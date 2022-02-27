УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5740 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 168 93
ліквідація (1950) знищення (4122) Маляр Ганна (518)

Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів

У Міноборони оприлюднили сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

- Літаки 27

- гелікоптери 26

- Танки 146

- Бойові броньовані машини 706

- Гармат 49

- ЗРК БУК 1

- Град 4

- Автомобільна техніка 30

- Цистерни 60

- БпЛА ОТР 2

- Кораблі/катери 2

- Засоби ППО

- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Маляр зазначила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

"Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - додала Маляр.

Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Слава Україні. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
27.02.2022 11:56
+29
показати весь коментар
27.02.2022 11:58
+25
Кількість м'яса вже майже наблизилась до кількості в двох чеченських разом)))
показати весь коментар
27.02.2022 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
27.02.2022 11:56 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 12:07 Відповісти
В афганистане за 10 лет войны 13 900. Так что нужно продолжать жарить свинособак в том же темпе.
показати весь коментар
27.02.2022 12:22 Відповісти
За 10 років 5 млн 200 тис свинособак.
показати весь коментар
27.02.2022 12:26 Відповісти
Я думаю, что сравнение потерь с Афганистаном и Чечнёй на данном этапе бессмысленно. Почему ? Потому что мы видим последние как минимум 8 лет, что есть 3 вида информации у русских : неправда, бессовестная неправда и их статистика. Что в Афганистане (до 15 тыс. человек за почти 10 лет), что в Чечне (типа 5+ тысяч в первую чечейнскую войну и 6+ тысяч во вторую) - это статистика московская, чтобы не нервировать население. Какова была реальная цена - кто его знает ? Чеченцы говорят, что 80 тысяч. Афганцы вообще ничего не говорят, потому что у них децентрализованное сопротивление было, кто там что считал. Поэтому реальную цифру и там, и там можно будет узнать, когда режим в россии падёт, откроют архивы (если они не будут уничтожена или уже не уничтожены) и тогда мы поймём.

В любом случае, если количество потерь, которое объявляется Украиной, правдивое и по живой силе врага, и по технике - это прекрасная новость. Настораживает только, что информация на Западе (я об интервью английского министра обороны, который первый день войны оценил в 450 погибших русских, тогда как у нас говорили о почти 3 тысячах) немножко разнится . . . То есть всё таки - нет ли преувеличения потерь врага для поднятия боевого духа наших Защитников ? Но мы этого сейчас не узнаем. Со всех сторон может идти как информация, так и дезинформация, в целях запутать противника (что логично во время войны), поэтому надо критически всё переваривать. Видеоподтверждения - вот это классно. Сгоревшая техника, лежащие трупы - это невозможно отрицать. Например, хотелось бы посмотреть на 2 сбитых Ил-76 (вчера) с десантом. Это же человек 250 элиты военной положили, если правда. Очень хотелось бы видеокадры в сети этих Ил-76 с разбросанными вокруг трупами десантников увидеть.

Есть ещё вопрос, сколько нам жизней это стоило - вчера была информация о 198 погибших (всего и военные, и гражданские) за 3 дня войны. Тоже кажется несколько заниженным. Пропорция защиты и нападения 1 : 3 обычно. Так само и раненых к убитым 3 : 1. По раненым русским (около 12 тысяч вроде) можно судить, что убитых таки может быть около 3-4 тысяч. Но по пропорции нападение-защита соотношение их убитых 4 тыс. к нашим 200 выглядит не очень правдоподобно (хотя хотелось бы верить, что наши крошат россиян 1 : 20, и всё же)
показати весь коментар
27.02.2022 13:04 Відповісти
Я думаю, что цифра 3500 соответствует действительности, потому что ее повторил Päevaleht, а его до сих пор на публикации непроверенных данных не ловили
показати весь коментар
27.02.2022 13:50 Відповісти
Афганці України воюють в теробороні
показати весь коментар
28.02.2022 09:03 Відповісти
Демілітарізація та денафікація ********* карліка продовжується
показати весь коментар
28.02.2022 08:58 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
27.02.2022 11:57 Відповісти
Кількість м'яса вже майже наблизилась до кількості в двох чеченських разом)))
показати весь коментар
27.02.2022 11:57 Відповісти
За 3 дні! За місяць так і кацапів не залишиться!
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
Та ні, думаю що на місяць війни у ***** грошей забракне
показати весь коментар
27.02.2022 12:05 Відповісти
Само подохнет или свои орки придушат.
показати весь коментар
27.02.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 12:23 Відповісти
я гадаю його значно більше. Багато ворога знищено без прямого контакту (артилерія, авіація і т.і.) їх порахувати взагалі не можливо. поки що
показати весь коментар
27.02.2022 12:00 Відповісти
По неофіційним даним, але з уст знаючого, там шашликів безвухих за десятку перевалило.
показати весь коментар
27.02.2022 12:23 Відповісти
Международные резервы РФ сократились с ~600 млрд до ~190 млрд, из которых ~130 в золоте, которое продать некому кроме Китая. каждый день войны на Украине обходится россиянам примерно в 10 млрд долларов
показати весь коментар
27.02.2022 11:58 Відповісти
В Украине и не 10, а 20 млрд
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
Ну, як тобі сказати, я не бухгалтер України, просто багато читаю і моніторю ситуацію. Так от, вже була інфа від нашої влади, ще в п'ятницю, що 20 на день. А з приводу "у вас забиратиме. Ви ізгої" -- це не до мене)
показати весь коментар
27.02.2022 12:16 Відповісти
Вибачаюсь, приняв за кацапа. Ізгої це північна параша.
показати весь коментар
27.02.2022 12:23 Відповісти
Все ok).
В даний момент всі на емоціях.
показати весь коментар
27.02.2022 12:39 Відповісти
Ви трошки не зрозуміли. Пост Alex Uzh - проукраїнський, а не проросійський. Уважно і повільно перечитайте перше повідомлення і друге. Людина поправила перше повідомлення, що треба казати "в Україні", а не "на Україні" + послалася на статистику, що один день війни коштує росіянам загальних втрат (як прямих, так і загальноекономічних) не 10, а 20 млрд. доларів.

Хоча обидві оцінки поки що у розгорнутому вигляді з детальним розрахунком я так і не бачив.
показати весь коментар
27.02.2022 12:18 Відповісти
Помилився, дякую Вам.
показати весь коментар
27.02.2022 12:25 Відповісти
Володимир, ви трохи не так зрозуміли Alex Uzh. Він мав на увазі, що: "В Украине", а не "На Украине", і що: "війна в Україні обходиться московитам в 20 млрд, а не 10 млрд".
показати весь коментар
27.02.2022 12:21 Відповісти
Так, так я зрозумів, я неправий.
показати весь коментар
27.02.2022 12:26 Відповісти
Так от чому Зеленський на роялі грав - Тренувався ***** по губам водити
показати весь коментар
27.02.2022 11:58 Відповісти
скільки тут є прекласних висловів, які можна в однокласники скинути.....але ж вони, падлюки, затирають....але все одно це закину)))
показати весь коментар
27.02.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 11:58 Відповісти
до слёз
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
tipichny debyl novorososiji
показати весь коментар
27.02.2022 12:13 Відповісти
Во дебил!
показати весь коментар
27.02.2022 12:16 Відповісти
Это не тот ******* которые орал за войну

А как спросили, чё он не хоче сам пойти

Начал росказывать что это не его "работа"?
показати весь коментар
27.02.2022 12:19 Відповісти
І де тебе шукати? І мама не знайде (с)
показати весь коментар
27.02.2022 11:58 Відповісти
"Навіть собака не знайде".(с)
показати весь коментар
27.02.2022 12:10 Відповісти
Горіть у пеклі пітараси. Вибачте за мій хвранцузький
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
Спец-операция началась уже против РФ
показати весь коментар
27.02.2022 11:59 Відповісти
На херсонщині в селі Любимівка місцеві цигани вкрали в орків (УВАГА!) танк...
https://24tv.ua/pid-kahovkoyu-**********-tsigani-vkrali-rosiyan-tanka-mistsevi_n1881612
показати весь коментар
27.02.2022 12:01 Відповісти
2014
показати весь коментар
27.02.2022 12:09 Відповісти
🤣
показати весь коментар
27.02.2022 12:13 Відповісти
Здадуть на брухт і матимуть бабло.
показати весь коментар
27.02.2022 12:19 Відповісти
Циганобандерівці! Схвалюю ))
показати весь коментар
27.02.2022 12:49 Відповісти
Ну шо сказать, раньше до 24-го *****, нужно было сохранить лицо, теперь ему нужно сохранить Жопу
показати весь коментар
27.02.2022 12:01 Відповісти
Паталогоанатому потім будуть довго сперечатися - де в нього Морда, а де Жопа...
показати весь коментар
27.02.2022 12:14 Відповісти
Блін москалі, забирайте трупи своїх орків, ще епидемії не вистачало, ви і так всі з блохами і глистами.
показати весь коментар
27.02.2022 12:05 Відповісти
у них реально глисты у кацапов ***** как наш пармед предал цепень
показати весь коментар
27.02.2022 12:11 Відповісти
Так, щось мамки не шевелються.
показати весь коментар
27.02.2022 12:11 Відповісти
Ну нехай хоч санепідемстанцію пришлють.
показати весь коментар
27.02.2022 12:27 Відповісти
пока мамкам РУ пасти деньгами заткнули
показати весь коментар
27.02.2022 12:28 Відповісти
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада@NashaCanada·25 февр.Метро Лондона.
Метро Харькова.
Годы разные.
Фашисты те же.


показати весь коментар
27.02.2022 12:06 Відповісти
Столько подохло рассеянчеГов за 10 лет второй чеченской...
А тут за три дня...
Радуйтесь руские мамки...готовьте карманы для бабла..
показати весь коментар
27.02.2022 12:08 Відповісти
в этот раз выдадут катрочками на крупу...
показати весь коментар
27.02.2022 12:35 Відповісти
Ну это НОРМ ,но останавливаться на достигнутом не будем . УБЬЁМ ВСЕХ !
показати весь коментар
27.02.2022 12:08 Відповісти
Alex Uzh не переживайте ,в Украине сейчас денег будет столько , сколько нужно . Кому не безразлично, все пересылаю деньги , 💰 стоят очереди . Шлют ,$ ,и ₪ . Всем миром помогают обычные люди . Потому что политики пока расчухаются, ......
показати весь коментар
27.02.2022 12:08 Відповісти
Спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України


В Приват 24 через сервіс Благодійність
Пів години тому кинув тисячу грн. На жаль, більше не можу, пенсіонер...
показати весь коментар
27.02.2022 12:13 Відповісти
Привіт Юрію Ф. від Юрія З. !!! Слава нації!
показати весь коментар
27.02.2022 12:08 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 12:18 Відповісти
Це все чудово! Дякуємо захисникам України! Але чому ніде не можна знайти інформацію про те, що відбувається у Харкові? Зв'язок із рідними я втратив годину тому...
показати весь коментар
27.02.2022 12:09 Відповісти
там бой как в Грозном мелкими группами по кацапах работают от туда идёт красивое рузге дохнут и не куда не ползут
показати весь коментар
27.02.2022 12:13 Відповісти
Дякую за будь-яку інформацію! Слава Україні!
показати весь коментар
27.02.2022 12:15 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_bojovih_litakiv_maje_rf_ta_jakimi_je_perspektivi_rosijskoji_vijskovoji_aviatsiji-5654.html


Якщо це правда, а не дезінформація заради підняття морального духу Захисників України, тоді за 3 дні боїв Україна "анулювала" 2% всієї бойової авіації росіян. Чудово, але критично важливо своєчасне поповнення засобів ППО нашими іноземними партнерами. Бо 98%, а крім того ракети росіян ще треба чимось буде збивати. Плюс, треба враховувати, що проти нас воює і білоруська армія, яка має до 130 бойових та учбово-бойових літаків.

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_armiju_maje_lukashenko_i_chi_jmovirna_vijna_ukrajini_ta_bilorusi-5588.html

