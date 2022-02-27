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Білорусь (5969) війна (56511) перемовини (2484) Росія (47229) Сергій Никифоров (125)

Представників України у Гомелі не буде. Такий формат справді обговорювався, але РФ останньої миті висунула вимогу щодо складання зброї українською армією, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Представників України у Гомелі не буде. Такий формат справді обговорювався, але РФ останньої миті висунула вимогу щодо складання зброї українською армією, - Никифоров

Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці.

Про це повидомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - зазначив він.

"Це неправда. Україна готова до перемовин, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення. Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", - додає прессекретар Зеленського.

Позиція України залишається незмінною. Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегація РФ прибула до Білорусі та готова розпочати переговори з Україною в Гомелі, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+72
Повторюсь -- возврат областей и возврат КРЫМА . Оружие сложить иначе все сдохнут ... Вот тогда поговорим
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27.02.2022 10:43
+41
Русский корабль плывёт нах.уй!
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27.02.2022 10:43
+40
Попробуйте только сунуться на переговоры в Беларусь !!

все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
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27.02.2022 10:44
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Повторюсь -- возврат областей и возврат КРЫМА . Оружие сложить иначе все сдохнут ... Вот тогда поговорим
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Вірно!
А пермовини... є лише одне місце в світі для цього - Гаага.
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Значит нужно ещё больше и качественнее утилизировать свинособак. Они ещё недо конца понимают ситуацию в которой они оказались.
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27.02.2022 11:05 Відповісти
С террористами нет смысла разговаривать. Чтоб их остановить нужно их ликвидировать. О чём можно говорить с кровавыми безпридельщиками.
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27.02.2022 11:22 Відповісти
Они же как только смогут сразу будут нас убивать и физически и экономически.
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27.02.2022 11:23 Відповісти
Крыма само собой, но и востока Украины - Кубани..
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Та якої, до бєніної матері, тієї кубані токсичної???????????????????????????? Ми, на вашу думку мріємо розширити собі країну??????????????????? Ми боремося за знищення клятого ворога й безумовно поборемо, це бе сумніву.
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27.02.2022 11:27 Відповісти
"беЗ", вибачте
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27.02.2022 11:29 Відповісти
да, украинцам чужого не надо.. но исторически, это наша территория.. как и Белгород.. когда развалится раша, Кубань сама может к нам попроситься..
на Кубани, кстати к Украине нормально относились всегда, в отличие даже от того же "дамдасса"..
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27.02.2022 11:44 Відповісти
А ж до Грузии!!Сочинаш!!
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27.02.2022 13:34 Відповісти
+ все бабло дерипасков, абрамовичей, усманова и прочей шелупени - в Украину!!! Репорацию нам!!!!
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27.02.2022 10:59 Відповісти
Новый СралиноГитлер-- Парашки-- таки еще раз подтверждает что он кукушкой давно поехал и причем безвозвратно... это если бы немцы из бункера в берлине апрель 1945 года заявили СССР мол мы готовы к капитуляции но вы русские сложите оружие...
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27.02.2022 11:03 Відповісти
Піта...раси
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Русский корабль плывёт нах.уй!
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Наші воїни у Харкові дають потужну відсіч російському загарбнику!
Збройні сили працюють, поліція на місцях, державні структури виконують свої обов'язки 🇺🇦
❗️ Призывам остальных российских солдат последовать примеру - сложить оружие и сдаться
#stoprussia
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Попробуйте только сунуться на переговоры в Беларусь !!

все ждут отключения Свифт - а Вы хотите ослабить давление на рашу ??
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27.02.2022 10:44 Відповісти
Звичайно. Українська армія відмовилась би виконувати такий злочинний наказ, якби він навіть і був би відданий.

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27.02.2022 10:45 Відповісти
так брате!! їбашать за понівечені долі, за души невинних ЯКІ ВОЛАЮТЬ ПРО СПЛАТУ
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27.02.2022 11:00 Відповісти
Вони дійсно тупі! Це констатація факту! ***... Ну як з оленями говорити??? Заспокоюємось і продовжуємо прискорювати еволюцію маскалів в хороших маскалів, бо тільки мертвий маскаль - хороший маскаль.
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27.02.2022 10:45 Відповісти
так, вбивати їх усіх, щоб боялися й дивитися в наш бік і взагалі досить з ними балачок, все одно збрешуть
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27.02.2022 11:54 Відповісти
РУСКІЙ КАРАБЛЬ-ІДІ НА Х..Й
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27.02.2022 10:45 Відповісти
сьогдні отримала фото від друзів в Відні та Празі. " Рускій корабель іді на ***!" написано на парканах у Празі, на табличках у руках людей на мітінгу на підтримку України у Відні. Це нове гасло у цілому світі!
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Трясця вам! В когось ще є сумніви? Та не буде ніяких переговорів. Це геноцид! Війна на знищення. Тут вибір або ми або вони. Це може скінчитись тільки на Червоному пляцу.
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27.02.2022 10:45 Відповісти
Я втбачаюся, але вони там насправді п##донулись, висуваючи такі ультиматуми, і реально не бачать що їх армію просто пускають на добриво?
Але то на добре, перемовини то нудно, а вбивати русню далі - то вже національний спорт.
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27.02.2022 10:45 Відповісти
Вы когда нибудь видели психически больного который понимал что он сильно болен и принимал лекарства сразу? Так и здесь. Похоже украинская оборона и есть то принудительное лечение.
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27.02.2022 11:07 Відповісти
Останавливаите вторжение и уходите за свои границы. Будете продолжать мрази кремлевские, скоро проситься будете. Украинцы не сдаются.
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27.02.2022 10:46 Відповісти
А Крим ?
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27.02.2022 11:49 Відповісти
Так!
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27.02.2022 12:05 Відповісти
Я не розумію , навіщо 2 рази одне повторювати ?!

Білорусь як місце перемовин померла назавжди з того часу , як перший танк заїхав з теріторії Бульбафюрера на теріторію святої України .
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27.02.2022 10:46 Відповісти
Нікіфоров хоче показати який він "патріот".
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27.02.2022 11:49 Відповісти
Патріот чого - перемовин ?!
Я розумію тонкощі дипломатії й що це потрібно симулювати й тягнути час (бо нова зброя на підході) .

Але ж головнокомандувач усе сказав , й навіщо по п"ять разів за ним це півторювати ?
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Хрюське човен.
Йде нах...
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27.02.2022 10:47 Відповісти
Vladyslav Rashkovan

2 hrs ·



Я розумію, що під час війни не до жартів, але гумор та посмішка трошки допомагають зняти цю напругу в останні дні.

жарти, які мені сподобались:

1. США предложили Зеленскому эвакуацию, но у них не нашлось вертолета, способного поднять такие стальные яйца.

2. НАТО може починати подавати заявку на вступ до України. Двері, звісно, відкриті, але рішення ще не прийнято.

3. В Росії продаються туристичні подорожі "Увидеть Украину и умереть".

накидайте якісь жартів або мемів в коментах, які ви побачили в останні дні і які вам сподобались.

нехай люди хоч на хвилинку посміхнуться.
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27.02.2022 10:47 Відповісти
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27.02.2022 11:05 Відповісти
русске ваньки ждали, что их будут встречать в Украине с цветами, действительно встречают - вот с такими:


Надпись - конечно, брехня)
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27.02.2022 11:11 Відповісти
И бурят, и не бурят - одинаково горят...
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27.02.2022 11:16 Відповісти
Додаток до п.3: Коктейли за счёт заведения!
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27.02.2022 11:29 Відповісти
А покидьки Бойко та Шуфріч по УкрТБ (!!!) пропонуть посередництво у пермовинах з пулєром!!! ЦЕ ВЗАГАЛІ ЯК?!!! В голову не влазить....
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27.02.2022 10:49 Відповісти
"Перший хто запропонує переговори - і є зрадник!" (Маріо П"юзо "Хрещений батько")
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Розстріляти !
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27.02.2022 11:46 Відповісти
Хоть тут мозгов хватило отказаться
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27.02.2022 10:49 Відповісти
складання зброї українською армією, Джерело: https://censor.net/ua/n3319668
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27.02.2022 10:50 Відповісти
они руские на всю голову???!!! какая капмтуляция, вас Е*АШИТЬ будут как шакалов!! за Херсон, за Каховку, за Харьков, за детей постреляных, за все преступления!! вас рвать будут добровольцы из диаспор!! вас искать будут всю жизнь, как Мосад искал арийских скрепников.

