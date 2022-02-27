Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.
"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.
Серед документів також:
- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані", - додали у відомстві.
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За ніч були вилучені ворожі мініатюрні тактичні радіо маячки AIMD, для ідентифікації «свій-чужий».
Украинцы-гуманный народ,составит матерям план,где похоронены,рождённые ими свинособаки.
пинцет
мда
это же кузбас, кемерово
тот "ничего не знающий" с первого дня
это его друзья
весь урал и сибирь
с юга вижу только краснодарский край
п. 13. Сломан БТР
п. 14. Сломан автомобиль
п. Z. *****ць
Ох уж эта СБУ..., лишь бы попиарится.