Велика Британія пропонує країнам G7 запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, - Трасс
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Країни "Великої сімки" (G7) мають запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, вважає глава МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтефакс-Україна.
"Нам слід узгодити це з партнерами з G7, тому що ми не можемо зробити це одні. Ми маємо скорочувати (ці ліміти. – Ред.) із часом", – сказала Трасс в ефірі Sky News.
За її словами, нині Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ із партнерами з G7.
Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс. Британський уряд підготував список із більше ніж ста російських великих підприємців, і кожні декілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку.
"Ми накладатимемо санкції на їхні приватні літаки, їхню нерухомість та іншу власність. Втекти буде нікуди", - наводить слова Трасс Financial Times.
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Якщо ви цим дикунам залишите хоч барель по ліміту , то вони й гроші від бареля потратять не на "невиний народ , який не повинен страждати" , а на зброю !
У меня вообще сейчас такое ощущение, что Запад поймал кураж что-то навроде «Дай Шуфричу по *****».
Теперь и просить никого не надо.
Наоборот - уже только успевай оттаскивать.
Британия, Канада, Япония - выстроились в очередь.
Даже Китай!
A.Babchenko
плешивый фюрер молодец
превратил страну в страну 3го мира
но не расслабляться
у него яо
а оно долбанутое, мало ли
а в россии максимум по 30$ (почти себестоимость)
Що немає де нафти газу брати?
У тих стільки енергоресурсів, що вони змушені зменшувати свій видобуток, щоб ціни на енергоресурси не росли!
то хай нічого не зменшують, хай добувають скільки зможуть! а зменшення нафти/газу на ринку можна зробити за рахунок росії.