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аеропорт (684) Держспецзв'язок (174) Гостомель (110)

Завдано удар по аеропорту Гостомель: особовий склад і техніку окупанта знищено, - Держспезв'язку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Гостомелі знищено техніку окупанта, а також особовий склад ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держспезв'язку у телеграмі.

"Завдано удар по аеропорту Гостомель: техніка окупанта та його машини постачання, а також особовий склад знищено", - йдеться у повідомлені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легка техніка військ РФ прорвалася у Харків. ЗСУ ліквідовують ворога, - голова ОДА Синєгубов. ВIДЕО

Завдано удар по аеропорту Гостомель: особовий склад і техніку окупанта знищено, - Держспезвязку 01
Фото: Держспезв'язку
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Топ коментарі
+97
Операция «Бросок мангуста» плавно перетекла в операцию «Пердящий скунс»
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27.02.2022 11:21
+52
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27.02.2022 11:21
+36
Чудно!
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27.02.2022 11:20
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Чудно!
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27.02.2022 11:20 Відповісти
...це був антонівський ЛІСС
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27.02.2022 11:22 Відповісти
👍
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27.02.2022 11:20 Відповісти
Операция «Бросок мангуста» плавно перетекла в операцию «Пердящий скунс»
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27.02.2022 11:21 Відповісти
"Русскопєрдящій русскій"
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27.02.2022 11:22 Відповісти
это они ее так назвали?
мда
где они мангуста увидили?))
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27.02.2022 11:45 Відповісти
У себя в жопк
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27.02.2022 12:07 Відповісти
Площадка для переговоров готова
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27.02.2022 11:21 Відповісти
крік души рашиста: "Спасітє нас із ГостомЄля..!"

Поки Росія бреше, як її війська «спокійно і без втрат» заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами. Бо купа 200-их, а техніка - розбита. Публікуємо показове перехоплення розмови окупантів.

До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово «паляниця» не можуть вимовити. А виявляється, що і з «Гастамєлем» є проблеми.
СБУ перехоплено їх розмову - тут https://t.me/dnvr_31/1997
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Слава ВСУ!
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27.02.2022 11:21 Відповісти
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27.02.2022 11:21 Відповісти
Там по большей части пакеты и не пригодятся. Хватит и кулёчка маленького
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27.02.2022 11:25 Відповісти
На взвод
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Некоторых надо шпателем соскребать.
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27.02.2022 12:02 Відповісти
у кацапів не вистачіть навіть мішків для сміття-бо вони і є біосміттяЗдохнуть в Україні усі хто сюди прилізли.
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27.02.2022 11:25 Відповісти
На пакеті пишуть "БАНДЕРоль" і відправляють на родіну
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27.02.2022 12:08 Відповісти
Вчора обіцяли викласти фото і відео розбитих кадировців, які захопили цей аеропорт.
Чи щось відомо?
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27.02.2022 11:21 Відповісти
а тебе зачем ?
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27.02.2022 11:27 Відповісти
Полюбуватися
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27.02.2022 11:35 Відповісти
После арт удара там некого фотографировать, разве что очень мелкий фарш можно найти где-то.
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27.02.2022 12:36 Відповісти
мокшанськi болота трясе вiд завивання русосвiноматок
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27.02.2022 11:22 Відповісти
Байрактари зараз поспалюють їх усіх.👍
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27.02.2022 11:22 Відповісти
прекрасно... ну що ж - Україна звільнить не лише себе саму, а й їбучий кацапстан до Далекого Сходу... але зробить гуманно - Курильські острови поверне їх володарю - Японії... вони будуть вдячні...
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27.02.2022 11:25 Відповісти
вони дикуни і нам не потрібні вистачить криму Донбассу придністров'я
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27.02.2022 11:33 Відповісти
когда ж у же у них техника кончиться ? я так понимаю после Украины у кацей техники не останется
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27.02.2022 11:26 Відповісти
китайцы уже спокойно могут без единого выстрела возвращать себе исконно китайские территории.Всех свинособак вместе с повозками ***** бросил в Украину
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27.02.2022 11:32 Відповісти
І тут постає інше питання. Китай таки сами що й кацапи, тільки в них лідер дещо адекватніші. Поки що. А сама країна і режим такий самий рабський. Рано чи пізно і там може те саме спалахнути.
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27.02.2022 11:39 Відповісти
Хвилюєтеся за кацапів ? Не залишиться то й не залишиться , зате по завершенні війни в українських меткомбінатів не буде дефіциту металобрухту , ціна на закупці знизиться , про це потрібно хвилюватися .
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27.02.2022 11:36 Відповісти
если уже с буквой О (оперативный резерв) начали вводить советское старье из складов длительного хранения ,то видать скоро все перебьется почти все
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27.02.2022 13:09 Відповісти
меня волнует что сильно упадет цена на металобрухт
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27.02.2022 14:00 Відповісти
Енота терміново в студію! Щось давно його не було.
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27.02.2022 11:26 Відповісти
Після Перемоги.
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27.02.2022 11:34 Відповісти
Эх если бы американцы томагавками поделились бы. Было бы легче.
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27.02.2022 11:33 Відповісти
Британские ПКР тоже не помешали бы
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27.02.2022 11:35 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497868568431497218 колорады как надо лежат
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27.02.2022 11:41 Відповісти
Через це ***** хочет побазаріть їбаште без жалюСЛАВА УКРАЇНІ
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27.02.2022 11:47 Відповісти
вот говорили оркам - не идите в Украину.. сидите дома..
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27.02.2022 11:48 Відповісти
Та не ,ну мы так не договаривались ,кацапы подыхают как тараканы от дихлофоса а хотелось бы поохотиться ,адреналинчика хапнуть а тут так всё просто ...ну ладно уж хрен с ним ,как есть так есть ...
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27.02.2022 11:56 Відповісти
Хлопци, повесим Ютубканал - гавномета Соловьева!!!!!!

Он там прям сейчас показывает "взятых в плен" наркоманов и нэофашистов!

Действия:
1 - заходим в Ютуб (ссылку на это говно ставить не буду)
2 - жмем флажек Report
3 - жмем кнопку "promotes terrorism"
4 - пишем - This chanel promote state terrorism!
5 - отправляем

Для робота ютуб надо чтобы обращений было не менее 1К тогда блокируется канал, а могут забанить и навечно, сечас ситуация такова, что ютуб не сможет отвертется.

ЗАБАНИМ СУКУ НАВЕЧНО!
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Непоганий саморобний пристрій для зупинки авто https://youtu.be/MzyWgc9S_TU
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27.02.2022 13:26 Відповісти
Злые вы. Негуманные. Хай лезут в пакеты живыми! Дырочки тока надо сделать.,шоб не завонялись. Может будет хоть такой шанс попасть к мамке домой
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27.02.2022 14:55 Відповісти
 
 