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В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними: швидку до нього не підпускають, - голова ОДА Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус із цивільними. Швидку допомогу до нього зараз не підпускають", - написав він у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть.
"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять ним назустріч, на місце розстрілу. Намагатимуться надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - додав Живицький.
Топ коментарі
+47 Witek Dani
показати весь коментар27.02.2022 12:25
+28 Muron
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+27 hazhi
показати весь коментар27.02.2022 12:28
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Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.
"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.
В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
пішла рашистська людяність нагору.
Суки, не розрахуються ані ваші діти ані їх онуки за кров і сльози наших людей
ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, НЕДОЛЮДКИ
Будьте ви прокляті на віки....
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
А для чого торф використовують?)
они сменили тактику
уже не такие "вежливые"
теперь как привычно делают работают
РИА: Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям.
"Решение украинского вопроса".
Политика Рейха в отношении евреев называлась Endlösung der Judenfrage - "решение еврейского вопроса".
Показувати це тим хто думає з ними про перемовини.