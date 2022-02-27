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Велика Британія (3673) газ (2590) нафта (709) Трасс Елізабет (167)

Велика Британія пропонує країнам G7 запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія пропонує країнам G7 запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, - Трасс

Країни "Великої сімки" (G7) мають запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, вважає глава МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтефакс-Україна.

"Нам слід узгодити це з партнерами з G7, тому що ми не можемо зробити це одні. Ми маємо скорочувати (ці ліміти. – Ред.) із часом", – сказала Трасс в ефірі Sky News.

За її словами, нині Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ із партнерами з G7.

Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс. Британський уряд підготував список із більше ніж ста російських великих підприємців, і кожні декілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку.

"Ми накладатимемо санкції на їхні приватні літаки, їхню нерухомість та іншу власність. Втекти буде нікуди", - наводить слова Трасс Financial Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних перемовин з РФ, доки вона не виведе війська з України, - глава МЗС Британії Трасс
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Топ коментарі
+10
нефть в обмен на ножкі Байдена
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27.02.2022 13:41
+10
це вони так м'яко про ембарго заговорили?
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27.02.2022 13:42
+10
А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!

A.Babchenko
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27.02.2022 13:45
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нефть в обмен на ножкі Байдена
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27.02.2022 13:41 Відповісти
Так вони й "ножки Байдена" продадуть по дешевці , й на ці гроші вироблять нову зброю . Це рептілоїди й їх головна ціль пожирати усе , що їм по зубах !
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27.02.2022 13:45 Відповісти
їх символ Ведмідь,то нехай сосуть
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27.02.2022 13:47 Відповісти
Тільки останні мають нині зовсім іншу факиуру...
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27.02.2022 13:49 Відповісти
це вони так м'яко про ембарго заговорили?
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27.02.2022 13:42 Відповісти
П..здець близенько!
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27.02.2022 13:43 Відповісти
Ось так "нова пісня про головне" .

Якщо ви цим дикунам залишите хоч барель по ліміту , то вони й гроші від бареля потратять не на "невиний народ , який не повинен страждати" , а на зброю !
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27.02.2022 13:43 Відповісти
А оркостан стремительно, вот прям не по дням, а по часам, скатывается в клуб «и другие мусорные страны».
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!

A.Babchenko
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Да вы можете в конце концов изолировать эту страну от всех и всего и через месяц я думаю сами россияне разберутся с этим клопом, заодно и Беларусь что бы люди поняли и решили вопрос с тапаканом
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27.02.2022 13:45 Відповісти
С *** ли лимиты? 100% эмбарго.
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Украина должна перекрыть транзит газа с парашии. Или набивать свои газовые хранилища
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27.02.2022 13:45 Відповісти
Після капітуляції гроші за їхні енергоресурси підуть на відбудову України
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27.02.2022 13:47 Відповісти
А они отключат, когда к ним ракеты полетят
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27.02.2022 13:51 Відповісти
Це дуже правильний хід. Нафта - в обмін на ніжки Буша.
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27.02.2022 13:50 Відповісти
Зачем это мне, за что... Соловьев
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27.02.2022 13:52 Відповісти
нужно уменьшать до полного эмбарго!
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27.02.2022 13:56 Відповісти
Очень правильный ход. Постепенная подготовка эмбарго.
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27.02.2022 13:57 Відповісти
нефть в обмен на продовольствие?
плешивый фюрер молодец
превратил страну в страну 3го мира

но не расслабляться
у него яо
а оно долбанутое, мало ли
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27.02.2022 14:03 Відповісти
О ні, прекрасна маркіза Елізабет, тільки повне ембарго. Пора і Європі відчути москальського "русского міра і духу", а не газу. По крайній мірі Європа уже не замерзне, надворі весна, а далі варіантів для ситих світу сього безліч : заміна газу на електроенергію, поставки зрідженого і т.д. Доречі, до 2-ї Світової війни навіть Німеччина не знала газифікації. Будівництво першого газо трубопроводу Дашава-Берлін ( з Галичини до Німеччини) було розпочато під час війни у 1942 році. Трубопровід був прокладений , але не запущений. До Києва з Дашави газ почали качати в 50-х роках. Тоді і кремлівським оркам сподобалась газифікація, провели вітку до белгородської області на Москву і нещадно викачували українські надри більше 30 років, аж до поки галичани, так саме галичани цілими бригадами літали в Сибір вахтовим методом, зовсім не москалі, не стали бурити у Сибіру свердловини і не будувати нафтові і газові комплекси. Так що друзі європейці, за Україну варто потерпіти, раз не розуміли і не змогли вчасно зупинити московітського фашиста. Тому повне ембарго , повна ізоляція РФ від цивілізованого світу.
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27.02.2022 14:06 Відповісти
ЕС НАТО вы хоть введите 50% налог на импорт газа и нефти из РФ и полученные деньги дайте нам на финансирование армии это будет справедливо.!!!
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27.02.2022 14:09 Відповісти
Скажите просто, что в других стран будете покупать по 90 долларов (рыночная цена).

а в россии максимум по 30$ (почти себестоимость)
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27.02.2022 14:51 Відповісти
Є ж Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар!

Що немає де нафти газу брати?

У тих стільки енергоресурсів, що вони змушені зменшувати свій видобуток, щоб ціни на енергоресурси не росли!

то хай нічого не зменшують, хай добувають скільки зможуть! а зменшення нафти/газу на ринку можна зробити за рахунок росії.
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27.02.2022 14:55 Відповісти
Та шейхи зараз такий Джек пот выграли, що нам ПДВ Мали б заплатить з вдячності. Нафта за сотню, качай мілліонами барелів. За рахунок мокші ще один Дубай побудують за пару років
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27.02.2022 19:26 Відповісти
 
 