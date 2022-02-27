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Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+27
Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.

Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.

Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!

A. Babchenko
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27.02.2022 13:23
+10
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
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27.02.2022 13:31
+7
GEROJAM SLAVA !!!
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27.02.2022 13:38
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Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.

Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.

Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!

A. Babchenko
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27.02.2022 13:23 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
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27.02.2022 13:31 Відповісти
GEROJAM SLAVA !!!
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27.02.2022 13:38 Відповісти
над кацапом суд це самосуд або суд лiнча другого вони не признають
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27.02.2022 13:24 Відповісти
Успехи окрыляют.
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27.02.2022 13:27 Відповісти
vse taki mi uvidem putljera na skamje podsudimih!!!!!
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27.02.2022 13:28 Відповісти
дякую, друже!
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27.02.2022 13:32 Відповісти
Верной дорогой двигаешься. Только вот вопрос...Впрочем, вопросы на потом.
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27.02.2022 13:30 Відповісти
Бегите, россияне!
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Нравиться не нравиться - СДОХНИ КrussАВИЦА!!!
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27.02.2022 13:38 Відповісти
чтобы не попасть в гаагу
он на что угодно пойдет
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27.02.2022 13:40 Відповісти
Вот это правильно!
Украина спасла мир от чокнутого фашиста кабаева, и теперь над кабаевым и его кодлой будет международный суд в Гааге!
Украина - ты лучшая!
сейчас Зеленский молодец, главное, чтобы он и после войны оставался, если не Слугой народа, то - хотя бы Другом Народа Украины!
потому что до войны, Зеленский и его жадная команда были мародерами...
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27.02.2022 13:40 Відповісти
вы еще не поняли?
он не даст себя отдать в гаагу

вот увидите

на рашку в гааге идет процесс по боингу
по крыму по донбассу
но то было медленно

а если тут быстро начнут раскручивать

это значит он будет "драться за мир"
свой мир, где он правит
а не "натовские подстилки"
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Этот ушлёпок даже дойдёт до ядерной войны , если надо будет, чтоб с собой побольше людей прихватить , НО в Гаагу он не сдастся …
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27.02.2022 14:51 Відповісти
кабаев трус и оно хочет жить.. поэтому оно оно сдаться..
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27.02.2022 14:53 Відповісти
кабаев это пустой мыльный пузырь, как и его дутая армия с рускамиром..
он уже проиграл, оно не Украину хотело, а мировое господство - а получило люлей от Украины и презрение всего мира..
ему надо было внимательнее читать сказку о старухе, которая хотела быть владычицей морскою, а осталась у разбитого корыта..
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27.02.2022 14:57 Відповісти
Що це за позов такий недолугий? Притягнути до відповідальності московію за спотворення поняття. А це компетенція Міжнародного суду чи є злочином проти людства?
Хіба Україні потрібно лише припинення військових дій від московитів, а не виведення військ з суверенної території і виплата репарацій?
Мабуть очільник ОПи вирішив потролити Міжнародний суд від імені України.
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27.02.2022 14:39 Відповісти
Там хитрые юридические заморочки с тем судом в плане формулировки иска, что бы суд его принял.
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27.02.2022 17:27 Відповісти
Та невже? Школяру зрозуміло, що написано у назві того так званого позову. За спотворення слів нікого не судять, тим більше в Гаазькому суді. Це ганьба України в очах наших партнерів
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27.02.2022 22:18 Відповісти
Чи ви пропонуєте заморозити агресію і чекати роками поки суд прийме чи не прийме рішення і накаже московії припинити військові дії? Якби зе так з гітлером воював, то давно б не було ні того суду ні держави
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27.02.2022 22:23 Відповісти
Наивная инфантильная лошара..... Когда ты уже ума наберёшься, или чушь молоть перестанешь.... Надо победить, чтобы подавать в суды.... Пользы сейчас от них нет.... Но надо готовить материал.
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27.02.2022 15:24 Відповісти
А я ещё ранее предупреждал на форумах касапчиков, шо им и их детям репарации выплачивать придётся.
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27.02.2022 15:35 Відповісти
Вони вже заморожені для нас у розмірі приблизно 2.5 трлн дол.
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27.02.2022 22:25 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
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27.02.2022 16:20 Відповісти
Ото ж бо. Перемовини з зє їхня остання надія і шанс
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27.02.2022 22:27 Відповісти
Це - малесенький початок. І то для звикання супердипломатичних новачків. Бо в чому корінь зла нашої планети останніх 77 років? В тому, що йдучи назустріч заслуженій карі для паліїв Другої світвої війни, цивілізоване людство, в особі своїх лідерів, Черчіля та Рузвельта, капітулювали в найпринциповішому питанні. 1-й (в 1941-му) допустив кілька тяжких помилок (одна з яких може бути колись визнаною "необхідною", але від цього вона не перестане бути помилкою). 2-й (в 1933 - 1943) вчинив ряд колосальних провалів... Завдяки їм на лаву підсудних у Нюрнберзі сіли третьорядні злочинці. Другорядні, гітлер та гімлер, наклали на себе. А першорядний, сталін, волею Рузвельта (й почасти Черчіля), сам перетворився... у суддю. І до чого це привело наш світ?
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27.02.2022 17:36 Відповісти
Вже через 8 років с...алін готовий був почати 3-ю світову війну! При живому ще Черчілі !!! Але "утонул в лужи собственной мочи"... Такий фінал влаштувало його ж оточення (існує 3-4 версії цього , виходить, благородного дійства). Та подібний фінал не усунув загрози 3-ї світової. Тому, одне за одною, пішли Суецька та Карібська кризи, Угорська та Чехословацька авантюри, "Брудні війни" й геноциди у В'єтнамі, Ефіопії, Камбоджі, Афганістані, Ічкерії... - всі з багатомільйонними жертвами, і всі - організовані Московією. Видатний український вчений М.О.Чмихов (сьогодні вже забутий) геніально передбачив початок, на 2013 рік, величезних світових збурень із симптомами світової війни. Так і сталось, тільки 24 лютого 2022 року постала "гаряча фаза" цих збурень. Нинішній Кремлівський Карлик в усьому копіює непокараного сталіна. Тому не Гаагою, а Нюрнбергом-2 мусить бути покараний путін! Якщо ні - то кривава вакханалія буде і далі гуляти всім світом (як і до цього). Бо мудреці світу цього не раз говорили, що непокаране зло повертається до нас у 10 раз більшим.
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27.02.2022 18:04 Відповісти
С ПОДОНКАМИ ЧЕСТНЫМИ БЫТЬ СЛОЖНО !!!
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27.02.2022 19:58 Відповісти
Беларусь непричем?
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27.02.2022 19:59 Відповісти
 
 