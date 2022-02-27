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Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо!" - йдеться у повідомленні.

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Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо! 01
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Топ коментарі
+25
⚡️Министр иностранных дел Евросоюза Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.
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27.02.2022 13:00
+22
⚡️СМИ пишут, что в магазинах Питера перестали принимать оплату у владельцев карт ВТБ. Об этом свидетельствуют вывешенные предупреждение на кассах магазина.
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27.02.2022 13:06
+20
Щойно по держрадіо передали - колона техніки з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя!
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27.02.2022 13:01
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В паралельній темі писали (хвилин 30 тому) , що велика колона рашистів повернула з Бородянки в бік Макарова. Про позначки на техніці невідомо
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27.02.2022 13:00 Відповісти
Так і є
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27.02.2022 13:12 Відповісти
V
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27.02.2022 13:17 Відповісти
это воно. пишуть "V"
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Велика група оккупантів покинула техніку ходять по краснопільщині сум обл. питають про дорогу на росію,кадирівці з тростянця після пограбувань магазинів поїхали у київському напрямку на утилізацію або грабувати.велике прохання вжарити кацапів які мучають Охтирку.
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27.02.2022 13:15 Відповісти
⚡️Министр иностранных дел Евросоюза Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.
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27.02.2022 13:00 Відповісти
Щойно по держрадіо передали - колона техніки з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя!
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27.02.2022 13:01 Відповісти
Якщо вже держрадіо знає то я сподіваюсь військові також
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27.02.2022 13:08 Відповісти
Напевне оця:
Колона ворога з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя
МАЗУРЕНКО АЛЬОНА - НЕДІЛЯ, 27 ЛЮТОГО 2022, 12:42 https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/27/7326460/
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27.02.2022 13:02 Відповісти
В телеграмме "Реальная Украина" недавно: Колонна врага с буквой "V" на технике идет из Дмитриевки в Забучье.
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27.02.2022 13:03 Відповісти
А слабо глянути на карту щоб зрозуміти що "из Дмитриевки в Забучье" це з півдня на північ ?
А якщо взяти попереднє повідомдення "повернули з Бородянки на Макарів" (з відео)
знову подивитись на карту і зрозуміти що саме це схоже на спробу перерізати
Житомирську трасу широким маневром, а те що розганяє телепрограма схоже
на відволікаючий маневр ?
Люди - ви ще нічому не навчились ?! Не можете в фактчекінг - так помовчте !!
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27.02.2022 13:25 Відповісти
Хоча і мій "фактчекінг" - це звичайна географія по карті.
Як пройти 20 км, кілька населених пунктів (включаючи Макарів) і вийти на Калинівку без прикриття - то треба бути самогубцем. Або вкрай нахабним і добре підготованим ворогом, який сподівається повернутись живим лише за захунок факапу супротивника.
Віримо в ЗСУ !
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27.02.2022 13:33 Відповісти
Час назад писали что в самих Козаровичах на дороге в направлении лагеря Юнга, которая идет на Лютеж были замечены несколько единиц техники.
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Может прочесать местность с высоты БПЛА?
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27.02.2022 13:04 Відповісти
Это кадыровцы
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Z - это маневры, тактическая группа, запасники, зеленые
V - это клин, ударная, штурмовая, ветераны если проще
национальность тут не при чем
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27.02.2022 13:27 Відповісти
У нас что нет беспилотников самых простых следить за врагом?
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27.02.2022 13:05 Відповісти
походу у нас них уя нет один 3,14 здеж - я только что вернулся из обл. и рай военкоматов, а также из магазина оружия НИГДЕ И НИЧЕГО в военкомате культурно на йух посылают один в одну сторону (полкан в каком то тельнике) другой в другую сторону города без конкретного адреса - это что касается тер обороны. В магазине продажа только по зеленке которую менты не выдают уже 3 дня и все 3,14 здец - вот такая у нас подготовка и организация. У военкоматов пусто - три калеки и в военкомате старый мудак передо мной парня 20 лет примерно к мамке послал так и сказал - езжай ты к мамке... так ****** его хотелось. В маг оружия не впускают там большая толпа даже терры там стоят одному бронеплиты нужны, другой берцы просит... бедлам и полный ПЦ
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27.02.2022 15:14 Відповісти
Сирена воет в третий или четвертый раз и тут нае балово сижу в штанах - за-лся туда сюда бегать - 11 этаж как никак
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27.02.2022 15:16 Відповісти
лучше перебздеть -чем недобздеть
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27.02.2022 16:57 Відповісти
та похер я вже забив... дістав бутилку і сидю тут ну типу в чаті, пох я вже все зрозумів що це просто гра і триндеж, вже про все домовлено і мабуть заплачено
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27.02.2022 17:07 Відповісти
⚡️ Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России, - Зеленский.
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27.02.2022 13:05 Відповісти
Почему нигде дороги не перекрывают блоками чтобы рашисты не могли так быстро и безпрепятственно передвигаться?
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27.02.2022 13:06 Відповісти
А як? Це ж важко технічно.
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27.02.2022 13:15 Відповісти
⚡️СМИ пишут, что в магазинах Питера перестали принимать оплату у владельцев карт ВТБ. Об этом свидетельствуют вывешенные предупреждение на кассах магазина.
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27.02.2022 13:06 Відповісти
Йде до ЗАРЕЧЬЯ!!!!!!!!
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27.02.2022 13:10 Відповісти
Написав в чат-бот???? Сюди - то другорядне
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27.02.2022 13:22 Відповісти
Також така техніка вчора ночувала в с. Максимовичі Вишгородський р-н (колишній Поліський)
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27.02.2022 13:10 Відповісти
Не знаю, як вставити сюди фото.
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27.02.2022 13:13 Відповісти
копируй фото нажимай квадрат в шапке где пишешь , потом зберегти и ,отправить
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27.02.2022 13:22 Відповісти
копировать url картинки
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27.02.2022 13:24 Відповісти
⚡️Глава МИД Германии о поставках оружия в Украину: Мы до последнего рассчитывали на дипломатию, но пришел момент сделать разворот на 180 градусов.
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27.02.2022 13:10 Відповісти
Закат России. Восход Украины.



