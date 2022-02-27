Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів і не пускати в під'їзд незнайомців
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Підрозділи територіальної оборони просять жителів усіх міст України про допомогу, зокрема не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів, повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу", - йдеться у повідомленні Центру, інформує Цензор.НЕТ.
У теробороні, зокрема, просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс, що дасть змогу розуміти проникнення на дах і не треба буде витрачати сили на перевірку.
Крім того, просять не впускати до під'їздів і квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.
Закликають також не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів.
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Будь ласка, зачекайте...
По всей Европе украинцы устроили охоту на российских и белорусских дальнобойщиков.
Фуры подрезают, пытаются скинуть в кювет, на стоянках бьют фары.
Со стороны белорусского Бреста дальнобойщиков уже перестали пускать пограничники.
Англичане зашли в морские воды Крыма.
Интересно."
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc