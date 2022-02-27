"Виживе лише той, хто здасть зброю": у Харкові проводять зачистку від російських ДРГ і військових
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У Харкові проводиться зачистка від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових, які потрапили до міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліціції Харківської області у телеграмі.
"Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути розцінені як диверсія, і відкритий вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.
Також, харків’ян просять залишайтися в укриттях, берегти себе і своїх близьких.
"ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося! Окупанти, здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю. Слава Україні!" - додали у відомстві.
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3,14дошить нужно сейчас и без остановки..
- Куме! Ви чули - Червоному хресту запропонували організувать операцію по відправці вбитих кацапів на Росію?
- Та чув! І операцію назвать варто "Бандероль"!
Коломийка про москалів
Але пан путін дуже швидко та вправно перетворює харків"ян на запеклих патріотів та ненависників росії Просто красава.
думаю что никто не будет требовать источник - некогда копаться в архивах (это была статья на sprotyv.info за 2014/15)