Потери российской армии в Первую чеченскую, с 1 января 1995 по 31 августа 1996-го, составили 3860 человек.
Потери за десять лет афганской войны составили пятнадцать тысяч человек.
Чтобы понимать масштабы происходящего.
Украина за два дня накосила столько, СКОЛЬКО ВСЯ ЧЕЧНЯ ЗА ВСЕ ПОЛТОРА ГОДА.
Или весь Афганистан за два года войны.
Если озвученные цифры в 100 танков, пятьсот БМП и 3500 погибших реальны - а похоже, оно где-то так и есть - это просто запредельные цифры.
Это фантастические цифры.
Таких суточных потерь ни СССР, ни Россия не знала вообще никогда со времен Второй мировой.

Но дело не в этом. Самое главное, что сейчас происходит - это не накошенный сотнями единиц металлолом.
Самое главное - это разрушение мифа о мощи и непобедимости российской армии.
Про вот это все аналоговнетное говно.
Про третью армию в мире.
Про Могучий Рейх, способный на все.
Про Нерушимую Диктатуру.
Про Святость и Всесильность Отца Нации.
Про…
Реальность оказалась ужасающей.
Для них ужасающей.

Путину докладывали о невероятных достижениях - а сами пилили и пилили. Пилили и пилили. Выделяли на перевооружение - и пилили. Выделяли и пилили. На параде показывали «Арматы», а на Киев бросили мотолыги моего года рождения.
Что вы там, русские либералы, с коррупцией в Рейхе боритесь?
ПОШЛИ ВЫ ***** ********!!!!
Каждый, кто борется за Рейх без коррупции - мой враг.
Это значит, что он хочет, чтобы на Киев шли не ржавые корыта, а новейшая техника.
Чтобы «Калибров» хватило не на два дня, а на два года.
Чтобы 20 млрд. долларов, в которые обходится эта война России ежедневно, закончились не через неделю, а через четыре года.
А значит, ты либо дебил, либо соучастник убийства.
Как вам и говорили.
Ваш Дед.

Возможно, вы этого еще не понимаете, но Россия проиграла. Она УЖЕ проиграла. Все. Финита ля комедия.
Даже если они возьмут Харьков - а они не возьмут - или даже Киев - тем более нет - это уже не будет иметь никакого значения. Вообще.
И они это понимают уже сами. Русские мечутся по полям и дорогам, и не знают, что делать. Продолжающиеся попытки штурмов уже абсолютно бессмысленны. Это только чтобы Путину доложить - ура, мы ломим, взята деревня Лопыревка Луганского уезда Новороссийской губернии. Великая победа, слава русскому оружию.
Тактически они посяпятся на днях, психологически - они посыпались уже.
И начинают задирать ручки и топать в плен уже самостоятельно.



Путин реально жил в своем мире и вправду верил, что у него великая и непобедимая армия, а не стадо демотивированных оленей на древнем железе. Правду ему то ли боялись сказать, то ли совсем дырку зализали. И реальность туда больше не просачивалась.
Доброе утро, Володенька.

Но дело уже даже и не в этом. Дело уже даже и не в проигранной войне. Дело в том, что диктатору, в принципе, допустимо всё.
Он может гноить людей в концлагерях. Довести их до голода и заставить есть вареную траву. Избивать и убивать их детей. Даже сжигать их в танках «Джавелинами» на чужой украинской земле.
Не может он только одного.
На этой чужой земле проиграть.
Тем более так - когда тебя просто откровенно уже возят мордой по столу.

