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Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів і не пускати в під'їзд незнайомців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадян просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів і не пускати в під'їзд незнайомців

Підрозділи територіальної оборони просять жителів усіх міст України про допомогу, зокрема не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Підрозділи територіальної оборони просять жителів всіх міст України про допомогу", - йдеться у повідомленні Центру, інформує Цензор.НЕТ.

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У теробороні, зокрема, просять розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс, що дасть змогу розуміти проникнення на дах і не треба буде витрачати сили на перевірку.

Крім того, просять не впускати до під'їздів і квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

Закликають також не приєднувати до сусідських чатів нових користувачів.

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White_eagle 🇺🇦@Whiteeagle210·16 ч

По всей Европе украинцы устроили охоту на российских и белорусских дальнобойщиков.
Фуры подрезают, пытаются скинуть в кювет, на стоянках бьют фары.
Со стороны белорусского Бреста дальнобойщиков уже перестали пускать пограничники.
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27.02.2022 12:59 Відповісти
Адміни Цензора, заберіть, будь ласка, морду путлєра з фоток на сайті. Дивитись тошно
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27.02.2022 13:02 Відповісти
"Смотрю ввс news на Ютюбе. Показывают конфронтацию в Черном море между королевскими морскими силами в лице военного корабля и пограничным российским судном.
Англичане зашли в морские воды Крыма.
Интересно."
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27.02.2022 13:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc Armenia yerevan umnie armyane s Vami, Slava Ukraine !!!
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27.02.2022 13:14 Відповісти
miting vozle pamyatnika Shevchenko v Erevane
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27.02.2022 13:18 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:19 Відповісти
акция солидарности с Украиной. Прямой efir Yerevan Armenia
https://www.youtube.com/watch?v=k8eEWMuK4Oc
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27.02.2022 13:20 Відповісти
 
 