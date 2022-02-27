Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо!" - йдеться у повідомленні.

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