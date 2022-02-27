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Угорщина (1327) Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) евакуація (1928) пункт пропуску (595)

На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба. ФОТО

На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у фейсбуці.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон. Доводимо до Вашого відома, що на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино"", -йдеться у повідомленні.

Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися цілодобово.

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок", - додали у відомстві.

На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба 03
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Дивився ТВ про біженців з України. Майже всі з відносно спокіїних західних областей чомусь. У Харкові, Києві, Запоріжжі, Дніпрі до оборони готовляться...
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27.02.2022 10:55 Відповісти
Є звідусіль. Їдуть переавжно жінки і діти
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27.02.2022 12:23 Відповісти
Те що я дивився були виключно зі Львова та Франківська. Жінки дійсно інтерв'ю давали,, дітей не бачив, а чоловіків же ннібито е випускають офіційно...
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Я б не судив по одному репортажу про загальну ситуацію
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Дай Боже, щоб з Києва не всі виїхали.
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27.02.2022 11:06 Відповісти
эх сийярто сийярто
видишь что твои подпевания сделали
не шли бы на поводу у газпромовских денег
может быть рашисты бы подумали, что не смогут расколоть единство ес
а так они этим только и занимались
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27.02.2022 11:11 Відповісти
 
 