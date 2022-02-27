Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК
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Для оборони Солом’янської РДА терміново необхідні мішки з піском, інші засоби для організації барикад на вулиці, ліки.
Про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети.
За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.
Бійці потребують:
1. Мішки з піском, палети для укріплення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці.
2. Балони з аерозольною фарбою для нищення міток.
3. Ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.
"Друзі! Діємо без паніки! Наші хлопці стійко тримають оборону, знищують ворога, де тільки можуть! Але, хоча цієї ночі наші герої відстояли будівлю, є постраждалі! Зараз потрібна ваша допомога!" - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Невідома особа телефонує на прохідну гуртожитків, представляється працівником СБУ, намагається дізнатися, чи є у гуртожитку сховище і скільки людей знаходиться у ньому.
Просимо всіх працівників і студентів, які задіяні у чергуванні на прохідних гуртожитків, НЕ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЇ.
https://t.me/dnvr_31/2001
Ти провакатор !
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.
Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.
A. Babchenko
Начебто
Все буде завтра
А по щоб більше людей писало про це
что прорвется 10 20 танков
че они посреди города могут
блин это тактика тупейшая просто
в миллионном городе, когда тебя все ненавидят
и есть куча оружия
Их ещё оплювали где-то
В Словакии вроде
Для более эффективного поражения подойдет сахарная ракетная смесь, готовиться из селитры и сахара, температура горения такой смеси высокая и прожигает метал, горит активно. Можно пакетик вставить в бутылку, наполнить смесью, завязать, потом бутылку наполнить коктелем молотова, можно, чтобы пакет со смесью прилип к цели, сначала в него налить битумный праймер, потом в этот паке вставить пакет и в него залить смесь
1. ствол- 1 труба 50ка
2. снаряд- часть трубы длинной 15см в котором формируется заряд в виде отливки зажигательной смеси из карамельного реактивного топлива, по центру арматурина d=8мм для пробития стекла и поджигающая смесь, например емкость со Смесью сахара и бертолетовой и ампулой с концентрированной серной кислотой, которая разобьется при попадании и воспламенить смесь
3. резонатор для создания давления, труба 100ка с заглушкой, можно запал сделать из смеси из газового баллончика, а можно из строительного потрона и спускового устройства с бойком
youtube.com/watch?v=wF8V5Ap4bDg
https://www.youtube.com/watch?v=_5jeSEugVWE