Рабы простили бы господину какое угодно количество трупов. Десятки тысяч. Сотни тысяч. Хоть пару миллионов. Побузили бы, конечно, попроклинали, но - этим бы все и закончилось. Ему бы ничем это не грозило.
При одном условии - взятый Киев.
И не просто взятый, а победно, со сменой власти, с красным флагом над рейхстагом, с парадом победы на Крещатике и ликующими освобожденными народами.
Ну, как в Крыму.
За который ему простили и обвал рубля, и отдых на курортах Липецкой области, и плевки в пиво в Чехии, и сортиры на улицах и подавление митингов.
Но поражение…
Но ТАКОЕ поражение!
Для путинского режима начался обратный отсчет.

Но дело даже еще и не в этом! Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.

Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.





Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.

Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.

Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!
A. Babchenko
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27.02.2022 13:11 Відповісти
_Спокойно, соотечественники. Без шапкозакидательства, оно смертельно опасно! Радоваться и поминать павших Украина будет после победы. Храни вас бог.
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27.02.2022 16:05 Відповісти
Колонна металлолома не иголка в стоге сена ,найдём и расхерачим ,если ещё не расхерачили ..
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27.02.2022 13:11 Відповісти
Буде їм V, як vendetta! Слава ЗСУ!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.02.2022 13:12 Відповісти
с такой буквой почти вся техника со стороны "дружественной" белоруссии
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Вибачте в ЗАБУЧЬЕ !!!
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27.02.2022 13:12 Відповісти
Погано тільки, що вусатий Х...й погрожує долучитися відкрито
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27.02.2022 13:13 Відповісти
Вони вже так тут

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27.02.2022 13:23 Відповісти
Минут десять назад по голосеевскому проспекту проехал черный джип обозночение на капоте желтой краской типо английское Y но посередине буквы Y вертикальная черта получается тройнойные линии
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27.02.2022 13:14 Відповісти
Машина двигалась в сторону Одесского моста
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27.02.2022 13:15 Відповісти
27.02.2022, 12:50

ГУР ликвидировало чеченских диверсантов в Киеве - Геращенко
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27.02.2022 13:16 Відповісти
27 февраля сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны ликвидировали группу чеченских диверсантов. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, часть группы была расстреляна, а часть - задержана.
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27.02.2022 13:17 Відповісти
Це не ті, то раніше
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27.02.2022 13:27 Відповісти
Мабудь їхні рохвідники (можливо не всі)
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27.02.2022 13:42 Відповісти
Кум Мыкола просыв цину на кацапский металолом на гривну скинуть. Говном дуже воняет.
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Дачіли таку техніку в Макарові
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27.02.2022 13:40 Відповісти
V -вагнерівці?
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27.02.2022 13:42 Відповісти
Колона танків рашистів у Макарові. За Гавронщиною. Скоріш за усе будуть намагатися вийти на житомирську трасу або рухатимуться в сторону Білої Церкви через Фасову, Пашківку, Бишів
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Путлер думал, что они быстро истрябят какую-то группу "нациков", а народ будет им цветы нести.
Но против диких кацапов восстал весь народ Руси-Украины и каждый делает все что может. Очень много идут в тероборону, но кажись оружия на всех не хватает. Но оружия будет больше и мы станем еще сильнее.
А кто не может справляться с оружием, но все желают победу Украинской армии.
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27.02.2022 13:49 Відповісти
иди ты на хер кацап
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27.02.2022 17:00 Відповісти
ІНФОРМАЦІЯ, БУЧА!!!
https://twitter.com/VidalSorokin/status/1497903048395534340?t=C4CWHozjovb7ieIdhvRLBg&s=19
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27.02.2022 13:58 Відповісти
САУ з літерою V




https://twitter.com/VidalSorokin/status/1497903048395534340?t=C4CWHozjovb7ieIdhvRLBg&s=19
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27.02.2022 14:00 Відповісти
УВАГА, ЯКЩО ВИ ОСОБИСТО ПОБАЧИЛИ ПЕРЕСУВАННЯ ВОРОГА,
одразу телефонуйте за номером ЗСУ 0800500442
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27.02.2022 15:11 Відповісти
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/932825467433787/

всё,уже нашли.
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27.02.2022 16:39 Відповісти
это новое видео ?
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27.02.2022 17:04 Відповісти
что значит новое.там же дата 27.
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27.02.2022 17:12 Відповісти
просто тут много спама что еще разыскивают колону
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27.02.2022 17:16 Відповісти
я предпологаю.что это именно та колона.
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27.02.2022 17:21 Відповісти
Неужели США не помогают разведанными с спутников ?
Кстати , обстреливают атомную электростанцию. НАТе пофигу ?
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04.03.2022 03:11 Відповісти
 
 