Так що основні драки ще попереду. Є значні успіхи, але до перемоги ще треба йти не 5 хвилин.
показати весь коментар
27.02.2022 12:11 Відповісти
не деза подтверждаю и Гроздьев тоже подтверждает мля это чёрные дни для сру авиации это мля как в 41м для РККА
показати весь коментар
27.02.2022 12:14 Відповісти
Думаю, они расслабленные были после Сирии - там безнаказанно в небе летали. Тут надеялись, что ракетные удары по ПВО и аэродромам + захваты аэродромов дадут им такую же возможность (вот сейчас Бердянск захватили, надо было взрывать ВПП). В значительной мере это реализовано, но далеко не на 100%, т.е. Украина сохранила боеспособность и ПВО, и авиации, хоть они и значительно уступают объединённым русско-белорусским фашистам. Плюс ПЗРК Запад подгоняет регулярно. Соответственно, у рашистов начался птичкопад.
Причём, что важно, самолёты снять с консервации и подогнать к театру боевых действий можно, а вот обученных пилотов, да ещё и желающих рисковать своими жизнями в непонятной войне против достаточно обученных и злых украинцев, сразу не насобираешь достаточное количество. В результате качество работы русско-фашистской авиации начнёт снижаться с каждым днём, потому что самые квалифицированные лётчики первыми "на убой" идут . . .
показати весь коментар
27.02.2022 13:28 Відповісти
Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.Слава Україні.
показати весь коментар
27.02.2022 12:12 Відповісти
2 корабля, нет нигде информации что за корабли?
показати весь коментар
27.02.2022 12:12 Відповісти
катера десантные времён сосания члена рауля кастро будущим комом крейсира рузе накуй он же масквабад
показати весь коментар
27.02.2022 12:16 Відповісти
klasnie u ukraincev problemi - rusnia doxnet s takoi sorostju, sto kalkuliatori lomajutsia.
показати весь коментар
27.02.2022 12:12 Відповісти
Народ Украины , ВНИМАНИЕ , там КАРТОФЕЛЬНЫЙ ТАРАКАН хочет начать свою "спецоперацию " против Украины ((((( !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 12:15 Відповісти
Ти хотів сказати Могилізацію свого зброду?
показати весь коментар
27.02.2022 12:20 Відповісти
Какая хер разница, какой паспорт у оккупанта в кармане ?
А с точки зрения "вступления ещё одной страны в войну" - так она и так уже вступила.
Мы не знаем, сколько из оккупационных войск в первые 3 дня войны были русскими, а сколько белорусскими на самом деле. Путин хочет всех повязать кровью - и своих подельников в россии (для чего Совбез показывали по телику ? для чего решение Госдумы единогласное ?), и своих подельников за границей, в частности узурпатора в Беларуси.
Так что пусть идут, лягут в нашу землю так само, как и россияне в неё ложатся. Ну и будет повод, наконец, обеспечить полную демилитаризацию Беларуси, чтобы кроме пистолетов у полиции там оружия и военной техники больше никогда не было.
И про демилитаризацию Приднестровья не забудем. Украина больше не имеет права позволять сажать себя в военный мешок, когда со всех сторон, кроме части западной и юго-западной границы, враг.
показати весь коментар
27.02.2022 13:34 Відповісти
Приднестровье это после того как ЛУГАНДОНА и КРЫМА обьязательно !!!
показати весь коментар
27.02.2022 13:44 Відповісти
По всем танкам, БМ, самолётам и вертолётам есть видео и фотопруфы? Чтобы мы сами не превращались в балаболов и не заигрывались в циферки
показати весь коментар
27.02.2022 12:15 Відповісти
Шольц выступает. Поддерживает Украину.
показати весь коментар
27.02.2022 12:16 Відповісти
Шольц про санкции, лимита санкциям нет. пуйло решил рести войну.
показати весь коментар
27.02.2022 12:17 Відповісти
145000 - 4300 =мало
показати весь коментар
27.02.2022 12:20 Відповісти
3%
Треба 40%
показати весь коментар
27.02.2022 12:24 Відповісти
Плюс раненых в три раза больше 12000
показати весь коментар
27.02.2022 12:37 Відповісти
Плюс пленные, плюс дезертиры
показати весь коментар
27.02.2022 12:42 Відповісти
НУ ЧЁ НУЖНО БЫЛО ********* ? Я ГОВОРИЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НАПАДЕНИЯ ЭТО КОНЕЦ ПУТИНА И ВСЕЙ ПАРАШИ - УТОПИМ В КРОВИ ССУК !
показати весь коментар
27.02.2022 12:27 Відповісти
