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Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників. ДОКУМЕНТ

Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.

Серед документів також:

- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав ще один ранок непереможної країни!": СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ

"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані", - додали у відомстві.

Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 01
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 02
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 03
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 04
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 05
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 06
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 07
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 08
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Топ коментарі
+33
СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ
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27.02.2022 10:36
+33
Был "Медведь 2022", а стал "Гриль 2022"
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27.02.2022 10:39
+16
чому москалі як передові частини використали ОМОН? чи вони думають, шо якшо ті так хвацько лупцюють власне населення, то і на фронті себе проявлять...? чи їх тіпа так само боятимуться, як на говєнях?
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27.02.2022 10:40
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СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ
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27.02.2022 10:36 Відповісти
може не треба таке оприлюднювати?
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27.02.2022 10:37 Відповісти
надо. пусть кацапы знают, что мы знаем. пусть знают и ссутся.
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27.02.2022 10:39 Відповісти
Ти хто? Як не треба? Треба щоб всі знали як виявляти ворога!
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27.02.2022 11:27 Відповісти
так москалі все перекодують і ця вся інформація втратить сенс
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27.02.2022 14:14 Відповісти
Был "Медведь 2022", а стал "Гриль 2022"
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27.02.2022 10:39 Відповісти
мишка на мангале
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27.02.2022 11:20 Відповісти
мишка, в жопе шампуришка
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27.02.2022 11:27 Відповісти
ну так, для ватной русни, привыкшей на бутылку садиться, это привычное развелечение
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27.02.2022 11:36 Відповісти
о. Це ж з якої печери вони повилазили з цими папірцями? Зараз що, 41 рік? Вони там часом не морзянкою спілкуються?
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27.02.2022 10:39 Відповісти
У них даже карт актуальных нет
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27.02.2022 10:43 Відповісти
чому москалі як передові частини використали ОМОН? чи вони думають, шо якшо ті так хвацько лупцюють власне населення, то і на фронті себе проявлять...? чи їх тіпа так само боятимуться, як на говєнях?
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27.02.2022 10:40 Відповісти
Омон для міст..для ДРГ..можливо бувші беркутовці шо повтікали.так як знають мову і можуть орієнтуватись у місті
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27.02.2022 11:11 Відповісти
вопросы не задают, мирное население бить (и убивать) им не впервой, может даже нравится. армии у нас не было (ну, по сравнению с орками) вообще. так что ... пакуют "активистов" в автозаки, стреляют "мелкие группы противника", захватывают ватные города, десант захватывает органы госуправления в Киеве и отбивается пару дней до подхода основных сил. везут Зеленского и ко (или только ко или в общем варианты) в автозаке в Ростов через Крымский мост. Янукович вместе с Шуфричем Королевской и всей остальной гопкомпанией прилетает и подписывает "союзный договор" вместе с Беларусью и "независимымти республиками" хотя тут тоже варианты. Наверное такая идея родилась в воспаленном мозгу Хйла. вполне неплохая для 14-го года, что тут говорить.
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27.02.2022 11:48 Відповісти
НГУ@ng_ukraine

!‼️ У Києві гвардійці продовжують затримувати «руських дивєрсантів».

За ніч були вилучені ворожі мініатюрні тактичні радіо маячки AIMD, для ідентифікації «свій-чужий».
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27.02.2022 10:40 Відповісти
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27.02.2022 10:40 Відповісти
вот вам вояки чеченцы.. сдулись и еще и все документы оставили.. с ГРИФОМ СЕКРЕТНО!!! уж лучше сразу СДаЁмсю!
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27.02.2022 10:40 Відповісти
Це не чеченці ,а суміш сибірських кацапо-азіатських мусорів.
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27.02.2022 10:51 Відповісти
Документи агентів - є ?
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27.02.2022 10:47 Відповісти
******
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27.02.2022 10:54 Відповісти
О, а где *****? Или я пропустил?
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27.02.2022 10:55 Відповісти
десь на Уралі
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27.02.2022 11:06 Відповісти
на Уралі клянчив гроші
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27.02.2022 11:13 Відповісти
Может,рюськие прочтут ,пишу на понятном им языке.
Украинцы-гуманный народ,составит матерям план,где похоронены,рождённые ими свинособаки.
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Животворящий Байрактар - https://t.me/operativnoZSU_chat/60847
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27.02.2022 11:01 Відповісти
позывной якут))
пинцет
мда

это же кузбас, кемерово
тот "ничего не знающий" с первого дня
это его друзья
весь урал и сибирь

с юга вижу только краснодарский край
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27.02.2022 11:42 Відповісти
Содержание сигнала:
п. 13. Сломан БТР
п. 14. Сломан автомобиль
п. Z. *****ць
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Зачем публиковать эти бумаги??? Теперь заменят шифры и пароли.
Ох уж эта СБУ..., лишь бы попиарится.
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27.02.2022 12:09 Відповісти
Ну, во первых, они всё равно меняются периодически, во-вторых, их всё равно никто не соблюдает.
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27.02.2022 12:38 Відповісти
Молодці . Документи будуть потрібні на суді над Путіном . Бережіть їх ,щоб випадково (ніхто )нескартовал
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27.02.2022 13:25 Відповісти
 
 