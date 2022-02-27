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"Ворог деморалізований, ми Чернігів не здамо", - мер Атрошенко озвучив нагальні потреби міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чернігів оборонятиметься далі, ворог вже деморалізований.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко у відеозверненні і озвучив першочергові потреби міста, де потрібна допомога цивільного населення, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і боронитимемо своє рідне місто і Україну! Чернігівці, будь ласка, не піддавайтеся на інформаційні провокації. Ворог нині деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться – повідомлю. Постачання електроенергії в Чернігові відновлюється, але є потреба в генераторах для геріатричного пансіонату та у медикаментах для лікарень", - повідомив Атрошенко.

За його словами, найбільша проблема у місті зараз - з геріатричним будинком, в якому немає ані тепла, ані електроенергії. Там перебувають біля 400 літніх людей. Атрошенко звернувся до чернігівців з проханням тимчасово розмістити їх у себе. А бізнес закликав допомогти з потужними генераторами та ліками.

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"Хто може надати дизель- або бензинові генератори від 10 до 250-300 кіловат на годину, будь ласка, повідомте на телефон 102. Ми заберемо звідти інформацію. Власники аптек, скоординуйтеся, будь ласка, з базовими лікарнями міста по медикаментах. Слава Україні! Смерть ворогам!", - наголосив Атрошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Мешканці Чернігова, Київ з Вами! Смерть *******
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27.02.2022 11:59
+24
Він Новокузнецька до кордону з Україною більше 4 тис кілометрів. Що воно поліцейське омоновске бидло забуло в Україні?

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27.02.2022 11:58
+24
Млять ! Да вытащите вы уже того Медведчука, поставьте на колени и пусть требует от своегшо ******** кума убрать весь свой сброд.
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27.02.2022 11:59
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27.02.2022 11:57 Відповісти
Він Новокузнецька до кордону з Україною більше 4 тис кілометрів. Що воно поліцейське омоновске бидло забуло в Україні?

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27.02.2022 11:58 Відповісти
Чувак, то не беларусь, тут тапочки снимать не будут, и цветочки в автомат не вставят! Моли бога чтобы на своих двух уйти!!!
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27.02.2022 12:03 Відповісти
Гарно його підрихтували.
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27.02.2022 12:06 Відповісти
хорошо разрисовали ********, надо еще руки оторвать, и дубинку в жопу засунуть
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27.02.2022 12:09 Відповісти
То свої (його). Я бачив відео де одне теля у ліжко розказувало що його свої покрошили. Вони на навчаннях між собою. Блукають і рубляться самі з собою.
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27.02.2022 12:31 Відповісти
Мешканці Чернігова, Київ з Вами! Смерть *******
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27.02.2022 11:59 Відповісти
Млять ! Да вытащите вы уже того Медведчука, поставьте на колени и пусть требует от своегшо ******** кума убрать весь свой сброд.
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27.02.2022 11:59 Відповісти
Я бы его вообще пристрелил. Не вижу никаких проблем
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27.02.2022 12:00 Відповісти
Пулю жалко. К двум березкам, за разные ноги - пусть летит, передает привет *****.
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27.02.2022 12:19 Відповісти
***** похер мертветчук
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27.02.2022 12:01 Відповісти
Так він уже у ***** під ліжком сидить ноги масує. Чи ти думаєш він в України лишився. Він же ціль номер один для патріотів зараз.
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27.02.2022 12:12 Відповісти
в кривом роге висят бигборды с мураевым
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Тільки що спілкувався з друзями болгарами, вони сказали, що в ЕС всі вражені, як ми захищаємося та нашим патріотизмом.
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27.02.2022 12:01 Відповісти
Ми потомки запоріжзькіх казаків, ми воїни у генах, а болгари завжди лизали чиюсь дупу…
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27.02.2022 12:06 Відповісти
Руськую
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27.02.2022 12:17 Відповісти
⚡️Исландия, Дания и Австрия закрывают свое небо для России. Информация проверяется.
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27.02.2022 12:06 Відповісти
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27.02.2022 12:06 Відповісти
⚡️Украина получила большую партию ракет класса "воздух-воздух" от западных стран.
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27.02.2022 12:10 Відповісти
⚡️В Новосибирске (Россия) проходит антивоенная акция против операции в Украине. На шествии люди скандируют: «Нет войне!».
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27.02.2022 12:11 Відповісти
...акция из уличной плавно перетекающая в автозаки?

То все *****. Кацапам ще до відстоювання своїх прав як до Києва рачки.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
а потом по старой схеме гаджеты, крики "пазор" и автозаки. уныло.
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27.02.2022 12:47 Відповісти
⚡️Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, - прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк в комментарии Громадському.
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27.02.2022 12:13 Відповісти
Ну хз. Це ж перші на дезертирство. Зеки зі зброєю, що може бути гірше.
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Не путай сізо з тюрмою. І це колишні військові, а не урки
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27.02.2022 12:20 Відповісти
Обратитесь кто может к хакерам ананимус, если могут пусть выложат в сеть списки личного состава летчиков и ракетчиков кацапов и бульбашей, которые убивают наших детей. Списки, если возможно с адресами их семей и родственников, друзей. Это очень поможет!!!!!!!!!!
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Чернігів тримайся, допомогайте ЗСУ, МИ переможемо!
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27.02.2022 12:19 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі!!!! Смерть рашистам!!!! Крошіть орків на перегній!!!!
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27.02.2022 12:47 Відповісти
 
 