Я москвич, живу в Москве,мне 40 лет,у меня нету (наверное) не в роду, не на территории Украины родственников, поверьте мне, 99,99% россиян за Украину,мы выходим на площади, но это минут 5, сразу в автозак попадаешь.И не в каких новостях это не покажут.
Путин напал на Украину, под поводом защиты русскоговорящих граждан.
Геноцид русского и других славянских народов, он в Москве, Вы не поверите, но гулять вечером,в городах миллиониках в Р. Ф. смертельно опасно, черножепые уже все оккупировали, я вчера в метро в центре Москвы не смог спуститься, там мечеть, всех славянской внешности просто на дорогу выкидывали.
Путин планомерно уничтожает славян на территорию Р. Ф. ,теперь он хочет уничтожить славян на территории сопредельных Государств.
Гитлер говорил, что славян надо уничтожить, он этого не смог, а Путин ...
Сил Вам, и мужества.
Ещё раз, поверьте, 99%россиян против против Путина и войны.
показати весь коментар
27.02.2022 12:32 Відповісти
А ви пробували погуляти разом з сусідами і при першій спробі чорножопих щось вам заборонити, набити їм пику а не бігти до поліції?
показати весь коментар
27.02.2022 12:36 Відповісти
Основная проблема расисян, которые "все против войны", в том, что они досиделись на диванчиках и умничая перед компами до откровенной дичи у себя дома, а теперь вот и до откровенного нападения на другую страну. Но холодильник всё равно победит телевизор, вопрос : какой ценой?...
показати весь коментар
27.02.2022 12:38 Відповісти
Не все сидят на диване, есть смелые люди, мы выходим на площади, но это минут 5, в центре Москвы ментов больше чем обычных граждан, у нас военное государство.
Путин вю оппозицию уничтожил, нету Лидера который смог бы поднять народ, против Гитлера.
показати весь коментар
27.02.2022 12:51 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но когда смотришь на эти смешные митинги из 50-100 человек в 15! миллионном Масквабаде, то уже как-то и не смешно становится. Уверен нынешние Вежливые санкции, особенно в сфере IT, сначала взорвут задницы "продвинутых" расисян, а потом и заставят переходить к активным мероприятиям. Вот только жаль, что мы, украинцы, платим большую цену на переосмысление жителями рф реальности, в которой они оказались благодаря самим себе
показати весь коментар
27.02.2022 13:02 Відповісти
Я я вам и говорю, людей сразу из выхода из метро в автозаки сажают, потому и 100 человек в новостях показывают, в наших СМИ вообще говорят что из 150 миллионов на площади вышла только одна бабушка ,,выжевщия из ума,,
показати весь коментар
27.02.2022 13:07 Відповісти
Если протестуют в основном писатели и художники то ничего и не выйдет. Саботаж военного производства/ремонта/транспортировки/заправки/наладки/ремонта и неуплата налогов в массовом масштабе - так может и остановили бы эту войну. А на демонстрации золотовым, кадыровым, нарышкиным, патрушевым, герасимовым, путиным - а таких сотни тысяч - наплевать.
показати весь коментар
27.02.2022 14:22 Відповісти
Та вже по цимбалах як кацапури і де умнічали. Вони є ордою орків 21століття. І те що вони творять-- планеті Земля може ще відригнутись в майбутньому.
показати весь коментар
27.02.2022 12:53 Відповісти
Полностью согласен, а что делать, взять свою берданку и иди на кремль. Глупо.не дойду.
показати весь коментар
27.02.2022 13:02 Відповісти
якщо не хочеш в автозак - спали його нах..й коктейлем Молотова. працює на всі 100%
показати весь коментар
27.02.2022 13:37 Відповісти
А Вы не просто на площадь выходите, а выходите на площадь с коктейлем Молотова. И не сам, а с друзьями. Может поможет ?

А дезертировать из армии не пробовали русские ? Или отказываться от отправки в Украину (мол, мы на такое не подписывались) ? Или когда уже тут, сдаваться в плен ? Ну или хотя бы украсть топливо из военной части ?

А (если всё вышеуказанное страшно), не платить налоги пробовали ? От слова "вообще" ?

Есть много форм противостояния и саботажа, но выходить на улицу просто для попадания в автозак - это тупо. Попробуйте что-нибудь более эффективное.
показати весь коментар
27.02.2022 13:39 Відповісти
Да, ***, отлично! Это вам, русские ******, не в биатлон играть и не на лыжах, суки, медали «завоевывать» глотая мильдоний.
показати весь коментар
27.02.2022 13:13 Відповісти
 
 