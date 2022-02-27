Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів

У Міноборони оприлюднили сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

- Літаки 27

- гелікоптери 26

- Танки 146

- Бойові броньовані машини 706

- Гармат 49

- ЗРК БУК 1

- Град 4

- Автомобільна техніка 30

- Цистерни 60

- БпЛА ОТР 2

- Кораблі/катери 2

- Засоби ППО

- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Маляр зазначила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російську ДРГ ліквідували на Запоріжжі під час затримання. ВIДЕО

"Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - додала Маляр.