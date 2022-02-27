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Жодних перемовин з РФ, доки вона не виведе війська з України, - глава МЗС Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жодних перемовин з РФ, доки вона не виведе війська з України, - глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що не може бути жодних переговорів з Росією щодо України, поки Москва має війська у сусідній країні.

Трасс повідомила, що вже склала "список уражених" російських олігархів, і кожні кілька тижнів уряд буде націлюватись на їхні приватні літаки, їхнє майно та інші активи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України. Вони не можуть вести переговори з пістолетом біля скронь українців... Тож, чесно кажучи, я не довіряю цим так званим переговорним зусиллям ", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представників України у Гомелі не буде. Такий формат справді обговорювався, але РФ останньої миті висунула вимогу щодо складання зброї українською армією, - Никифоров

"Я склала список олігархів, які підпадуть під удар... Ми працюємо над зведенням справ і кожні кілька тижнів будемо додавати нових олігархів. Буде постійна програма санкцій... Їм не буде куди сховатися", - додала Трасс.

Але вона зазначила, що буде потрібен час, щоб деградувати не тільки російську економіку, а й її "воєнну машину".

"Це може тривати кілька років, тому що ми знаємо, що Росія має потужні сили, і також знаємо, що українці хоробрі, і вони налаштовані відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність" - сказала Трасс.
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Топ коментарі
+64
Включно з Кримом і Донбасом.
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27.02.2022 12:14
+44
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27.02.2022 12:14
+33
Браво
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27.02.2022 12:14
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Включно з Кримом і Донбасом.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
+ Придністрів'я, Абхазія, Південна Осетія, Карелія, Курили і т.д.!
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27.02.2022 12:31 Відповісти
Згоден, але про це повинні подбати білоруси, грузини, японцы і молдавани.
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27.02.2022 14:45 Відповісти
Браво
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Саме так!
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Але ж ЗЄля й досі пнеться...
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27.02.2022 12:43 Відповісти
пнх кацапи
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27.02.2022 12:14 Відповісти
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27.02.2022 12:14 Відповісти
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27.02.2022 12:43 Відповісти
Да вы уже свои в помощь вводите на добивание.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
"кожні кілька тижнів" а можно как-то побыстрее ?
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27.02.2022 12:14 Відповісти
⚡️Побратимские отношения между Дюссельдорфом и Москвой больше не поддерживаются.

Об этом мэр Дюссельдорфа Штефан Келлер написал в своем письме Собянину.
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27.02.2022 12:14 Відповісти
Надо давить всех санациями и Свифтом , пока кацапы сами не убьют ***** !!!

***** НЕ ЖИЛЕЦ !!!
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Умничка!!!!Никаких переговоров!Только после победы!!!На украинских условиях!!!Остановим.Выдержим.Победим!
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27.02.2022 12:15 Відповісти
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27.02.2022 12:15 Відповісти
Розумні слова, та тільки сказані не нашими керівниками України!
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Вони якраз для наших керівників і сказані щоб не рипнулися шукати знову миру в очах ***** , а ми так собі - сторонні слухачі ((
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27.02.2022 12:26 Відповісти
Дуже дякую.
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27.02.2022 12:16 Відповісти
Вчасно Британія вийшла з Шенгену. Веде свою зовнішню політику без імпотентного ЄС...
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27.02.2022 12:17 Відповісти
Лайкуку , ще раз лайкую і контольний в бошку: ЛЮТО лайкую.

