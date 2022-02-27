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Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК

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Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Для оборони Солом’янської РДА терміново необхідні мішки з піском, інші засоби для організації барикад на вулиці, ліки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети.

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.

Бійці потребують:
1. Мішки з піском, палети для укріплення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці.
2. Балони з аерозольною фарбою для нищення міток.
3. Ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.

"Друзі! Діємо без паніки! Наші хлопці стійко тримають оборону, знищують ворога, де тільки можуть! Але, хоча цієї ночі наші герої відстояли будівлю, є постраждалі! Зараз потрібна ваша допомога!" - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА 01
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Топ коментарі
+22
Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.

Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.

A. Babchenko
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27.02.2022 13:25
+9
Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
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27.02.2022 13:23
+5
Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
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27.02.2022 13:26
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Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
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27.02.2022 13:23 Відповісти
У КПІшних чатах помітили невідомих, що розпитують про укриття й стан речей у Києві.

Невідома особа телефонує на прохідну гуртожитків, представляється працівником СБУ, намагається дізнатися, чи є у гуртожитку сховище і скільки людей знаходиться у ньому.

Просимо всіх працівників і студентів, які задіяні у чергуванні на прохідних гуртожитків, НЕ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЇ.
https://t.me/dnvr_31/2001
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27.02.2022 13:54 Відповісти
Символи треба захищати!
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27.02.2022 13:29 Відповісти
Може й урядовий квартал не требо буде ?!

Ти провакатор !
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27.02.2022 13:29 Відповісти
Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
Посыпется не только путинский режим.
Посыпется Россия.

Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
За свободу они никогда не лезли на дубинки.
За колбасу - да.

A. Babchenko
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27.02.2022 13:25 Відповісти
Курс сьогодні за 100.
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27.02.2022 13:46 Відповісти
Він по вихідним не торгується
Начебто
Все буде завтра
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27.02.2022 13:52 Відповісти
Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
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27.02.2022 13:26 Відповісти
Не тупіть.
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27.02.2022 13:31 Відповісти
Поясни?
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27.02.2022 13:35 Відповісти
це дійсно проблема зараз в Києві
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27.02.2022 13:32 Відповісти
Мины ставьте хитро.
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27.02.2022 13:30 Відповісти
или хотя бы имитируйте мины. перевернутая тарелка покрашена в темный цвет.
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27.02.2022 13:33 Відповісти
❗️Якщо вас автоматично додали до чату «Перекличка районов» - негайно видаліться, їх моніторять диверсанти, повідомляє народна депутатка з Харкова Вікторія Кінзбурська.
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27.02.2022 13:30 Відповісти
На пересечении Повитрофлотського пр-та и улицы Антонова, на цветном киоске тактический знак русских свиней.
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27.02.2022 13:35 Відповісти
почему ты сюда пишешь. а не в сбу звонишь?
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27.02.2022 13:45 Відповісти
А бо фейк

А по щоб більше людей писало про це
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27.02.2022 13:53 Відповісти
Він продавець новорічних іграшок у тому кіоску.
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27.02.2022 13:53 Відповісти
да даже если предположить
что прорвется 10 20 танков
че они посреди города могут

блин это тактика тупейшая просто
в миллионном городе, когда тебя все ненавидят
и есть куча оружия
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27.02.2022 13:39 Відповісти
А шо там с посольством параши, еще стоит?
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27.02.2022 13:39 Відповісти
там уже давно нет никого
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27.02.2022 13:44 Відповісти
сожлги документы и уехали
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Збежали

Их ещё оплювали где-то
В Словакии вроде
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27.02.2022 13:54 Відповісти
список лекарств показывает, что ковид не дремлет...
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27.02.2022 13:44 Відповісти
Я туди двічі ходив пішки, 10 км в один бік, записуватися у тероборону і двічі був посланий. Може я ще не усе почув? ))
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27.02.2022 13:51 Відповісти
а на Іскрівський 5а є штаб тероборони?
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27.02.2022 14:03 Відповісти
А как выйти на улицу? Пристрелят же.
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27.02.2022 14:03 Відповісти
Коктейль молотова хорош для майдана или в стародавние времена против масляных тонкостенных и щелястых машин, сегодня при попадании в борт бтр или даже бензовоза смесь быстро прогорает не причиняя вреда, коктейлем можно сжигать брошенную технику которую сами не можете использовать.
Для более эффективного поражения подойдет сахарная ракетная смесь, готовиться из селитры и сахара, температура горения такой смеси высокая и прожигает метал, горит активно. Можно пакетик вставить в бутылку, наполнить смесью, завязать, потом бутылку наполнить коктелем молотова, можно, чтобы пакет со смесью прилип к цели, сначала в него налить битумный праймер, потом в этот паке вставить пакет и в него залить смесь
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27.02.2022 14:05 Відповісти
также, чтобы менее подвергать свою жизнь опасности и не бросать бутылки с близкого расстояния, можно сделать метатель смесь из водопроводных труб, надо
1. ствол- 1 труба 50ка
2. снаряд- часть трубы длинной 15см в котором формируется заряд в виде отливки зажигательной смеси из карамельного реактивного топлива, по центру арматурина d=8мм для пробития стекла и поджигающая смесь, например емкость со Смесью сахара и бертолетовой и ампулой с концентрированной серной кислотой, которая разобьется при попадании и воспламенить смесь
3. резонатор для создания давления, труба 100ка с заглушкой, можно запал сделать из смеси из газового баллончика, а можно из строительного потрона и спускового устройства с бойком

youtube.com/watch?v=wF8V5Ap4bDg
https://www.youtube.com/watch?v=_5jeSEugVWE
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27.02.2022 14:26 Відповісти
Как помочь? комендантский час, из дому не выйти...
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27.02.2022 14:08 Відповісти
Двумя новостями ниже написано про метки! Что не правда, не наводится по ним оружие, просто для паники.
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27.02.2022 14:16 Відповісти
 
 