УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5107 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 744 22
війна (56511) іноземець (311) Кулеба Дмитро (3172)

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств: "Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України, звертатися до українських посольств за кордоном.

"Іноземців, які прагнуть захищати Україну та світову безпеку у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, запрошую звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах. Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна", - написав Кулеба у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
Ахмет Закаєв пообіцяв, що допоможуть чеченці, котрі живуть у Європі. Слава Ічкерії.
показати весь коментар
27.02.2022 11:00
+16
ПУТІН-КАПУТ...
показати весь коментар
27.02.2022 10:59
+14
Международные резервы РФ сократились с ~600 млрд до ~190 млрд, из которых ~130 в золоте, которое продать некому кроме Китая. каждый день войны на Украине обходится россиянам примерно в 10 млрд долларов

У орков осталось 7-8 дней, потом можно идти жечь москву
показати весь коментар
27.02.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПУТІН-КАПУТ...
показати весь коментар
27.02.2022 10:59 Відповісти
Ворог недооцінив нас, ми блискуче цим скористались. Але тепер ми змусили його нас не лише ненавидіти, але і поважати. Тож готуємось воювати так, як він воюватиме проти поважного суперника, а не жалюгідної жертви, за яку він нас помилково сприймав. Повага також має свою ціну.

Головне не впадати у емоційні "гойдалки" - ейфорію від перших перемог та шок від того, що замість "заслуженого" полегшення скоро буде, навпаки, значно важче.

Треба сприйняти логіку комп'ютерної "стрілялки": ми героїчно пройшли перший рівень. У "винагороду" виходимо на наступний рівень, де монстрів більше, і вони "прокачаніші". Кінцева перемога чекає далеко не після одного-двох рівнів. Але вона таки буде за нами, якщо відповідно налаштуємось.

Позаду невдалий рашистський бліцкриг. Попереду - важка війна на виснаження сил, ресурсів, зокрема і на виснаження емоційне. Час вже працює на нас, але якщо ми триматимемось.

І тоді рано чи пізно ми обговорюватимемо план операції по денацифікації братньої Росії. - Є. Дикий https://gazeta.ua/blog/56642/nas-chekayut-vazhki-dni-vorog-perejde-do-totalnoyi-vijni
показати весь коментар
27.02.2022 11:09 Відповісти
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).
"5 И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях."
Пророк Захария Гл.10
показати весь коментар
27.02.2022 11:49 Відповісти
Ахмет Закаєв пообіцяв, що допоможуть чеченці, котрі живуть у Європі. Слава Ічкерії.
показати весь коментар
27.02.2022 11:00 Відповісти


За даними Держстату України, на українській території безпечним є лише кожен двохсотий росіянин. А повернутися звідси назад в Росію вдається не кожному трьохсотому.
показати весь коментар
27.02.2022 11:01 Відповісти
Международные резервы РФ сократились с ~600 млрд до ~190 млрд, из которых ~130 в золоте, которое продать некому кроме Китая. каждый день войны на Украине обходится россиянам примерно в 10 млрд долларов

У орков осталось 7-8 дней, потом можно идти жечь москву
показати весь коментар
27.02.2022 11:02 Відповісти
Іноземці- добре, але призовіть врешті решт у тому ж Києві та у інших містах людей призивного віку та розподіліть по частинах. В одному лиш Києві запрсто можна призвати 100000 людей. Чого Ви тягнете? Якщо мало працівників у воєнкоматі, направте туди людей додатково. Позорище, коли у такі часи багато людей у розквіті сил тиняються по вулицях, ніби нічого не відбувається.
показати весь коментар
27.02.2022 11:07 Відповісти
Абсолютно згоден. У військоматах вже працюють патріоти, але сама процедура залишилась совковою. Має бути як в теробороні: паспорт є? Частина така то, ось ваш калаш, ось командир і в бій!
показати весь коментар
27.02.2022 11:21 Відповісти
Людей желающих воевать много. Это бесспорно. Вот только, в первую очередь, нужны люди имеющие опыт боевых действий. Из них быстрей можно свормировать боеспособную единицу. Обычных же людей нужно еще подготовить. а то получим мясо как у армии рашки.
показати весь коментар
27.02.2022 18:57 Відповісти
Тихо й не помітно до Чорного моря входила авіаносна ударна група територіальної оборони України 🤭🤫
показати весь коментар
27.02.2022 11:07 Відповісти
Істинно говорить:
Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3319674
показати весь коментар
27.02.2022 11:08 Відповісти
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
При чём тут Гитлер, которого "Вы" вместе (напомню, с РСФСР) победили? У нас другая политика. Наша задача дать по зубам наследникам компартии СССР, сменовеховцам, помирившим русские идеалы с советскими, и поднявшим руку на украинскую независимость и декоммунизацию. Думайте, что Вы несёте, а лучше, меньше говорите и занимайтесь укреплением столичного гарнизона. Я помогу, даю слово.
показати весь коментар
27.02.2022 11:12 Відповісти
Лаптестан это делает давно.Через диктатора и убийцу лукашенко. он втянул Берарусь и замазал их кровью . пытается втянуть в эту кровавую авантюру Казахов.Часть Молдовы .которую в свую очередб также разрушила рф и разколола .Что такое рф.это теже народы что и сегодня Украина.которых убивали.выселяли.принижали.и промывали.ют пропагандай .на благо кремля пару городов и кучки людей.
показати весь коментар
27.02.2022 11:14 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 11:15 Відповісти
ну *** русня идиоты. они такой лебанон + сурию на свой какошник накликали. скоро на мордовских поселениях и болотах менцка станет очень жарко, не по погоде.
показати весь коментар
27.02.2022 11:19 Відповісти
Слава Вооружённым силам Украины !
Слава территориальной обороне Украины !
Они защищают мир от гитлера 21 века !
Дорогие друзья Украины ,присоединяйтесь !
показати весь коментар
27.02.2022 11:24 Відповісти
с Ахмедом Закаевым заключить договор о военном сотрудничестве быстрее и добровольцы Чеченские со всей Европы будут воевать за Украину. 300 тысяч Чеченцев в ЕС проживает. Нужно быстрее все делать!
показати весь коментар
27.02.2022 11:25 Відповісти
Больше нужно обращений таких, чтобы больше добровольцев ехали воевать за Украину!
показати весь коментар
27.02.2022 11:26 Відповісти
Очень хорошее решение ! Мне всегда нравился Кулеба. - Видно порядочного человека даже по внешнему виду. - Вы сравните всех этих бывших в правительствах - по виду шакалы. С такими же делами.
показати весь коментар
27.02.2022 11:28 Відповісти
 
 