П.С: Перемовини в домі профсоюзов.. в Одесі чи в хаті бандери
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27.02.2022 12:17 Відповісти
Дякуємо за підтримку!!
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27.02.2022 12:17 Відповісти
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Укра'ну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Так неможливо допустити.
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27.02.2022 12:18 Відповісти
Кто еще хочет вести переговоры?
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27.02.2022 12:19 Відповісти
там как раз надо было 1 орка завалить))
и все уходят
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27.02.2022 12:22 Відповісти
Сам заткнись ублюдок, не воняй на президента во время войны, ты хуже путинских прислужников
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27.02.2022 12:36 Відповісти
Ти за переговори?
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27.02.2022 12:38 Відповісти
Это не имеет значение.
Важно то, что во время войны не нужно выступать против своего правительства
Тем более что все видят, что Зеленский делает невероятно много.
Пофих как мы к нему относились раньше, война всё меняет и делает прошлые обиды ничтожными
Сейчас мы должны быть вместе, и о в любом случаи не выступать в СМИ против него
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27.02.2022 12:46 Відповісти
Поки поруч з Зе буде дєрмак, то не президент
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27.02.2022 12:52 Відповісти
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
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27.02.2022 12:53 Відповісти
Тисніть спам активніше, щоб це мудило тут не чірікало.
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27.02.2022 12:55 Відповісти
Іди *****, кацапура. Твоя думка тут нікому не цікава. КукарЄкай на своїй, роісській параші.
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27.02.2022 12:54 Відповісти
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
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27.02.2022 12:55 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:20 Відповісти
Воно кацап.
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27.02.2022 12:46 Відповісти
Любая мразь выступающая против своего правительство во время войны, должна быть расстреляна как вражеский диверсант!
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27.02.2022 12:49 Відповісти
Походу РУССКИЕ ОЛИГАРХИ скоро за нас будут...
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27.02.2022 12:19 Відповісти
Есть такой шанс всем цивилизованным миром дожать рашку, использовать надо. Какие переговоры? Нам оружием помочь еще больше, а с Запада экономические рычаги. Мы даже не просим за нас класть жизни, помогите экономически! Не войска врага вывести, а разрушить этот осередок зла навсегда!
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27.02.2022 12:20 Відповісти
.
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27.02.2022 12:21 Відповісти
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27.02.2022 12:24 Відповісти
девочка из Киева
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27.02.2022 13:16 Відповісти
супер!
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Крым пусть вернёт
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Это больше для Зеленского, видимо. Чтобы он понимал, что происходит, а то в горячке можно все и перепутать. И хотя он поступил достойно в этой ситуации, все-равно требуется присмотр взрослых.
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27.02.2022 12:24 Відповісти
трасс явно на своем месте
видимо британцам надоели эти лошадиные скачки с лавроконем
а тупые ватаны прикалывались что она там про области рашенские че то сказала не то
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27.02.2022 12:24 Відповісти
Любой кто воняет на своего президента во время войны, конченная пропутинская мразь вредящяя своей стране!
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27.02.2022 12:38 Відповісти
baba s yajcami
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27.02.2022 12:27 Відповісти
На Зеленского не ******* ,он умница
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27.02.2022 12:30 Відповісти
Ты дебил ???
Любой кто воняет на своего президента во время войны, конченная пропутинская мразь вредящая своей стране!
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27.02.2022 12:39 Відповісти
Англики в такой сверх трудный момент оказались настоящими друзьями. Про немцев... одни маты. И с свифтом всё таки загнилили.
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27.02.2022 12:32 Відповісти
Разрушайте парашу, другого шанса минуснуть на 90% число ядерных боеприпасов в мире уже не будет и они рано или поздно упадут вам-же на голову, глупцы ! Почему на 90% а не на 50% ? Да потому что без РФ США будут не нужны 80% их ядерного арсенала !
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27.02.2022 12:32 Відповісти
МУДРО!Именно так Украине нужно и поступать…Сначала пусть Раша выведет ВСЕ свои войска,со ВСЕЙ украинской земли,а затем переговоры поводить..
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Очень правильное предложение, причем свинособаки должны выйти отовсюду - и из Крыма, Молдовы, Грузии
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27.02.2022 12:33 Відповісти
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Давайте відновимо хід подій для історії.

Отже, восени 2021 року Путлєр усвідомлює, що в нього складається ідеальний флеш-рояль.

Нафта-газ дуже дорогі і попит б'є історичні рекорди.

На чолі України - слабкий нікчема, Кабмін - слабкі нікчеми, Рада складається з 2/3 слабких нікчем. Опозиція маленька і тому малосильна, її підтримує лише 10-15% населення.

По енергоносіям ми залежні від Рашки прямо чи опосередковано.

Ковід у нас вирує і люди знесилені локдаунами. Економіка слабенька, грошей мало.

Армія наша послаблена і деморалізована.

А Путіну рапортують про нові гіперзвукові вундервафлі армії РФ.

Китай перший оклигав від ковіду і інтенсивно нарощує економіку, споживаючи ресурси як Молох дітей.

Захід заслабнув від пандемії та економічних проблем. Досвідчена Меркель пішла. Байден - старий сонний дід, якого гнобить власне суспільство за ганебну втечу з Афганістану, не є сильним гравцем.

Північний потік 2 добудований, питання тільки в сертифікації. Але попереду зима, і це дає важелі до примусу Європи зробити це швидко. Запуск ПП2 автоматично вб'є транзит в Україні. А через йовбацьке керування державою в України напівпусті газові сховища і росте невдоволення народу закручуванням гайок. Від рейтингу 73% лише третина.

Прийдешня зима, шамани сказали, буде дуже лютою.

Білорусь повністю пригнічена, Лука жере з долоні.

Ідеальний розклад! Путлєру везе навіть в дрібницях. Чесно, якщо він до цього не відчував себе Месією, то в цей момент він точно увірував в своє Особливе Призначення.

І Путлєр робить велику ставку, примушуючи Зє до фактично капітуляції.

Але Зє, знаючи, що його просто пошматує власний народ, крутиться як вуж на пательні, і відмовляється робити як вєлєно. Не від благородства та великої любові до України, а виключно через сильний інстинкт самозбереження та судомний страх розлюченого натовпу. Саме так поводиться і слизький Захід, бо ніхто не бажає залишитися в історії Чемберленом.

На випадок, якщо Зєля пручатиметься задовго, готується план Б - силовий сценарій.

Йде час, Зєля морочить голову, Захід юлить, тягне з сертифікацією Пп2, зима виявилася теплою.

