вбито", або "деморалізовано". Або спочатку деморалізовано, а потім вбито. Слава Україні!
это очень важно!!!!! нужно не допустить окружения групировки АТО (ООС) (донбасский Фронт) - а цапы рвутся к Мариуполю или Мелитополю, вообщем нужны меры мощные а не "стурбованисть озабоченисть солидарность выражаем..." бо без снабжения донбаскому Фронту будет труднее!!
стоим ******!! смерть москалям!!!