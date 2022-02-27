Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.
Про це він сказав на своєму пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів", - повідомив він.
На думку Арестовича, повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".
Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.
Нагадаємо, раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Нахера метки тогда
ніякі ракети по такому не наводяться.
такі мітки можуть використовуватись для орієнтування в нічний час на незнайомій місцевості.
це їх основна роль.
все інше - мітки комунальників, дорожників, будівельників...
А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
Это они зря...
Бендероавтомобілі є? Є.
І наведення може бути.
А докази у Аристовича де, що це не так? Він свою думку змінює на протилежну коли завгодно і як завгодно.
бдительность никогда не мешала, тем более если они так безвредны - нахиба их тулить тогда? кому это надо? и зачем?....а кресты на крышах домов...тоже детская шалость???
Это он заботится о гражданах, чтобы не пострадали? Или имеет умысел чтобы мы не отслеживали метки над обьектами?
Что то, не понял.