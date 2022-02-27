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На Маріуполь рвались російські танки, але наші хлопці їх спалили. Вдалося взяти 6 полонених. З моря підходив корабель РФ, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Маріуполь рвались російські танки, але наші хлопці їх спалили. Вдалося взяти 6 полонених. З моря підходив корабель РФ, - мер Бойченко

Вночі та вранці з боку Донецька йшла атака на Маріуполь, але її вдалося відбити.

Про це розповів мер Вадим Бойченко "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі з донецького напрямку просувалась важка техніка, але її вдалося розбити.

"Вночі і вранці рвалися з Донецька танки. Але наші хлопці їх спалили. Це 10-та штурмова бригада і 36-та бригада морської піхоти. Допомагав спецполк "Азов". Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення", - розповів Бойченко.

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За словами мера, просування було і з російського напрямку, вздовж узбережжя Азовського моря.

"З Росії теж іде просування. Працював по наших хлопцях літак, але вони втримали позиції і не дали пройти. Підходив по морю корабель, але щось його зупинило і він розвернувся і пішов. Але ми замінували всі необхідні ділянки, тому теж готові. Зараз все місто працює на наших обронців. Намагаємось допомагати всім, чим можна і треба", - додав Бойченко.
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Топ коментарі
+37
🍁 Конгресмени США від обох партій закликали Байдена закрити небо над Україною.Translate Tweet
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27.02.2022 11:53
+22
Моя ненависть к кацапистам, как жителя Мариуполя, не имеет границ. Слава Украинской армии, Слава Украине! Героям Слава!
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27.02.2022 12:13
+19
Тримайтеся хлопці, ви найкращі

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27.02.2022 11:54
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🍁 Конгресмени США від обох партій закликали Байдена закрити небо над Україною.Translate Tweet
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27.02.2022 11:53 Відповісти
все небо врядли они смогли бы закрыть, но правобережье возможно
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27.02.2022 12:13 Відповісти
то нехай закриють скільки зможуть,хоть щось нехай роблять
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Тримайтеся хлопці, ви найкращі

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27.02.2022 11:54 Відповісти
Эти орки только на кораблях и ракетах смелые. А в позиционном бою - мишени
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27.02.2022 12:00 Відповісти
морпехам спасибо огромное
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27.02.2022 12:02 Відповісти
Всё хорошо ,но пленных брать было не обязательно ...теперь возись с ними ,видос сняли и кончать ...
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27.02.2022 12:07 Відповісти
Так сказано що ледь - ледь взяли, всі решту самоліквідірувались)
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Что-то, а рейтинг нашей армии будет поболее футбольного и растет каждый день)) . Слава ВСУ! Героям слава! И герой это каждый украинец, который так или иначе противостоит оккупантам!
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27.02.2022 12:07 Відповісти
Надо брать Крым и мост уничтожить, тогда с юга больше не пойдут!
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27.02.2022 12:09 Відповісти
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27.02.2022 12:12 Відповісти
Ось так треба врізати і бульбожерам прямо на іх території!
Бо вони посилають літаки бомбити мирне населення України.
Лукашеску точно в штані обсереться! Свинота кацапська!
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27.02.2022 13:10 Відповісти
надо будет на Шулявке (хз давно там не был, где по кругу города герои) выкинуть нах старые и поставить Мариуполь,Васильков, Ирпень,ЧЕрнигов, Харьков, Сумы
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27.02.2022 12:12 Відповісти
Моя ненависть к кацапистам, как жителя Мариуполя, не имеет границ. Слава Украинской армии, Слава Украине! Героям Слава!
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27.02.2022 12:13 Відповісти
Это был самый опасный участок. И наши справились ! У меня со вчерашнего дня за этот участок никакой информации. Слава Богу за его помощь нашим бойцам ! Кажется Украина начинает возрождаться и к ней возвращается удача выгнанная сатанистами московского патриархата.
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Был, есть и будет! Или Путин забыл о Новороссии?Или хотя бы о сухопутном сообщении между лугандоном и Крымом? В идеале и с Одессой, чтобы полностью отрезать Украину от морей! Хер с ней, с яНовороссией! А Мариуполь, как кость в горле ему! Держитесь, мариупольцы!
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27.02.2022 12:31 Відповісти
Кстати про сатанистов, всю УПЦ МП и их поклонников мобилизовать на уборку и утилизацию трупов москалей!
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27.02.2022 13:03 Відповісти
А почему бы Байрактары не применить против кораблей?
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27.02.2022 14:26 Відповісти
 
 