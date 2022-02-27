9 543 32
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+27 Cinichny Bandera
показати весь коментар27.02.2022 13:23
+10 Ирина Параскевич
показати весь коментар27.02.2022 13:31
+7 Marts
показати весь коментар27.02.2022 13:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
А на нем и ваш Дед.
Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.
Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
Происходит закат России. Точнее, Московии.
И восход Украины.
И это сделали сейчас вы, друзья мои.
Каждый украинец.
За два дня.
Слава Украине!
A. Babchenko
Чернозем вас поглотит бесследно в Украине.
Запомните навеки вы отныне
Как приходить сюда, агрессоры, с мечом!
он на что угодно пойдет
Украина спасла мир от чокнутого фашиста кабаева, и теперь над кабаевым и его кодлой будет международный суд в Гааге!
Украина - ты лучшая!
сейчас Зеленский молодец, главное, чтобы он и после войны оставался, если не Слугой народа, то - хотя бы Другом Народа Украины!
потому что до войны, Зеленский и его жадная команда были мародерами...
он не даст себя отдать в гаагу
вот увидите
на рашку в гааге идет процесс по боингу
по крыму по донбассу
но то было медленно
а если тут быстро начнут раскручивать
это значит он будет "драться за мир"
свой мир, где он правит
а не "натовские подстилки"
он уже проиграл, оно не Украину хотело, а мировое господство - а получило люлей от Украины и презрение всего мира..
ему надо было внимательнее читать сказку о старухе, которая хотела быть владычицей морскою, а осталась у разбитого корыта..
Хіба Україні потрібно лише припинення військових дій від московитів, а не виведення військ з суверенної території і виплата репарацій?
Мабуть очільник ОПи вирішив потролити Міжнародний суд від імені України.