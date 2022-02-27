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Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування

Російські військові відмовляються виконувати подальші завдання свого керівництва.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника.

Поблизу н.п. Седнів Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російсько-окупаційних військ.

В результаті роботи військова техніка та озброєння пошкоджені, виведені з ладу. Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. Подальші завдання свого керівництва виконувати відмовляються.

Точна кількість втрат уточнюється.

Поблизу н.п. Макошино в результаті нанесення ракетного удару по району зосередження противника, де знаходилося близько 500 одиниць техніки та озброєння росіян. За результатами удару ворог зазнав великих втрат в техніці та живій силі.

Варто зазначити, що ті учасники нападу на Україну, які залишилися вживих, відмовляються продовжувати виконувати злочинні накази та йти проти мирних людей України.

Дивіться: Російські окупанти влучили в житловий будинок на столичній Троєщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
Ну, стойкость украинцев уже вписана в историю. В очередной раз. Как и паскудство кацапов.
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27.02.2022 10:16
+59
Увага! Харків! Пройшла інфа що російські ДРГ та агентура представляється правим сектором. Якщо звертаються по допомогу задайте питання. Хто провідник, як звати Шухевича, яка паляниця і таке інше.
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27.02.2022 10:14
+49
Вибачте, москалики. Хліб і сіль закінчилися. Зустрічаємо, чим можемо. Ласкаво просимо до пекла!
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27.02.2022 10:18
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Увага! Харків! Пройшла інфа що російські ДРГ та агентура представляється правим сектором. Якщо звертаються по допомогу задайте питання. Хто провідник, як звати Шухевича, яка паляниця і таке інше.
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27.02.2022 10:14 Відповісти
Хіба ревуть воли ------ ???
Мертві бджоли ----- ???
Які олені-олені-----???

Сто процентов москали засыпятся ответить )))
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27.02.2022 10:25 Відповісти
не буду підказувати
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27.02.2022 10:49 Відповісти
Среди москалей полно манкуртов. Те знают. А вот "поляниця " точно не всякий кацапский хохол выговорит А уж пояснить что это ...
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27.02.2022 10:56 Відповісти


Пароль:
Українська залізниця
Відгук:
Перевозить паляниці!

...пароль вже апдейтнули наразі: «найнепередбачуваніший»
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27.02.2022 11:06 Відповісти
Наша верба найзакарчамакуватіша.
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27.02.2022 11:43 Відповісти
Потилиця ще краще
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27.02.2022 12:08 Відповісти
Есть видос,все Тигры газ остановлены.Вата убита и в плену.Трофеи огого.Опять молодежь
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27.02.2022 10:47 Відповісти
ще не все зачищено
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27.02.2022 10:49 Відповісти
Ще б на підвдні розрулити
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Ну, стойкость украинцев уже вписана в историю. В очередной раз. Как и паскудство кацапов.
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Як і зрада і сцикливість білорусів
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27.02.2022 10:22 Відповісти
Возразить нечего
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Мобильный крематорий один из немногих адекватных белорусов, его посты говорят об этом.
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27.02.2022 10:30 Відповісти
Сам ,небось, из окопа пишешь? провокатор маскальский.
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27.02.2022 11:07 Відповісти
Чем здесь сраться,лучше вломите Лукашенко.
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27.02.2022 11:42 Відповісти
пусть сдаются
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27.02.2022 10:17 Відповісти
⚡️Владимир Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для РФ.
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Дажє сушілка для абосраних кацапськіх трусов на башнє нє памагла...
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27.02.2022 10:17 Відповісти
Это не сушилка, это мангал. И свою роль он выполняет на 100 процентов. Все бродячие песели уже понаедались до отвала
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27.02.2022 10:20 Відповісти
А як вона допоможе, якшо вона затримує при покиданні палаючого танку?!! Це кришка для пастки на пацюка.
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27.02.2022 12:17 Відповісти
"МАнгал" на російських танках не для рятування від "Джавеліна" а для того щоб не збирать екіпаж після підриву танка по оточуючій територіїї - він просто прилипає до решітки знизу!
Нова страва : "Кацап смажений на гратарі по-українському"
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28.02.2022 16:43 Відповісти
Вибачте, москалики. Хліб і сіль закінчилися. Зустрічаємо, чим можемо. Ласкаво просимо до пекла!
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Коротко
Пекло. Гумус
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27.02.2022 10:18 Відповісти
Никаких переговоров с окупантами, только большие потери врага остановят ету войну.
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27.02.2022 10:18 Відповісти
повністю погоджуюсь..
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27.02.2022 10:51 Відповісти
після заручників та розстрілу мирняка їх і в полон вже не будуть брати.
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27.02.2022 12:19 Відповісти
Очко не залізне.
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27.02.2022 10:18 Відповісти
тоже ідея
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27.02.2022 10:19 Відповісти
Спершу спрацює, а потім вони самі почнуть притрушувати сліди. Не розслабляйтеся.
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27.02.2022 10:27 Відповісти
те саме
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Мій дім в Чернігові вищий за сусідні. З його даху видно дахи ще восьми багатоповерхівок навколо. Я зараз проводжу на даху по 20 годин на день, бачу якщо хтось з'являється на даху сусідніх будівель. І знаєте, коли стріляють, на даху мені спокійніше, ніж в сховищі. Точно бачиш де йде бій, що саме відбувається. А в сховищі щось гупає і не зрозуміло що і де.
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27.02.2022 10:36 Відповісти
ти там обережніше.шоб наші не подумали що ти коректуєш вогонь
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27.02.2022 10:53 Відповісти
Просто нагадую: маскалі - не люди!
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27.02.2022 10:19 Відповісти
Кидайте технику и бегите назад, вам тут капец, без вариантов.
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27.02.2022 10:20 Відповісти
. мінус ще - 2 ........
Сама українська земля не пускає кацапів . На відео , танк і САУ застрягли в чорноземі під Хотином . Кацапи втекли . https://www.facebook.com/100001292430280/videos/1222183118308830
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27.02.2022 10:22 Відповісти
вся надежда на Армату
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27.02.2022 10:24 Відповісти
На всі три. Тільки вдасться завести і все, нам хана.
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27.02.2022 10:27 Відповісти
Их уже три!???
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27.02.2022 10:35 Відповісти
Не Хотин, Хотинь, бо зараз тут всі перелякаються.
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27.02.2022 10:56 Відповісти
Полонених треба зобов"язувати дозвонюватися до рашкомамок і давати завдання - через 2 годині зібрати 100 сусідів на площі перед сільрадою. Через дві години, якщо не збере 100 людей - подзвонить вже інша людина и розкаже де можна забрати буде путєнське м"ясо самовивозом.
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27.02.2022 10:23 Відповісти
Я розумію Ваші почуття, але Женевська конвенція забороняє такі речі з військовополоненими. Ви ж не хочете, щоб командування ЗСУ було звинувачене у воєнних злочинах?
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27.02.2022 13:04 Відповісти
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27.02.2022 10:23 Відповісти
росіяни - вбивці, крім невеликої частини розумних людей. Добре відомо, що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я впевнений у тому, що яким би не був результат цієї війни, російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які "відрізняються від росіян лише тим, як варять борщ".

Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
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27.02.2022 10:23 Відповісти
100 відсотково..у них завди тільки в історіі царі і крєпосниє.
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27.02.2022 10:57 Відповісти
УВАГА !!!
Коктейль молотова від тепер називається УЗВАР БАНДЕРИ!
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27.02.2022 10:24 Відповісти
"вбито та деморалізовано"
--два несумісні поняття. Або "вбито", або "деморалізовано". Або спочатку деморалізовано, а потім вбито. Слава Україні!
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27.02.2022 10:24 Відповісти
шарики в мешке черные и красные, где тут противоречие? Часть убили, остальные деморализованы и бегут.
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27.02.2022 10:41 Відповісти
главное что б Запад устроил рашанам "безполетное пространство"!!
это очень важно!!!!! нужно не допустить окружения групировки АТО (ООС) (донбасский Фронт) - а цапы рвутся к Мариуполю или Мелитополю, вообщем нужны меры мощные а не "стурбованисть озабоченисть солидарность выражаем..." бо без снабжения донбаскому Фронту будет труднее!!
стоим ******!! смерть москалям!!!
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27.02.2022 10:25 Відповісти
Фейк!?
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27.02.2022 10:31 Відповісти
дело было под Полтавой трофеии от рузге мля они дз не ставили мляя доп бронирование деревом
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27.02.2022 10:47 Відповісти
пропили скорее
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27.02.2022 11:53 Відповісти
Іди в спам, подумай залишками сірої речовини
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27.02.2022 10:33 Відповісти
Це стара новина. Років 3 тому було.
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27.02.2022 10:36 Відповісти
Пишуть, що ці тварини на Чернігівщині зливають пальне зі своїх панцерників, щоб не йти на смерть.
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27.02.2022 10:31 Відповісти
мабуть, міняють на самогон. Потрібно наливати їм ізопропанол. На смак і запах вони не відрізнять, бо скоти.
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27.02.2022 10:33 Відповісти
Краще коктейль.
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27.02.2022 10:39 Відповісти
можливо зливають з сотні.для десятка панцерів.щоб наступати..бо колонни з дизпаливом розгромлені
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27.02.2022 11:02 Відповісти
Дочка знайшла стрім з села в Сумській обл.Десь десяток ідуть пішим строєм "дранг нах остен". А селяни їм: "Ви все забрали?"
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28.02.2022 17:43 Відповісти
Це теракт ВКС рабсеї проти турків після збитого літака. Потім їм в Ідлібі наваляли.
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27.02.2022 10:35 Відповісти
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27.02.2022 10:35 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497852840982757376
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27.02.2022 10:45 Відповісти
ракетный удар и доброе слово всегда убеждают лучше, чем просто доброе слово
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27.02.2022 10:47 Відповісти
Слава Украине! Последние новости из Греции. После гибели мирных житилей -греков под Мариуполем премьер-министр Греции вызвал рос. посла для объяснений. Конечно он отвечал. что россия ни при делах. это Украинские войска. Сегодня премьер-министр сделал жесткое заявление. что у них есть все доказательства. что россия бомбила. обозвал их лгунами Но главная новость.только что прочитала. Греция шлет военную помощь. Уже загружены два СУ-30 и сегодня же отправляется в Польшу ПРОСНУЛИСЬ!!!! Слава Украине!!
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27.02.2022 11:10 Відповісти
А звідкіля у Греції Су-30? Вона серед операторів не значиться - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30
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27.02.2022 13:14 Відповісти
"Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника." Джерело: https://censor.net/ua/n3319661
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Кто "проснулся", а кто и "не спит"! Слава Украине!!
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28.02.2022 12:54 Відповісти
 
 