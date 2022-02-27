Представників України у Гомелі не буде. Такий формат справді обговорювався, але РФ останньої миті висунула вимогу щодо складання зброї українською армією, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці.
Про це повидомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги, ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - зазначив він.
"Це неправда. Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", - додає прессекретар Зеленського.
Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами.
Будь ласка, зачекайте...
А пермовини... є лише одне місце в світі для цього - Гаага.
на Кубани, кстати к Украине нормально относились всегда, в отличие даже от того же "дамдасса"..
Збройні сили працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов'язки 🇺🇦
❗️ Призывам остальных российских солдат последовать примеру - сложить оружие и сдаться
#stoprussia
все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
Але то на добре, перемовини то нудно, а вбивати русню далі - то вже національний спорт.
Білорусь як місце перемовин померла назавжди з того часу , як перший танк заїхав з теріторії Бульбафюрера на теріторію святої України .
Я розумію тонкощі дипломатії й що це потрібно симулювати й тягнути час (бо нова зброя на підході) .
Але ж головнокомандувач усе сказав , й навіщо по п"ять разів за ним це півторювати ?
Йде нах...
2 hrs ·
Я розумію, що під час війни не до жартів, але гумор та посмішка трошки допомагають зняти цю напругу в останні дні.
жарти, які мені сподобались:
1. США предложили Зеленскому эвакуацию, но у них не нашлось вертолета, способного поднять такие стальные яйца.
2. НАТО може починати подавати заявку на вступ до України. Двері, звісно, відкриті, але рішення ще не прийнято.
3. В Росії продаються туристичні подорожі "Увидеть Украину и умереть".
накидайте якісь жартів або мемів в коментах, які ви побачили в останні дні і які вам сподобались.
нехай люди хоч на хвилинку посміхнуться.
Надпись - конечно, брехня)
вам ПЫЗ*А!! даже хоть усатый таракан зелю захватит в прямом эфире, вам не переговоры, вам уходить в пещерв нада!! и сидеть тихо
Это капкан! Все прекрасно понимают какой ультиматум на этих т.н. "переговорах" выкатит путин. А потом наши западные друзья хором начнут уговаривать Украину "закончить войну". Байден уже озвучил эту лживую манипуляцию: "Или санкции или третья мировая".
Сейчас ни в коем случае нельзя садиться с РФ за стол переговоров. Только когда войска РФ начнут отступать по всем фронтам. Но я думаю, что когда это произойдёт, то и "переговоров" уже никаких не потребуется.
***** з України, з Донбасу, Криму
мы на своей земле!
сейчас переговоры могут быть только в виде полной и беззаговорочной капитуляции в кремле, судить режим кабаева в Гааге..
окружение зеленского предатели!!!
любые переговоры с врагом - это прекращение огня и дать передышку врагу!
через пару дней с рф будет покончено, она уже валится изнутри, по всей бывшей раше будут стоять мемориалы освободительной Украинской Армии, которая освободила весь мир от фашиста кабаева!
Слава нашим Украинским Воинам, Слава Героям Украины!
Президент в худшем случае предложит убраться СО ВСЕЙ УКРАИНЫ, а в лучшем-чтоб кацовойска капитулировали.
как можно с орками договариваться?
уберите от Зеленского дерьмаков и прочих "слуг" предателей!
а як почули про вимогу складання зброї , ніби - то відмовились 😡
Перемовини можна вести тільки після того , як рашинські війська покинуть нашу краіну , чи то живими , чи в мішках !
Переговоры ,если и вести ,то только на уровне президентов
то есть тех ,кто принимает решение .
И только на условиях немедленного прекращения россией огня ,
вывода российских наёмников со всей террирории Украины ,включая Донбасс и полной компенсацией россией нанесённого Украине материального ущерба за все годы войны .
путін Блефує!
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