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В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними: швидку до нього не підпускають, - голова ОДА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними: швидку до нього не підпускають, - голова ОДА Живицький

Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус із цивільними. Швидку допомогу до нього зараз не підпускають", - написав він у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Результати обстрілу Охтирки російськими окупантами. ВIДЕО

"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять ним назустріч, на місце розстрілу. Намагатимуться надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - додав Живицький.
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Топ коментарі
+47
Мрази
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27.02.2022 12:25
+28
чи варто їх брати в полон?
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
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27.02.2022 12:30
+27
Не беріть кацапів в полон! Розстрілюйте тварюк на місці
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27.02.2022 12:28
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27.02.2022 12:25 Відповісти
русскую звериную сущность не скрыть ни под каким флагом.....
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27.02.2022 12:50 Відповісти
СРОЧЬНО!Распространяем!
Украинские военные разыскивают колонну российской техники, обозначенную латинской буквой V, сообщает МВД 27 февраля в Telegram-канале.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева", - говорится в сообщении.

В министерство обратились ко всем гражданам Киевской области и Киеву с просьбой, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам.
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27.02.2022 14:35 Відповісти
Взять в плен, на камеру дать воды и закопать к червям
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27.02.2022 12:26 Відповісти
Замочить перед камерой и попросить анонимусов ещё раз взломать рашкинские каналы и вставить туда это видео.
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27.02.2022 14:42 Відповісти
жечь русских тварей и не закапывать, пусть гниют..
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27.02.2022 12:27 Відповісти
ооо
пішла рашистська людяність нагору.

Суки, не розрахуються ані ваші діти ані їх онуки за кров і сльози наших людей

ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, НЕДОЛЮДКИ
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Не беріть кацапів в полон! Розстрілюйте тварюк на місці
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27.02.2022 12:28 Відповісти
Нелюди! Горіть у пеклі, москалі їбучі😡
Будьте ви прокляті на віки....
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27.02.2022 12:29 Відповісти
Есть инфа от очевидца, только что в Бородянке свинособаки повернули в сторону Макарова
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27.02.2022 12:29 Відповісти
Очень много техники
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Попалят
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27.02.2022 13:57 Відповісти
На 51 вже їх приварили
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27.02.2022 17:42 Відповісти
Ну все, тепер рузку сволота будуть мочіть скрізь де ця нечисть тільки но надумає щось ляпнути своїм вонючими язиком.
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27.02.2022 12:30 Відповісти
А потом будут блеять про "учения"
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27.02.2022 12:30 Відповісти
чи варто їх брати в полон?
В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
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27.02.2022 12:30 Відповісти
Зате ми цю погань ще й у своїх лікарнях лікуємо.
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27.02.2022 12:32 Відповісти
Звіряче харя рузького міру
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27.02.2022 12:33 Відповісти
Россія - це незаконне (бо їм плювати на всі закони зі своїми власними включно) озброєне бандформування, іншими словами - терористична організація. Підлягає знищенню.
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27.02.2022 12:35 Відповісти
Терористична Організація РФ --- ТОРФ.
А для чого торф використовують?)
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27.02.2022 12:45 Відповісти
ну вот, сменился начальник генштаба
они сменили тактику
уже не такие "вежливые"
теперь как привычно делают работают
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Блін, навіть у нас автобуси не ходять, а там маршрутчики між танками катаються.
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27.02.2022 12:41 Відповісти
Скільки вже розстрілялі наших цивільних, яким не сидиться вдома і вони катаються на авто та автобусах під час війни. Ще й поблизу важкої техніки. Як можна бути такими тупими
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27.02.2022 12:43 Відповісти
байрактар падлюкам в дупу
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27.02.2022 12:46 Відповісти
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27.02.2022 12:59 Відповісти
У них завжди такі фундаментальні тексти, їх прямо з "совєтською інтонацією" прочитати хочеться.
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27.02.2022 13:14 Відповісти
"ось вам підтвердження нового геноциду:

РИА: Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям.

"Решение украинского вопроса".
Политика Рейха в отношении евреев называлась Endlösung der Judenfrage - "решение еврейского вопроса".
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27.02.2022 13:00 Відповісти
Кацапские твари.
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27.02.2022 13:06 Відповісти
Аж полоснуло по душі, згадався перший розстріляний автобус з добровольцями у 2014, його московити залишили на блокпосту, як нагадування і залякування для українців
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27.02.2022 13:14 Відповісти
и это наверное такие дэбилы малолетки,которых показывают в роликах.всех сосунков утилизировать без разбора
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27.02.2022 14:06 Відповісти
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.)
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27.02.2022 14:14 Відповісти
А кто знает где в европе кива ?адрес есть? эта мразина позвала путина ,пора с него спросить за это !
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27.02.2022 14:39 Відповісти
Рашисская мразь може тільки з цивільними воювати!!!
Показувати це тим хто думає з ними про перемовини.
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27.02.2022 14:44 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:21 Відповісти
Тільки на 4-й день московсько-путлерівського нашестя в Україну (його наші суперввічливі хохли-малороси називають чомусь "війною Російської Федерації проти України") всім стало зрозуміло: московський царик Путлер повністю перевершив своїх духовних вчителів-наставників с...аліна та гітлера. Наприклад, ні 1-й, ні 2-й не ставили, як захисний бар'єр, перед своїми вояками дітей і жінок. Наприклад, ні 1-й, ні 2-й спеціально не обстрілювали дитячі установи та житлові квартали ... Тим часом 2-го збирались судити Нюрнбергом, а Путлера наші владики погрожують притягнути...до Гааги !!! Замість Нюрнберга-2 !!! То ніколи не переведеться в світі таке криваве зло! І ніколи не перестануть гинути волелюбні українці, грузини, казахи, тувинці, якути, татари, ічкерійці...
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27.02.2022 16:42 Відповісти
Звірі! Такі ж як і їхній фюрер!
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27.02.2022 17:30 Відповісти
 
 