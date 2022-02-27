"Ворог деморалізований, ми Чернігів не здамо", - мер Атрошенко озвучив нагальні потреби міста

Чернігів оборонятиметься далі, ворог вже деморалізований.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко у відеозверненні і озвучив першочергові потреби міста, де потрібна допомога цивільного населення, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і боронитимемо своє рідне місто і Україну! Чернігівці, будь ласка, не піддавайтеся на інформаційні провокації. Ворог нині деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться – повідомлю. Постачання електроенергії в Чернігові відновлюється, але є потреба в генераторах для геріатричного пансіонату та у медикаментах для лікарень", - повідомив Атрошенко.

За його словами, найбільша проблема у місті зараз - з геріатричним будинком, в якому немає ані тепла, ані електроенергії. Там перебувають біля 400 літніх людей. Атрошенко звернувся до чернігівців з проханням тимчасово розмістити їх у себе. А бізнес закликав допомогти з потужними генераторами та ліками.

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"Хто може надати дизель- або бензинові генератори від 10 до 250-300 кіловат на годину, будь ласка, повідомте на телефон 102. Ми заберемо звідти інформацію. Власники аптек, скоординуйтеся, будь ласка, з базовими лікарнями міста по медикаментах. Слава Україні! Смерть ворогам!", - наголосив Атрошенко.