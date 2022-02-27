Завдано удар по аеропорту Гостомель: особовий склад і техніку окупанта знищено, - Держспезв'язку. ФОТО

У Гостомелі знищено техніку окупанта, а також особовий склад ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспезв'язку у телеграмі.

"Завдано удар по аеропорту Гостомель: техніка окупанта та його машини постачання, а також особовий склад знищено", - йдеться у повідомлені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО



Фото: Держспезв'язку