вам ПЫЗ*А!! даже хоть усатый таракан зелю захватит в прямом эфире, вам не переговоры, вам уходить в пещерв нада!! и сидеть тихо
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27.02.2022 10:54 Відповісти
Цитата: "Мы должны показать всеми миру стремление Украины к миру и только поэтому соглашаемся на переговоры с путиным"

Это капкан! Все прекрасно понимают какой ультиматум на этих т.н. "переговорах" выкатит путин. А потом наши западные друзья хором начнут уговаривать Украину "закончить войну". Байден уже озвучил эту лживую манипуляцию: "Или санкции или третья мировая".
Сейчас ни в коем случае нельзя садиться с РФ за стол переговоров. Только когда войска РФ начнут отступать по всем фронтам. Но я думаю, что когда это произойдёт, то и "переговоров" уже никаких не потребуется.
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27.02.2022 10:57 Відповісти
естественно на Росии уже повесился фин.директор Газпрёма)))) вот это неожиданность уже грызутся за власть!! чуваки!!! это сигнал - Какела промахнулся, какелу уберут сами олигархи!!!!!
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27.02.2022 11:09 Відповісти
чекаємо на це! Тут, як то кажуть,якщо не громом убьет,то корова обо..рет. Вважаю ***** не довго вже залишилося. Якщо свої "бояре" не грохнут,українці розірвуть. Останній варіант-це Гаага.
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27.02.2022 11:32 Відповісти
Я б навіть сказав що Гаага це лайт варіант)
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27.02.2022 11:58 Відповісти
щас,стрелятся начнут.первый,думаю-шойгу
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Русише швайне сдавайтесь! Падлы
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27.02.2022 10:57 Відповісти
Шановні співвітчизники, треба розуміти, що хочуть росіяни. Завтра на тане понеділок. Відкриються їхні банки, біржі. І їхнє населення офігіє. Цього вони бояться. Тому їм критично важливо імітувати перемовини до понеділка. Але "рвсскіц корабель іде на@уй!" На сьогодні немає жодних!!! підстав приймати від них будь-які умови. Перемовини набагато більш важливіші саме для них. Зберігаю мораторій на критику.
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27.02.2022 11:01 Відповісти
+ 100 И без предварительных репараций ЗА ВСЕ: Крым, Донбасс, Украина и 15.000 убитых ее граждан - НИКАКИХ нах... ПЕРЕГОВОРОВ!!! Нас мало "кидали из-за поребрика"!? Чего стоят мокшанские обещания на переговорах!*?!?
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27.02.2022 11:04 Відповісти
Безперечно. Але кацапи до цього ще не дозріли. Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.02.2022 11:14 Відповісти
Тупін ти йо@@@вся .
***** з України, з Донбасу, Криму
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27.02.2022 11:01 Відповісти
это пуйло отведет войска!!

