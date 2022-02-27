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диверсія (275) Арестович Олексій (372)

Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Про це він сказав на своєму пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів", - повідомив він.

На думку Арестовича, повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
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Топ коментарі
+15
Опять вылез "экЗперД"
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27.02.2022 13:17
+11
Ключове слово "*******"!
А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
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27.02.2022 13:23
+7
Ці мітки згуртовують людей навпаки, люди вчаться діяти разом, сусіди знайомляться один з одним, виходять на двір і разом вирішують питання з мітками, з виявленням диверсантів, координацією своїх дій і обговорюють питання захисту своїх будинків, районів і міст. Дізнаються про те, яка допомога потрібна військовим і знайомляться з волонтерами, які її відвозять. Так що обговорення міток мешканцями на зборах це дуже корисна річ, як на мене. У нас в Запоріжжі так принаймі.
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27.02.2022 13:37
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Опять вылез "экЗперД"
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27.02.2022 13:17 Відповісти
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
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27.02.2022 13:18 Відповісти
А ночной маршрут отметить?
Нахера метки тогда
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27.02.2022 13:18 Відповісти
Це позначки зручних місць длявисадки десанта.
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27.02.2022 13:20 Відповісти
Метка метке рознь. Если на трассе, то конечно да. А если как вчера какая-то бабка за балконом метила газовую трубу, или мелкие метки на дорожных знаках, то конечно нет, поскольку попробуй их в ночи на марше, возможно под обстрелом заметь.
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27.02.2022 13:23 Відповісти
бабка наркоманка закладку шукала
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27.02.2022 13:35 Відповісти
Є дпс-трекер/радіомаяк, які і поставити проще і не видно через пів-Києва. в кінці-кінців можуть просто координати записати через любу карту/любу геолокаційну систему.
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01.03.2022 21:16 Відповісти
НАРОД
ніякі ракети по такому не наводяться.
такі мітки можуть використовуватись для орієнтування в нічний час на незнайомій місцевості.
це їх основна роль.
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27.02.2022 13:22 Відповісти
ога, особенно на крышах
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27.02.2022 13:50 Відповісти
на покрівлях можуть бути мітки для вертольотників. але це якщо з використанням світловідбиваючої фарби, як на дорожніх знаках.

все інше - мітки комунальників, дорожників, будівельників...
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27.02.2022 13:55 Відповісти
Ключове слово "*******"!
А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
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27.02.2022 13:23 Відповісти
Наверно сильно уверенно, народ начал просто мочить, эту мразь, боятся что мы войдём во вкус....
Это они зря...
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27.02.2022 13:23 Відповісти
Передайте військовим термінову інформацію з Чаплинки Херсонської обл.(кордон з Кримом): маскалі відкрили ж/д дорогу і з Криму шурує техніка. Інформація від жителя Чаплинки.
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27.02.2022 13:24 Відповісти
У кацапів все може бути.
Бендероавтомобілі є? Є.
І наведення може бути.
А докази у Аристовича де, що це не так? Він свою думку змінює на протилежну коли завгодно і як завгодно.
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27.02.2022 13:24 Відповісти
в любом случае это прекрасный способ выявить предателей. Вы знаете, что с ними делать
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27.02.2022 13:25 Відповісти
Откуда у козломордые современная техника?
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27.02.2022 13:25 Відповісти
по-любому, ці тварини виконують антиукраїнські завдання і мають відповідати
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27.02.2022 13:26 Відповісти
Вот тут соглашусь с Арестовичем,что не надо слишком паниковать и ударяться в излишнюю конспирологию и диверсантоманию. Нагнать понтов и развести панику, один из коньков гибридной войны аля Герасимов. Поэтому сами себя не накручивайте и лучше без самосуда, ато можно с переляку своих же пострелять
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27.02.2022 13:26 Відповісти
мнение военного эксперта в студию...(люське особо не верю)
бдительность никогда не мешала, тем более если они так безвредны - нахиба их тулить тогда? кому это надо? и зачем?....а кресты на крышах домов...тоже детская шалость???
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27.02.2022 13:27 Відповісти
Но 15 лет не отменять. Шпиономанию хорошо лечат тюрьмой. Кто выживает, выходит уже без этой болячки.
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27.02.2022 13:31 Відповісти
а Арестовичу в голову не приходит,что такие знаки могут использоваться для быстрого передвижения ДРГ в вечерне-ночное время,чтобы не подвергать привлечению внимания по "сверке с GPS ,что отнимает драгоценные минуты?
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27.02.2022 13:32 Відповісти
ну да, если только метки через каждые 10 метров
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27.02.2022 13:52 Відповісти
каждый знак может показывать расстояние (приблизительно) до следующего..Не проблема
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27.02.2022 14:00 Відповісти
для орієнтування в нічний час - это ключевое, метка хорошо видна под UV подсветкой , клубного освещения, детекторов валют .... Фанариков с ультроафиолетовыми светодиодами, бактероцидных ламп, и ламп дневного освещения на столбах с разбитой внешней колбой (ДРЛ), т.е кварцевые лампы. Единственное неудобство нужно не загореть под ними и глаза беречь, и синее стекло желательно перед прожектором ставить.
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27.02.2022 13:32 Відповісти
А кто сказал , что у мокшан ******* техника? 😅
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27.02.2022 13:32 Відповісти
Ці мітки згуртовують людей навпаки, люди вчаться діяти разом, сусіди знайомляться один з одним, виходять на двір і разом вирішують питання з мітками, з виявленням диверсантів, координацією своїх дій і обговорюють питання захисту своїх будинків, районів і міст. Дізнаються про те, яка допомога потрібна військовим і знайомляться з волонтерами, які її відвозять. Так що обговорення міток мешканцями на зборах це дуже корисна річ, як на мене. У нас в Запоріжжі так принаймі.
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Згоден. Російською: лучше перебздеть чем недобздеть.
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27.02.2022 13:39 Відповісти
лучше перебздеть-чем недобздеть
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27.02.2022 13:37 Відповісти
Недели полторы-две назад, он сказал что как только первый сапог переступит границу, он побежит в свой военкомат и уедет на фронт
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Отсюда вывод руки или одежда у задерживаемого могут иметь светящиеся точки при проверкой UV фонариком и в толпе скрывающихся.
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27.02.2022 13:41 Відповісти
ну да, можно подумать им больше делать нехер, как вот такой херней в пустую заниматься ага..
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27.02.2022 13:43 Відповісти
якщо для орієнтування, то хто відміняв знайти подібну фарбу і намалювати безліч своїх міток. Без Сусаніних можна вивести на потрібне місце.
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.
Это он заботится о гражданах, чтобы не пострадали? Или имеет умысел чтобы мы не отслеживали метки над обьектами?
Что то, не понял.
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27.02.2022 13:48 Відповісти
все одно тих хто ставить треба ловити і п_здити.
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27.02.2022 13:54 Відповісти
абдристович вже клявся що не буде нападу ,що це все маєчня, заткнить хто небуть його і викиньте з ящика
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27.02.2022 14:17 Відповісти
Арестовичу верить, себя не уважать.
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Может и правда значки херня.... Но люди, которые во время войны их ставят - не херня, а враги....
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27.02.2022 15:25 Відповісти
Может и правда значки херня.... Но люди, которые во время войны их ставят - не херня, а враги....
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27.02.2022 15:26 Відповісти
 
 