І Путлєр дає хід підготовці плану Б. Про це одразу дізнаються США та починають нагнітати. Але наш веселунчик ************ від попереджень та годує населення життєрадісними відосами та серіалом "Як я посадив Порошенка".

Час майже добіг кінця. Сучий лютий також виявляється теплим. Важелі тиску на Європу тануть з кожним днем.

І план Б йде в життя.

Розрахунок дуже простий. Лякаємо населення вибухами до всирачки, частина істерично тікає на захід, верхівка влади та монобільшість розбігається, опозиція нелегітимна як орган, армія зав'язла на сході, у Києві лише горстка спецури, поліція та строковики. Перших передавимо чисельно, других купимо, треті розбіжаться самі. В міста входять "ввічливі люди", одуріле від жаху населення зустрічає їх квітами як спасителів, на Банкову саджають свою маріонетку. Захід мовчить, бо йому тицьнули під носа ядерну дубину та полоскотали горло кінчиком газового вентиля. І Україна починає черговий 100-річний цикл рабства.

Але щось пішло не так.... Точніше, не так пішло все.

Переказувати не буду, як сказав Юрко Гудименко, Історія зараз пишеться просто у нас на очах.

Я впевнена, якщо Бог існує, він планував це все дуже давно. І його мета має бути вам зараз настільки очевидною, що я навіть не стану її озвучувати.

І це все не припиняється тільки тому, що ніхто не бере на себе відповідальність за повний провал операції. Бо єдиний, хто дійсно має її взяти, володіє майже безмежною владою і відмовляється визнавати свій програш. Він йшов ва-банк, а вийшов ******. Але вибору в нього немає, бо коли санкції увімкнуться на повну силу, це повне розгромне фіаско. Це крах. Тому це лише питання часу.

І знаєте що? Це вже неминучість та необоротність за будь-якого розвитку подій.

Вже нічого не спасе його, навіть ядрьона бімба на Майдан.

Нічого! Всі ставки зіграли, всі чинники спрацювали, це вже не зупинити. Залишився тільки плин часу.

"Запомітє етот твіт"©

Анна Оскоміна
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27.02.2022 12:38 Відповісти
хочу немного добавить-конец февраля оказался теплым,солнечным и безоблачным-поля подсохли,для авиации нет помех -что сразу добавило желания ************* военной машине повоевать ,особенно авиацией и танковыми подразделениями
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27.02.2022 12:49 Відповісти
Крым надо брать, мост уничтожить, тогда южный фронт будет закрыт! а силы юга перенаправить на восточный фланг зачищать донбас
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27.02.2022 12:34 Відповісти
Та донбас він здасть без жалю. А от за Крим буде триматись до смерті. Поки живий *****, Крим не віддадуть
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27.02.2022 12:50 Відповісти
Возьму на себя ответственность поправить уважаемую Лиз Трасс. - Украина вправе требовать сложить оружие. И только в ЭТОМ случае готова устроить гуманитарный коридор. В противном случае - полное уничтожение воинского состава.
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27.02.2022 12:38 Відповісти
это зеленский тебе подсказка
они помогут оружием и техникой, а вы держитесь
только полный вывод войск рашки
из крыма и донбасса
ничего другого
иначе не соглашаться
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27.02.2022 12:41 Відповісти
А чому б Великобританії не замалювати триколірну кокарду на кілях "тайфунів" і "торнадо" українським тризубом та не оголосити про їхню передачу в лізинг Україні (пілоти-добровольці, напевно, теж знайдуться)?
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27.02.2022 12:43 Відповісти
Сейчас все переговоры с врагом - это пуля ему в лоб!

Никаких переговоров с врагом в Белоруссии

Сказали же ******, что в Варшаве и на наших условиях только!

Путину уже капут!

Вон с Украины, включая Крым, разумеется. Репарвции: думаю, что от 1 триллиона зелени за все. Потом уточним без нашей мафии.

Проблема в том, что Россия однозначно развалится, и кто будет нам платить? _ Поэтому, очень важно, что их активы на Западе уже заморозили
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27.02.2022 12:43 Відповісти
Переговоры только об условиях капитуляции РФ
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27.02.2022 12:47 Відповісти
Які ше переговори? Щоб і далі х*йло брязкав зброєю біля наших кордонів? А з Кримом як? Вони ж не відчепляться ніколи!

Тільки приймання акту капітуляції від кацапстану та Гаага для всіх військових злочинців на чолі з х*йлом! Інших варіантів бути не може!
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27.02.2022 13:06 Відповісти
Та чого ви, можливо, я б навіть сказав важливо влаштувати перемовини!
Стільці для пацанів з Мордовії приготувати, особисті, ну знаєте, такі - електричні, а для пана Хутіна побільше.
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27.02.2022 13:11 Відповісти
Бегите, россияне, с Украины!
Вас поглотит бесследно чернозем.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
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27.02.2022 13:29 Відповісти
Переговоры с любой делегацией Росии можно вести, когда делегация предъявит отрезанную голову Путина.
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27.02.2022 13:34 Відповісти
Пане Президенте, прислухайтеся до Трасс
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27.02.2022 16:35 Відповісти
 
 