мы на своей земле!
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27.02.2022 11:01 Відповісти
в таком случае надо посылать русню *****... а никифором лебезит перед ними... переговоры могут быть только после полной победы Украины и на украинских условиях!
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27.02.2022 11:01 Відповісти
Всех свинособак в утиль. Потом перемовини в Гааге! Только так!
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27.02.2022 11:01 Відповісти
в смысле переговоры? какие переговоры могут быть с военными преступниками - кабаевым и его кодлой!
сейчас переговоры могут быть только в виде полной и беззаговорочной капитуляции в кремле, судить режим кабаева в Гааге..
окружение зеленского предатели!!!
любые переговоры с врагом - это прекращение огня и дать передышку врагу!
через пару дней с рф будет покончено, она уже валится изнутри, по всей бывшей раше будут стоять мемориалы освободительной Украинской Армии, которая освободила весь мир от фашиста кабаева!
Слава нашим Украинским Воинам, Слава Героям Украины!
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27.02.2022 11:01 Відповісти
придурки ви забули Смоленську трагедію поляків о це вони можуть повторить.
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27.02.2022 11:02 Відповісти
Якщо українець взяв в руки зброю, то покласти на місце(але перед тим добре змастивши) може тільки по "роботі". А роботи ще не початий край...
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27.02.2022 11:02 Відповісти
Ещё неделю назад чуть ли не каждый день Украина просила о встрече и посылалась. А сейчас наоборот. Очень неплохой результат за пару дней. Мордор должен идти на х. Об этом ему уже сказал весь мир. Не время сейчас для переговоров. Слава Украине!
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27.02.2022 11:02 Відповісти
На что готов пойти Зе? Федерализация? Отказ от земель? Нейтралитет? Так это зрада.
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27.02.2022 11:03 Відповісти
Ага. Помечтай!!!! )))
Президент в худшем случае предложит убраться СО ВСЕЙ УКРАИНЫ, а в лучшем-чтоб кацовойска капитулировали.
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27.02.2022 11:09 Відповісти
Да еще чуть чуть и армия раши сама повернет на кремль
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27.02.2022 11:03 Відповісти
с русней нельзя договариваться, вспомните будапештский меморандум, вспомните Иловайский коридор..

как можно с орками договариваться?
уберите от Зеленского дерьмаков и прочих "слуг" предателей!
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27.02.2022 11:04 Відповісти
як тільки армія обезброїться, перемовини закінчаться.
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27.02.2022 11:04 Відповісти
Мені не подобаються такі перемовини , так як із цієі заяви Никифорова випливає, що спочатку була якась домовленість про зустріч в Гомелі ,
а як почули про вимогу складання зброї , ніби - то відмовились 😡
Перемовини можна вести тільки після того , як рашинські війська покинуть нашу краіну , чи то живими , чи в мішках !
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27.02.2022 11:06 Відповісти
На таких переговорах обов'язково має стояти питання про звільнення всіх окупованих кремлем українських територій, у тому числі й Донбасу ...а потім і Криму ... А інакше ці переговори будуть схожі на капітуляцію України.. із втратою її суверенітету.
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27.02.2022 11:10 Відповісти
Назвіть, будбласка, договор, який кацапи не порушували.
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27.02.2022 11:18 Відповісти
Никаких клерков и посредников в переговорах .
Переговоры ,если и вести ,то только на уровне президентов
то есть тех ,кто принимает решение .
И только на условиях немедленного прекращения россией огня ,
вывода российских наёмников со всей террирории Украины ,включая Донбасс и полной компенсацией россией нанесённого Украине материального ущерба за все годы войны .
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27.02.2022 11:15 Відповісти
А у нас він є ?
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27.02.2022 11:36 Відповісти
У Гомелі стоять ворожі ІЛ-и з десантом. А ми повинні вести там переговори? Про що? Про капітуляцію? Ублюдки кацапські...
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27.02.2022 11:16 Відповісти
А Зеля про що їде домовлятися ? Він долго просив Путлєра.
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27.02.2022 11:34 Відповісти
у польских футбольных фанов новая кричалка из двух слов #*********** . Предлагаю объеденить с нашей и оформить как новый гимн мордора .
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27.02.2022 11:19 Відповісти
Краще б Нікіфоров свою пельку не відкривав. Всі знають хто він є.
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27.02.2022 11:32 Відповісти
Тоже хорошо сказал.
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Це 100% блеф

путін Блефує!

+++++
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27.02.2022 11:35 Відповісти
Дебіл вже давно готовий здатись, але заважають йому дві речі завеликі вимоги раші й страх перед нашими патріотами.
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27.02.2022 11:42 Відповісти
Тільки на умовах поновлення України в межах мапи 1918 року можливі перемови. Раша повинна звільнити ці землі, відновити все, що було зруйновано ордою та виплатити компенсації всім понівечиним та сім'ям загиблих!
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27.02.2022 12:41 Відповісти
Мы слегка приопустим оружие, только когда путин здохнет! Слава Ураїні!
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27.02.2022 17:32 Відповісти
 
 