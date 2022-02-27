УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5870 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
34 284 23
війна (56511) Харків (3887)

"Виживе лише той, хто здасть зброю": у Харкові проводять зачистку від російських ДРГ і військових

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Харкові проводиться зачистка від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових, які потрапили до міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліціції Харківської області у телеграмі.

"Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути розцінені як диверсія, і відкритий вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

Також, харків’ян просять залишайтися в укриттях, берегти себе і своїх близьких.

"ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося! Окупанти, здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю. Слава Україні!" - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові розбили ще одну колону російських окупантів. ВIДЕО

Виживе лише той, хто здасть зброю: у Харкові проводять зачистку від російських ДРГ і військових 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Трупы убитых российских оккупантов предлагается отправлять из Украины в РФ почтой. Будет называться "БАНДЕРоль
показати весь коментар
27.02.2022 12:37
+41
показати весь коментар
27.02.2022 12:37
+25
⚡️Нет продвижения россиян ни в Мариуполе, ни в Энергодаре, ни в Запорожье. Думаю, как военный обозреватель, что у них осталось 1-2 попытки наступления, - советник президента Украины Арестович.
показати весь коментар
27.02.2022 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️ЕС планирует визовые ограничения для российских чиновников, - канцлер Германии Олаф Шольц
показати весь коментар
27.02.2022 12:36 Відповісти
Не уж прозрели что надо загородить всю вертикаль власти ботоксного гнома? До последнего уборщика.
показати весь коментар
28.02.2022 11:57 Відповісти
👍
показати весь коментар
27.02.2022 12:36 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 12:37 Відповісти
⚡️Нет продвижения россиян ни в Мариуполе, ни в Энергодаре, ни в Запорожье. Думаю, как военный обозреватель, что у них осталось 1-2 попытки наступления, - советник президента Украины Арестович.
показати весь коментар
27.02.2022 12:37 Відповісти
резервы тянут,планы меняют..
3,14дошить нужно сейчас и без остановки..
показати весь коментар
27.02.2022 12:56 Відповісти
Арестовичу думать не стоит, пусть озвучивает оперативную обстановку без комментариев.
показати весь коментар
27.02.2022 12:57 Відповісти
Шо там запорожские козаки, готовы к бою?
показати весь коментар
27.02.2022 13:01 Відповісти
Все буде Україна
показати весь коментар
27.02.2022 13:03 Відповісти
Головне шоб те ******* не пустив у хід арту по містах. Коли закінчитсья м'ясо то буде його останній шанс.
показати весь коментар
27.02.2022 13:23 Відповісти
Трупы убитых российских оккупантов предлагается отправлять из Украины в РФ почтой. Будет называться "БАНДЕРоль
показати весь коментар
27.02.2022 12:37 Відповісти
Ну от тобі готовий анекдот:
- Куме! Ви чули - Червоному хресту запропонували організувать операцію по відправці вбитих кацапів на Росію?
- Та чув! І операцію назвать варто "Бандероль"!
показати весь коментар
27.02.2022 12:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YTL0v2aYIog


Коломийка про москалів
показати весь коментар
27.02.2022 12:38 Відповісти
бей рашистскую гадину!
показати весь коментар
27.02.2022 12:40 Відповісти
Харків місто серйозне
показати весь коментар
27.02.2022 12:48 Відповісти
Харків ще місяць тому був ватним, а симпатиків Росії там було, мабуть, дві третини насалення.
Але пан путін дуже швидко та вправно перетворює харків"ян на запеклих патріотів та ненависників росії Просто красава.
показати весь коментар
27.02.2022 12:58 Відповісти
Вата ек обучаема!!!! на третий день боев они все еще любят рашу и говорят что надо сдаваться...поверьте я из Харькова и общался с парой таких
показати весь коментар
27.02.2022 13:14 Відповісти
Бий одразу в писок і тягни до МВС.
показати весь коментар
27.02.2022 13:25 Відповісти
две трети не было симпатиков раши, где-то 55%
показати весь коментар
27.02.2022 13:50 Відповісти
по опросам на май/июнь 2014, в Харькове 15% активистов евромайдана, 10% пророссийских и 75% телевизионные болельщики

думаю что никто не будет требовать источник - некогда копаться в архивах (это была статья на sprotyv.info за 2014/15)
показати весь коментар
27.02.2022 16:35 Відповісти
Жарьте *********** пітухів!
показати весь коментар
27.02.2022 12:48 Відповісти
Не дати зупинитись. Аж до китаю.
показати весь коментар
27.02.2022 12:51 Відповісти
Похоже скоро посылки из Алиэкспресс будут приходить на следующий день
показати весь коментар
27.02.2022 13:31 Відповісти
 
 